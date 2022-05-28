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美國小說家法蘭岑推出全新巨作《十字路》，首度應邀與台灣讀者新書見面會！

聯合新聞網／ 讀.書.人
書名：《十字路》 作者：強納森．法蘭岑 出版社：新經典文化 出版時間：2022年06月01日
書名：《十字路》
作者：強納森．法蘭岑
出版社：新經典文化
出版時間：2022年06月01日

6.2（四）台北國際書展第一天 #首場！12:00 國際沙龍　

首度應邀與台灣讀者《十字路》新書見面會

暢銷300萬本的重量級長篇小說《修正》出版20年，「偉大的美國小說家」強納森‧法蘭岑推出全新巨作《#十字路》長篇小說──拋開炫技的寫法，重返1970年代，寫出對美國、對世代改變最深刻的觀察。《大西洋月刊》讚嘆這是 #法蘭岑至今最好的作品！《十字路》即將在台北國際書展前夕，6月1日由新經典文化出版上市。

《十字路》是法蘭岑的第六本小說，他曾半開玩笑地說第六本小說會是他的最後一本。這話也隱含了對作品的重視度，他在這本書中透過希爾布蘭特一家六口在迎接聖誕節前夕時，每個家人各自面臨生活問題、發展到隔年復活節崩壞成災、尋找救贖的故事，法蘭岑同時描寫了一個1970年代典型教會青年團契「十字路」，透過這個反映青年反正搖滾文化崛起時代的組織，寫出50年前美國嬰兒潮世代所引領的社會改變與意義。

法蘭岑被公認的寫作天分就在於他能創造深刻生動的角色，將其置入清晰的社會全景裡，發展成磅礡有力的故事。《十字路》成功捕捉美國1970年代在宗教、族群、性別、音樂、社會文化各各層面的變化，從一個家庭出發，寫活人物、寫盡生活，讀完你會對這一家人共鳴同情，從而理解時代動盪如何讓美國分裂至今、讓最初的理想在十字路徘徊。

強納森‧法蘭岑出版的繁體中文書籍有小說《自由》、《修正》、《純真》，文集《如何獨處》、《到遠方》、《地球盡頭的盡頭》。

（圖／新經典文化提供）
（圖／新經典文化提供）

疫情之故，今年的台北國際書展移至六月端午連假舉行。開展首日6月2日的首場──中午12點整，將與強納森‧法蘭岑連線，進行新書越洋見面會。

這是法蘭岑首度應台灣出版社與台北國際書展之邀請，與台灣讀者藉由遠端連線相見的機會。出版社除了嚴陣以待，並邀請台灣作家、也是知名人物訪問記者李桐豪擔任提問對話角色，活動現場也將安排口譯，讓讀者感受同步聽法蘭岑說故事的魅力。

強納森‧法蘭岑《十字路》新書見面會

活動時間：06-02(四) 12:00-13:00

國際作家：強納森‧法蘭岑Jonathan Franzen

提問作家：李桐豪

同步口譯：張愛倫

活動場地：2022年台北國際書展TIBE 國際沙龍

活動詳情：https://fb.me/e/3dHWUw1Uv

●本文推薦好書由新經典文化出版之《十字路》。


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