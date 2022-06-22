《心念自癒力，逆轉慢性病》突破中、西醫，真正根治疾病，增進幸福感的心療法

文／許瑞云、鄭先安

【真實案例】生病不癒，因渴望的關係變親近了

元輔一發現乙狀結腸跟直腸附近長了腫瘤時，癌細胞就已經轉移到肝臟了，於是立刻轉診到大型醫院進一步診治，在做完各式檢查後，確診是大腸癌第四期，但由於轉移的情況有點嚴重，暫時無法動手術，只能先做化療。

我在元輔的能量場上看到他很想靠近自己的原生家庭，卻又無法靠近，反而讓自己在原生家庭裡找不到一個位置，這讓元輔帶著很多的傷心、委屈的能量，一直無法解除。

我問元輔：「你和父母的關係如何？」

「我爸和我媽年紀差了二十幾歲，我出生的時候爸爸已經五十歲了，但我媽媽才二十幾歲。小時候我們家的經濟不是太好，所以爸媽總是省吃儉用，好不容易生活條件改善了，我爸就病倒了。照顧爸爸的責任，幾乎都落在媽媽身上，所以我一直覺得媽媽很辛苦，從來都沒有享受過。媽媽是很傳統的鄉下人，沒有受過太多教育，所以她很封閉，很少出門，頂多就是去市場買菜，她的世界只有家人，幾乎沒什麼朋友，最大的興趣可能就是跟我們打電話聊天。我一直覺得媽媽沒有享受到好的生活，這讓我很遺憾，但是每次我想帶媽媽去哪裡走走，她總是拒絕，雖然知道她不是客氣而是真的沒興趣，但我還是覺得有點對不起媽媽。」元輔愈說愈小聲。

「是，她的確覺得很累，很多老人家只要一想到要出門就累了。」

「對，她總是說出門很累。但就算我覺得有什麼不錯的東西想買給她，她也總是拒絕，不管是家電或是手機什麼的。」

「是啊，她覺得有就好了，不必買新的，老一輩的人比較惜物，覺得有得用就好了，不需要一直換新的。」

「是啦，我知道她不是在跟我客氣，她一向很排斥從來沒有用過的東西。」

「因為對老人家來說，舊的東西比較熟悉，用起來順手多了，新的東西還要從頭學，又不容易記住，所以你買給她，她反而覺得麻煩。不過我看到你對媽媽還有很強烈的不安和傷心難過，現在請觀想一下你的父母，告訴我你冒出來的第一個念頭是什麼。」

「第一個念頭出現的是我爸走的那一陣子，媽媽每天都很傷心的一直哭。」元輔閉著眼睛說。

「然後呢？往裡面去看你有什麼感受。」

「我看到媽媽很難過，她的大半輩子都在照顧爸爸，爸爸一走她的人生突然就沒有重心了。其實媽媽還是有很多事情可以做，但她就是很封閉……」元輔臉上充滿不忍的表情。

我請他跟著我對媽媽說：「親愛的媽媽，雖然我很希望你可以快一點走出來，但我會尊重你的人生經驗和體驗，這是你選擇體驗悲傷跟紀念爸爸的方式，對你而言這是最好的方式，我尊重你。」帶著元輔說完後，我繼續說：「現在再想到爸爸媽媽，還有沒有不舒服的感覺？眼睛閉上，好好感覺自己的身體。」

「我如果可以發自內心這麼想，的確覺得好一點……」元輔說。

「那現在再看看自己的肚子跟身體，還有沒有那麼焦慮、不安、緊張。」

「嗯，比較不緊張了。」元輔感覺輕鬆一些。

「不過，在能量場上，你和太太彼此看不到對方，太太的心思都放在孩子身上，而你的心卻留在原生家庭裡……」我跟元輔說。

「可能是有了孩子之後，跟太太就不像以前那麼親密，也許就像醫師說的，太太的心思都在孩子那邊，所以我常常會覺得自己被太太忽視了。」

「那你可以跟太太說，提出來討論啊！」

「我覺得沒什麼幫助，所以就不提了。」

「你當初是怎麼提的呢？」

「嚴格來說，我好像根本沒怎麼提過……」

「沒有人是我們肚子裡的蛔蟲，自己的需求只有自己才清楚，如果想要被看到，就要清楚直接的表達，你可以跟太太說：『老婆，我想跟你牽著手去散步，一起看場電影，好好聊聊天……』」

「其實我生病後，反而覺得跟太太的距離拉近了。」元輔急著補充。

「這樣不大好喔，如果我們潛意識覺得因為生了病，所以跟家人的關係變好了，那我們就很難發自內心想要恢復健康，可能會無意識的抓著疾病不放，就好像讓大腸癌替你發聲，要太太把注意力放在你身上，當你覺得罹患大腸癌的自己和太太比較親近，有你想要的親密感，這樣就不容易康復。」我一方面跟元輔提出警告，一方面也幫忙元輔夫妻調整能量，讓他們知道夫妻不需要靠疾病來互相關注、產生連結，可以學著好好溝通和表達需求。

「我和太太的宗教信仰不同，這也是我覺得會有點隔閡的原因。」元輔說。

「請跟著我對太太說：『親愛的老婆，謝謝你為這個家的付出，雖然我們的宗教信仰不同，但裡面都有一份愛，我的神和你的神，雖然一個叫佛陀，一個叫基督，名字不一樣，但能量上卻是一樣的，都是相信愛，祂們都是來到人世間帶領我們開悟的智者，佛陀活著的時候，並沒有說祂宣傳的是佛教；就像耶穌基督也沒有說祂是基督教。祂都只是幫助世人脫離痛苦，是很有智慧的在跟我們講道理，就是這樣而已。雖然祂們在講經說法時，內容會根據當下信眾的程度或文化背景而有點不同，表面上看起來也許不太一樣，但是真正看懂的話，就知道祂們講的東西其實殊途同歸，只是用不同的語言和譬喻來闡述而已。』所以請你也跟太太說：『宗教不是我們的隔閡，你是一個好媽媽，也是一個好太太，我會尊重你，也謝謝你。』」

我接著說：「還有，你容易生自己的氣，總是對自己不滿意，肝的問題跟生自己的氣很有關係，你總是習慣對自己太嚴厲，太多的批判和要求；經常拿自己去跟他人比較，容易把自己『打趴在地上』。」

「嗯，可能真的是這樣子。」元輔想了想，好像真是如此。

「所以你會感覺活得很累，沒什麼生存動力，如果你真的想要活下來，就要停止批判自己的行為！」我正色的說。

「我瞭解，我看了醫師的書，裡面有很多覺察和調整心念的建議，我覺得很受用。」元輔點頭。

「但是你還是沒能完全脫離那種自己砍自己的行為模式，這點需要先從覺察開始，意識到自己在自我批判、自我要求，對自己感到不滿，看到自己的這些念頭後，除了覺察，更也要明白這些念頭都沒有真實性，所以要把念頭放下。有些人看到自己有這樣的負面想法，就更加生自己的氣，責怪自己：『我怎麼可以有這種想法！我幹嘛老是要這麼負面！』結果只會愈來愈惱怒，氣自己連控制念頭都做不到。實際上，念頭本來就無法被控制，它們就是會憑空升起，所以我們只需要去看到念頭升起，一旦看到，就對自己能夠看得到表達感謝，然後把它放掉，不要賦予它更多的力量。任何我們所抗拒或抓取的一切，都是在賦予它力量，所以一旦看到了，就說聲：『謝謝，我察覺到、看到了。』然後把它放掉。」

「我一直無法理解怎麼才能控制自己的心念，原來我們不是要控制心念，只要去覺察、覺知，然後放掉就好。」元輔臉上終於有了微笑。

後續元輔來信告知，他還在持續進行每週一次的化療，但病情已明顯改善，也沒有太大的副作用，癌胚胎抗原、腫瘤標記指數，都已下降到接近正常範圍，原本轉移的腫瘤也大半消失了。元輔說現在他的生活作息很正常，步調放得很慢，不再像生病前常常為了工作熬夜，現階段他會繼續配合治療，好好享受生活，其他的事情就不去想了。

元輔的情緒類型屬於聽覺型，本身對語音的敏感度高，很容易就進到自己腦中編寫的故事情節中。和原生家庭互動時，找不到自己的定位，心裡覺得父母很辛苦，但對父母卻是又生氣又心疼。元輔在伴侶關係中，和太太都沒有看到彼此，使得內在情緒長期糾結、壓抑、悲傷，許多情緒垃圾累積在體內的特定器官，最後導致細胞變異，形成腫瘤，再加上容易自我批判，種種原因累加起來，最終才讓身體兵敗如山倒。

我們的每一個念頭背後，都反映著大腦的思維活動與內心深處的期待渴望，而身體免疫系統的修復能力，以及癌細胞背後的推動力，兩者常常是動態消長的過程。如果要恢復健康，就要學習清理內在的問題，回歸內心的寧靜平和，才能真正找回身心靈的健康與平衡。

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●本文摘自天下文化出版之《心念自癒力，逆轉慢性病：21世紀最新心念醫學》，未經同意禁止轉載。