心理治療師傑森．蓋迪斯《衝突歸零》，讓你有面對衝突的力量、重建關係的方法！

左右人際關係的童年經驗——認識你的「關係藍圖」

你有沒有想過，為什麼伴侶不回訊息時，會焦慮到爆炸？被職場上的同事或夥伴惹怒時，你是否曾發現自己在想：「我覺得自己變回中學生了，不知道怎麼表達感受。我到底該怎麼辦呀！」或者，你是否想過把世界關在門外，完全遠離人群，甚至遠離最愛的人？這些痛不欲生的經歷，能讓我們窺見在最早的人際關係中所面臨的挑戰。年輕時你在這些重要人際關係中的互動模式，會塑造這輩子與他人的關係——包括如何建立關係以及如何面對衝突。事實上，目前為止的所有人際經驗都塑造了你與他人的關係，以及解決衝突的方式。我把這些過往的經驗，叫做「關係藍圖」（relational blueprint）。

我們來瞧瞧你最早的關係，你誕生在這個世界上，至少要依賴一個成年人才能活下來。一定要有照顧者才能活，因為他們滿足了你的生理、心理需求（精神、情感、關係）。這些照顧者是你依附的對象，而這一主要關係的本質，稱為「依附關係」（attachment relationship），就是關係藍圖的基礎。

涵蓋不同文化背景的長期研究指出，孩子在生活中的表現（特別是人際關係）取決於他們是否至少有一位照顧者持續陪伴在身邊，給予足夠的安全感。作者、教授兼精神科醫生丹．席格博士（Dan Siegel）將這種安全感形容為「安全依附」（secure attachment）。他提醒我們，安全依附不是要擁有完美的家長，要的是願意了解自己、了解孩子的家長，並且願意修復彼此間免不了的衝突與斷裂關係。

我是這麼看待安全依附的：孩子可以在依附關係中感到安全、得到關注、被安撫、支持（和挑戰）。你可以把這四種需求（relational needs）當成奠定關係藍圖的基礎。

當這些需求都得到滿足時，兒童就會感到開心自在，也能在最理想的環境下成長。當然，成年人也有這些需求，但穩固的成人關係與安全的親子關係有些許差異：在成人的感情關係中，需求可以互相滿足；但在親子關係中，這些需求是要靠家長給予才能滿足。

如果小時候擁有安全依附的關係，你就能學會相信人際關係是一種可靠、可依賴的資源。隨著長大成人，便能從跟自己玩，變成與其他人一起玩耍，這過程中內心不會有太多的衝突。你的真心話會有人傾聽、有人相信，這能夠幫助你培養、相信自己內心的聲音。當衝突和關係斷裂發生時，照顧者會陪你克服，讓你回到安心的狀態。你在這過程中對人際關係和自己的信心也會逐漸增加。根據研究，安全依附最能預測孩子們在生活各個面向的表現，包括有更高的自尊心、更好的情緒控管、更傑出的學業表現、更強的抗壓性、更和諧的親子關係、更強的領導特質、成年後有更多信任和友善的愛情、更大的同理心、更強的社會能力、更有意義的人際關係，甚至是更成功的職業生涯。

安全依附算是人際關係的地基，有了這一基礎，即使生活和人際關係不斷出現挑戰也能迎刃而解。正如席格所說，安全依附就像避風港，同時也是發射台，當你被生活中的風暴和強浪襲擊時，你會回到港口（你的依附對象）重振旗鼓；準備好迎接生活的挑戰後，照顧者（和其他人）會幫你加油打氣，你就能「發射」重回世界。這個「安全穩固的大本營」有賴你的四大關係需求持續得到滿足，才能打造完成。

●本文推薦好書由知田出版之《衝突歸零》。