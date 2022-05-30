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《吳敏求傳》半導體孤鷹的不凡創業路：首位登上《富比士》封面的臺灣企業家

聯合新聞網／ 天下文化
書名：《吳敏求傳》 作者：吳敏求、楊倩蓉 出版社：天下文化 出版日期：2022年5月20日
書名：《吳敏求傳》
作者：吳敏求、楊倩蓉
出版社：天下文化
出版日期：2022年5月20日

文／吳敏求、楊蒨蓉

「有的人很會創業，有的人很會救公司，但很少人像我同時有這兩種經驗，因為這兩種經驗的行為完全不一樣，一個是從小變大，一個是從大變小。」 ——吳敏求

一九九八年六月，第一位台灣企業家登上美國《富比士》（Forbes）雜誌封面，也成為台灣企業家邁進國際商業雜誌的先鋒，他就是旺宏電子創辦人吳敏求。今天，台灣的半導體產業叱吒國際，吳敏求三十多年來的播種與耕耘，可說功不可沒。一九八九年，台灣半導體產業剛開始萌芽。年僅四十出頭的吳敏求，在美國知名半導體公司工作多年，決定帶領四十位留美工程師返台創業。他不僅帶回美國半導體業各領域的專才，更大量培養本土人才，現今各大半導體公司的高階主管，很多都出自旺宏。

董事長吳敏求也回顧這30周年建廠的點點滴滴。牆面上所寫的是旺宏創辦的理念，也是董事長吳敏求親筆寫的書法。記者郭政芬／攝影（圖／聯合報系新聞資料庫照片）
董事長吳敏求也回顧這30周年建廠的點點滴滴。牆面上所寫的是旺宏創辦的理念，也是董事長吳敏求親筆寫的書法。記者郭政芬／攝影（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

白手起家，創造多項世界第一

相較於其他半導體公司以代工或是專工為主，吳敏求是台灣第一個堅持走自有技術及產品、打造自有品牌的公司；他帶領旺宏成為全球最大的非揮發性記憶體公司，多年來研發的專利實力，不僅排名全球第十八，更領先台灣其他半導體公司。

白手起家，沒有財團背景，吳敏求來自一個普通教職家庭。創業時不靠工研院的技術轉移，在需要巨額資金的半導體領域裡，他自己找錢、找人、研發技術，不僅成為任天堂最大的零件供應商，也在公司成立的第一個十年，成為全球成長最快速的半導體企業。因此登上《富比士》雜誌封面；二○○一年，更獲美國《商業週刊》（BusinessWeek）評選為「亞洲之星」（Stars of Asia）的50大企業家。他也是全球企業將電腦控制引進半導體製程中的第一人，這項創舉讓旺宏產品品質領先同業；相繼導入的AI及大數據分析，更在良率上維持高度競爭力。後來這套數位化系統隨著旺宏培育的人才，帶到其他高科技產業，間接提升生產力及技術。電腦化加上數位轉型，是吳敏求對台灣科技業的一大貢獻。

三十年前，不少台灣科技業者縱使有技術，也因資金短缺，不易擴大，甚至陷入經營不善局面。吳敏求親訪政府相關單位，力薦第三類股上市對科技業發展的重要性，旺宏也成為台灣第一家以第三類股上市的企業。自此，台灣科技業可以到國際募資，吸引更多外資入台；科技業有了充足的金援後，就能持續壯大，造就台灣半導體今日的榮景。

旺宏電子董事長，吳敏求。記者郭政芬／攝影（圖／聯合報系新聞資料庫照片）
旺宏電子董事長，吳敏求。記者郭政芬／攝影（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

創業第一天就堅持自主研發

這幾年最令人矚目的是，旺宏是台灣第一家在美國ITC（美國國際貿易委員會）告贏的科技公司，也是台灣唯一贏得國際專利官司的半導體大廠。創業第一天就堅持自行研發的吳敏求，多年來已累積八千餘項專利。他在面對來自國際半導體大廠的專利訴訟官司上，堅拒和解賠償，選擇正面迎戰。甚至反過來控告對方侵權，一狀告到美國ITC，讓飛索半導體（Spansion）及日本東芝兩家大廠共計付出超過一億美元的巨額和解金。不僅讓世界看到台灣的專利實力，也讓國際大廠若想動旺宏腦筋，都得三思。在半導體產業素有鐵漢之稱的吳敏求，不斷創下許多令人驚嘆的紀錄，這些紀錄背後是他很重要的堅持：台灣要創造自己的價值。

他堅持談生意要談價值，而不是談價格，他勇敢拒絕蘋果的大量訂單，認為承認旺宏價值的客戶，才能一起走長遠的合作道路；他積極培養下一代優秀的科技人才，引進最好的國際師資，提供優渥的獎學金，啟發他們的科學創造力，因為台灣需要的是能創造新價值的人才，而不只是代工的人力。

他的堅持，讓他走在半導體產業這條路上十分孤單，但也讓他歷經過兩次公司虧損，卻都能谷底重生。被半導體同業視為獨行俠的吳敏求，三十多年的商場風雨之路，就像一隻孤獨翱翔在天際的老鷹，眼光看得遠，目標設定精準。

與旺宏合作長達三十年的任天堂研發團隊最高領導者、同時也是風靡全球遊戲機Wii的發明人及Switch 的研發帶領者竹田玄洋先生，一直與旺宏電子保持非常緊密的互動，對旺宏電子的記憶體技術發展演進非常了解。他不僅表示旺宏是非常值得信賴的夥伴，也對吳敏求的領導風格印象深刻，他說：「台灣不少公司似乎都需要一邊仰賴政府與財團的支援，一邊成長，Miin（吳敏求的英文名）是在民間企業領袖中，具有值得信賴這項成功不可或缺的個人特質。」

《吳敏求傳》分享了吳敏求在堅持價值的這條路上，曾碰到哪些難題，他如何以經營智慧聰明解題，一一突破困境，贏得最終的正義與成果。

●本文摘選自天下文化出版之《吳敏求傳》，未經同意禁止轉載。


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