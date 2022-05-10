打破「冗長」=「有禮貌」的日式迷思！一句話不超過60個日文字，在職場上形象更專業！

文／田口真子

寫短一點，光是這麼做就一切順利

身為一名廣告文案寫手，將文章寫短是我的工作。在我超過30年的工作資歷中，從來沒有一次不去計算文案的字數。網路、海報、報章雜誌、產品目錄，無論在什麼媒體中，能寫文字的空間都很有限，電視廣告也僅僅只有15秒的時間。即使是說明產品效用的廣告正文，也必須短而精確、簡潔有力。另外為了視覺美觀，廣告設計師通常也會要求字數必須精簡到極限。

（圖：Tavarius / Shutterstock.com）

然而為了製作廣告而交到我手上的資料，往往是厚厚一疊。除了開發的過程、成分、效用、功能等等產品資料，還有記錄市場動向、目標客群生活習慣等等的市調資料。 塞滿文字與圖表的A4紙多達50頁到70頁，有時候甚至更多。從如此大量的資料中所提取出的精華，就是20字內的一行廣告標語；就算是廣告正文，也極少超過兩百個字。重點是在這麼短的字數中，還必須淺顯易懂地傳達出產品的魅力。廣告文案寫手，永遠都在與字數戰鬥。在本書中，我將毫無保留地介紹在長年的寫手生涯中所培養出來的「文章所短術」。不只是廣告文案，這些技巧能運用到所有文章上。

本書的目標只有一個。

學會縮短文章的技術。

僅此而已。

（圖：Shutterstock.com）

對不擅長書寫的人而言，想學會許多文章技巧並非易事。

但是，縮短文章，其實一點也不難。任何人都能立即學會，文章也會產生明顯的變化。在遠距辦公普及的現在，原本可以口頭聯絡、報告的事情，都必須開始用文字傳達給對方了。而且，還是透過手機那塊小小的螢幕。在這樣的時代裡，文章縮短術是任何人都能一生受用的技能。還請各位趁此機會，好好學會這項技能吧。

（圖：Shutterstock.com）

書名：《60字法則商用日語文章術》 作者： 田口真子 譯者： 林農凱 出版社：日月文化／EZ叢書館 出版時間：2022年5月5日

本書第一章，將介紹縮短文章的兩個絕對規則，先藉此學會短文技能的基礎吧。讀完第一章後，各位的文章就會產生劇烈變化，變得乾淨俐落章、清楚明白。在第二章中，要透過數字的力量進一步打磨縮短的文章。抽象難解的表現，能在打磨後變得更容易懂，轉化成有說服力的文章。最後在第三張裡，將學習讓短文看起來更有力、意象更鮮明的技巧。這些技巧能幫助我們消除短文常有的冷淡、不帶感情的印象，寫出吸睛的文章與標題。

「短」，才是王道。

讓我們開始吧。

●本文摘自EZ叢書館／日月文化出版之《60字法則商用日語文章術》。