從猛瑪象到斯卡羅！挖掘比小說更精采的臺灣史料

文／賴祥蔚

很多人都喜歡追劇、看戲，也喜歡看小說。看得多了，不免感嘆一些戲劇以及小說的劇情，常常不如預期。

相較之下，有許許多多的真實歷史，比戲劇與小說還要傳奇，根本可以直接拿來當劇本材料，以供拍出好戲。

臺灣發生的歷史，就充滿了可以拍出好戲的真實傳奇。

教科書裡面的歷史，往往負擔了太多的使命，所以未必好看。如果要背誦用來應付考試，更會讓學生覺得失去興趣。

什麼是歷史？歷史其實就是我們的父母、祖父母曾經走過的悠悠歲月，就是腳底下這片土地在滄海桑田中的奇妙變遷。

幾千年以來，人類社會頻頻戰亂、飽經災荒。如今活著的每一個人，都是大時代災難之後的倖存者。機率之低，想起來太神奇。

多年前在《樂觀就會成功》一書寫下家庭故事，後來得知父親老家江西會昌的宗祠族譜清楚記載著：一世祖是三百多年前的康熙年間，從廣東梅縣遷移而來。想要往前再回溯，梅縣宗族凋零，難以追尋。

母親祖先世世代代居於碧潭旁，沒有族譜，戶籍謄本能回溯到外高祖父，是開墾灣潭的泉州三姓之中的王姓，距今大約兩百年，再往前就難以追查了。

回首歷史長河，自己的祖先可能來自哪裡呢？這真是一個有趣而難以解答的大哉問。過去重視父系族譜，尋祖只看父系一線，這種單線思考，其實不正確。

如果把二十年算為一代，三百年就有十五代，每一代各有父、母各一人，所以一般情況之下，上推五代，則在該個世代有祖先三十二人，上推十四代則在該個世代有祖先16,384人。

依此推理，從西元2021年往前推，三百年前，那是清朝康熙六十年、西元1721年，每一位現代人在那時都有16,384位祖先。

想像一下，三百年前有16,384個人，男女各半，一代又一代傳宗接代，最後才有了我們這一代。這麼多人不但要躲過天災人禍，還要巧妙相遇並且結合生育，過程之中，只要有任何一個人發生狀況，我們或許就不會出現在這個世界上。

這16,384個人會來自何方呢？在安定的農業社會，範圍或許不出方圓百里，如果遇上了大時代的戰亂與遷移，那就充滿想像空間了。機緣之巧，細思極驚。

這本書能付梓出版也充滿機緣，要感謝的人太多。

閱讀歷史自有樂趣，足以反映真實歷史的文學小說，更是令人喜愛，東方的羅貫中、高陽、孫皓暉與二月河，西方的荷馬、雨果、弗雷特與柯羅思，日本的山崎豐子與司馬遼太郎，作品與典範都影響深遠。

西元2014年開始，因為投入臺灣歷史小說與劇本的寫作，閱讀了大量的臺灣歷史資料，這才發現有太多太多精彩萬分的傳奇歷史，比小說與戲劇更精彩，但是卻一直被忽略。這些歷史，緊密相連著先人走過的歷程與腳下的土地。

先前寫了幾篇歷史小說與電視劇本，也拿過幾次文學獎，一開始是以日治時期臺灣重要人物賴和與蔣渭水為主角。後來發現賴和關注而且同情戴潮春，所以寫了戴潮春的歷史小說，又發現戴潮春固然是賴和口中的一時英豪，但相較之下，平定戴潮春的林文察更是傳奇，因此埋首找資料、研究歷史脈絡，在2020年出版了16萬字的長篇歷史小說《台灣血皇帝：血海帝王霧峰林文察》。

書的字數雖然不算少，卻遠遠不足以把已經找到的臺灣歷史資料都納進去。更何況，有些資料雖然有趣，卻與前書主旨無關，不能硬放進去。有感於這些精彩的臺灣歷史不該繼續埋沒，過去幾年持續挖掘臺灣史料，一有機會就整理成一篇篇的文章，在《聯合報》、《中國時報》、《東森新聞雲》、《NOWnews》、《醒報》、《愛傳媒》、《東方日報》、《奔騰思潮》、《風傳媒》等媒體發表。除了自己寫作，找到的豐富材料也供賴御文、吳思賢、陳冠宇、林可妮等分工合作，貢獻分享。如今重新整理，才能匯聚成這本13萬字的書。具有校稿天賦的Ling同學糾出許多錯誤又建議書名，惠我良多。一路走來，滿滿感謝。

「臺」的簡體字不是「台」，但是日治時期多用「台」字，通用至今。書中使用「臺」字，相關名詞如原本就用「台」字，仍依原字。

本書試著跟讀者一起穿越臺灣歷史，享受奇趣。野人獻曝難免謬誤，歡迎多多指正。臺灣史還有許多值得挖掘重現的寶藏、足以成為寫作與拍戲的好題材。

謝謝天上的父親、母親，謝謝一切美好的人、事、物，謝謝天。

●本文摘選自時報出版之《穿越臺灣趣歷史：從猛獁象到斯卡羅，考古最在地的臺灣史》的序。