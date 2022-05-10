《共感人 365 天療癒處方》專為高敏感族打造的全年照護寶典！

文／大塊文化編輯部

找回你的時間：敏感人的自我照顧之道

所有的共感人都必須懂得照顧自己，這是最基本的原則。每一天都記得觀照身心，好好愛護自己，敏感天賦自然會帶來美好的生活。

本書將介紹如何在每一天照顧自己，從各種觀點出發，輔以冥想方法，多管齊下，協助你當個有愛心的強大共感人，但不把他人的苦難背在自己身上，也不試圖幫忙「解決」。每個人都有自己的路要走，我們要尊重這一點。本書將提供日曆式的每日建議，溫和提醒你可以有愛心，但不要陷入共依存症，也不用當聖人或犧牲自己。

我同時是精神科醫師與共感人，我主張絕對要好好照顧自己，也傳授病患這樣的原則。我會如此堅持，原因是我希望持續享受敏感帶來的特殊天賦，包括開闊的胸襟、敏銳的直覺，以及與精神世界和大自然保持密切的連結。淺薄的情緒之水吸引不了我，我要深入奧妙的境界—我的敏感天賦可以引領我到那裡。

然而，所有的敏感人士都面臨一項極大的挑戰：如何能關愛世人，但不會因此吸進別人與這個世界的壓力。我們的過濾機制不同於大部分的人。我們是情緒海綿，什麼都感受得到，直覺就把那些東西吸進體內。這種情況不同於「普通」的同理心。一般所說的同理心是見到他人痛苦或快樂時，有辦法理解，但不至於接收那些感覺。

我們共感人樂於助人，熱愛世界，喜歡照顧他人，經常會過度付出，犧牲自己的健康。研究顯示，我們的鏡像神經元系統（與同情有關的大腦區域）高度活躍，容易精疲力竭。我不選擇這樣的生活方式。我願意關懷別人，但過度幫忙，吸進別人的負面情緒，只會讓自己感官超載，導致敏感的身心十分難受。幫得了一時，幫不了一世。

若要維持健康快樂的狀態，就得有一套有效的自我照顧法，有辦法應對壓力。本書從頭到尾將介紹如何信任直覺，設下界限，保護好精力，以維持自身的平衡，擁有完整的身心。共感人的幸福祕訣是趁感官超載前，就打破那股動能。我接下來要分享的策略與心態，曾經救過自己一命，也能協助大家在負荷不了、情緒被挑起的時刻，快速穩住自己。

神聖的時間

時間很寶貴。你如何度過一天，深深影響著你的精力值與健康。時間帶來成長的機會，該如何妥善地利用，由你自己決定。在此要奉勸大家展開雙手，擁抱時間流，不恐懼，不忽視。認真重視時間，主動做出選擇，就能奪回時間。

一般人到了七十歲，大約已經活了二十二億秒。不論生活帶來的是痛苦、幸福或酸甜苦辣，我們擁有的每一刻都是神聖的。不論你從事的活動是摺衣服，或是在喜馬拉雅山頂冥想，從神聖的角度看時間，能讓你體驗到活著的奇妙之處。此外，你也因此慎選共度時間的對象，選擇能滋養自己的關係。

古希臘人有兩種時間概念：一種是柯羅諾斯（Chronos），一種是卡俄茹斯（Kairos）。這兩種概念能協助疏導你的敏感天賦。柯羅諾斯是時鐘的時間，以秒、分鐘、月、年來計算。在這個物質領域，有待辦清單、截止日期、朝九晚五的工作與社會義務；如果缺乏戰勝壓力的技巧，你會承受不住。不過，若能妥善管理行程表，替不可思議的體驗挪出空間，柯羅諾斯也能充滿驚喜、美妙與樂趣。

對比之下，卡俄茹斯是指神聖的時間，一種非線性的覺察，是共感人更真實的家。卡俄茹斯是靈魂的無限領域，也是神聖時機的天地，每一件事都發生在完美的秩序中。你可以透過直覺、冥想、禁語、觀察共時性，以及我將提供的各種方法，以抵達這種狀態。本書將協助你平衡受時間限制與不受限的自己，不再被時鐘追著跑。

時間、大自然與光的循環

善用每一刻的祕訣，在於留意大自然的不同階段與光的循環。這麼做能增強你的活力，配合生命的脈動。我將在本書強調四種類型的策略，助各位一臂之力：

• 體驗季節的力量 • 觀察分至點（春分、夏至、秋分、冬至） • 體會神祕月相 • 借用元素的力量

體驗季節的力量

季節標誌與承載著我們的生活，除了影響天氣與作物，也左右著你的情緒與活力。你在一年之中的某段期間，可能會比較快樂、有活力，其他時候則較為消沉。有的共感人會出現季節性情緒失調（seasonal affective disorder），也就是與日照減少相關的憂鬱症，我將提供這方面的自我照顧法。留意自己對季節更迭的反應，能幫助你與身體與大地的韻律連結，更加照顧到自身的需求。

每個季節都有獨特的變化與晝夜模式，影響著你的身體。舉例來說，冬天時，地軸偏離太陽，大地昏暗冷卻，許多地區會出現混亂的天氣，我們直覺想躲在家中與內心的世界。到了夏天，地軸偏向太陽，白日延長，溫度升高，我們比較願意接觸外界。

延續擁抱季節、配合四季的宗旨，本書分為四個部分，自一月一日的仲冬講起，每一部分會特別關注當季的特性：

冬天：向內探索、感受真理 春天：重生、成長、復甦 夏天：熱情、遊戲、豐富 秋天：收穫、改變、放手

季節循環的奇妙之處，在於黑暗時期過後，永遠接著重生。沒有任何事會固定不變。雖然某些地區的四季較不分明，日光的多寡仍會影響心情、活力與作息。即便是在四季如春的加州，留意季節變化能穩住身心，讓你更順利地度過每一天。

你的身體節奏有時會和現實中的時間表起衝突，例如冬天時，身體要你「慢下來」，但過節卻會增加壓力與活動。每當碰上身心緊繃的時刻，本書提供的設下界限等練習將協助你更快速地恢復精神。

（圖／Unsplash）

內容試閱：

【1月15日】

水告訴我們的事

在許多傳統的療法中，風、火、水、土四種元素各有獨特的滋養性質，分別與四季連結。水通常與冬天有關，代表寧靜、休養生息、彈性與流動。我們體內有三分之二都是水，也難怪許多敏感一族會受到水的吸引。

流動的水會釋放令人鎮定的負離子，增加血清素，生成體內的天然抗鬱劑；海洋與瀑布令人感到身心舒暢的原因就在此。水能淨化你吸收到的不良情緒。在忙碌的一天中，即便是洗個手或喝喝水，都能洗去壓力。

觀察水能讓你學到如何繞過障礙。即便是結凍的冰河，最終也能流向大海。

你可以以水為師，不與人爭，降低衝突，尤其是碰上和另一半吵架或塞車等劍拔弩張的時刻。一股大浪即將打到身上時，最好潛至亂流底下，而不是掙扎，害自己受傷。水提醒我們要和禪宗武士一樣，以柔克剛。

今日的自我喊話

我將觀察水的流動，學習隨機應變，練習在障礙之中移動，不硬碰硬。

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【1月18日】

設下健康的界限

你能設定明確的界限時，人際關係將獲得改善。界限的意思是溝通你喜歡如何被對待，例如「我很高興今晚能見到你，但我只能待一小時」，或是「抱歉，我目前無法再多接更多事了」、「請不要再提高音量」。如果你優柔寡斷，就不會被認真對待。成功傳達界限的方法是態度和善、但堅定，其他人將明白你是認真的，也比較不會感到冒犯。

如果你不願意設下界限，是什麼原因阻止你？自尊低落？害怕被拒絕或傷害別人的感受？你有可能無法在家中安心地表達自我。我有一些敏感病患會尋求心理治療，是因為太膽小，不敢在生活中表達意見。在他們有辦法設下界限之前，一直被踩在腳下，扮演關係中的受害者。

改變這種模式的方法就是實踐這句話：「害怕歸害怕，界限依然要設下。」先從簡單的對象開始練習，例如，電話行銷人員或願意支持你的朋友（別一開始就從母親著手！）。學會了這項保護技巧，你的人生會更美好。

今日的自我喊話

我今天會和善、但堅定地對一個人堅持我的界限。這種形式的自我照顧能讓我擁有更健康的關係。

●本文推薦書由大塊文化出版之《共感人 365 天療癒處方》。