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《沒有不好的你》風行全球的內在家庭系統IFS：人人都有多重面向

聯合新聞網 / 圓神出版
（圖／Unsplash）
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你感覺不對勁，有不明原因病痛？試過各種治療法，但症狀未見改善？或者，想提高身體自癒力，以預防疾病，想要徹底擺脫慮病症糾纏？想要深入了解自己的身心問題，又或是希望學會IFS療法幫助家人或親友？若你有以上想法者，特別推薦你來閱讀這本《沒有不好的你》一個整合內在多重人格（部分／面向）強而有力的革命性心理療法！

內在家庭系統（The Internal Family Systems, IFS）療法在歐美已蔚為顯學，成效卓著到能獲得健保給付。它幫助許多人創傷恢復、成功戒癮和擺脫憂鬱等，並且是個人心靈提升的極佳修練法，能幫助每一個現代人恆久有效地療癒各種心理症狀。帶領你尊重、接納、愛護自己所有的次人格，我們才得以完整健康的前行。（編按）

文／里查．史華茲（Richard C. Schwartz）

我們都是在單一心智／人格信仰系統中長大，認為每個人都只有一個心智，從中產生不同的想法、情緒、衝動與渴望。這也是我曾經相信的模式，直到我不停地碰到個案教導我事實並非如此。因為單一心智的觀點在人類史上如此權威與普遍，我們從不質疑它的真實性。但，透過本書，我將協助你重新審視真實的自己，邀請你嘗試不同的多重模式，體驗內在家庭系統所言的「你與所有人都是多重人格」。

我不是說你有多重人格障礙（＝解離性身分障礙 Dissociative Identity Disorder），且我真心認為被如此診斷的人與其他人並沒有太大差別。這些人的多重人格就是我在內在家庭系統中所稱的內在部分，而且我們所有人都有。唯一的差別在於，有解離性身分障礙的人承受過惡劣的虐待，他們的內在家庭系統比我們的更支離破碎，每一個內在部分都明顯獨立，比其他人的內在部分更極端化與連結斷裂。

換言之，我們生下來就有許多次人格（心智，sub-mind），不停地在我們心中互動。大致上我們稱之為思考，因為「部分」不停地互相交談，也與你交談，談你所做的事情，或辯論最好的行動等。記得當你面臨了難題，你好像聽到一部分說，「去做！」另一部分說，「你敢！」因為我們只以為那是思考上的衝突，不會去注意辯論背後的內在成員。內在家庭系統幫助你不僅注意到它們，也要你成為主動的內在領導者，而這是你的內在家庭系統所需要的。

（圖／Unsplash）
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書名：《沒有不好的你：風行全球的內在家庭系統IFS，徹底翻轉你我的生命》作者：里查．史華茲（Richard C. Schwartz）出版社：究竟／圓神出版出版時間：2022年3月1日
書名：《沒有不好的你：風行全球的內在家庭系統IFS，徹底翻轉你我的生命》
作者：里查．史華茲（Richard C. Schwartz）
出版社：究竟／圓神出版
出版時間：2022年3月1日

把自己想成是多重人格，乍聽之下也許很怪異或瘋狂，但我希望你能明白，這其實相當有說服力。之所以令人困擾，不過是因為多重人格長年來被當成了疾病：一個有分離自主人格的人被視為病人或壞掉，他們的另類自我被視為創痛的產物─原先完整心智的碎片。從單一心智的觀點來看，我們的自然狀況會是一個完整的心智。除非碰上創痛而碎裂，如破掉的花瓶。

單一心智模式導致我們畏懼自己的內在部分，把它們視為病態。我們嘗試控制被當成困擾的思維與情緒，而且我們只會對那些衝動進行對抗、忽略、管教、隱藏或感覺羞愧，而不去做我們真正想做的，然後因為無法控制它們而指責自己。換言之，我們討厭那些阻擋我們的東西。

這種作法若要有效，只有當你把這些內在阻礙當成來自於你的單一心智的非理性雜念或極端情緒。例如，如果你畏懼演講，你也許會用意志力來克服恐懼，或用理性思維來矯正。如果恐懼持續，你也許會更加嘗試控制，批評自己是懦夫，讓自己變得麻木，或冥想來跨越恐懼。當這些方法都不奏效時，你就會改變生活來適應─避免公開發言的情況，感覺自己失敗，不知道自己有什麼問題。更糟的是，你去找治療師，為你的單一心智困擾做出診斷。診斷會讓你感覺有缺陷、自尊低落，而你的羞愧將使你隱藏任何缺點，極力對世界呈現完美的形象。或是，你會逃避人際交流，因為擔心人們看穿你的假面，對你做出評斷。你認同了你的缺點，認為真實的你有缺陷，如果其他人看到真實的你，他們會感到厭惡。

「有人問我是否準備好改變我的生命，我並不真的了解他們的意思。不僅是讓陌生人都知道我是誰，而是其他事情也開始發生在我身上：當我看著他們的眼睛，我腦中有個小小的聲音問，『如果你真的知道我是誰，你是否還想認識我？如果你知道我做過的一切？如果你能看到我所有的部分？』」

─摘自《酷男的異想世界》強納森．范奈斯（Jonathan Van Ness）自傳回憶錄

●本文摘選自 究竟／圓神出版《沒有不好的你：風行全球的內在家庭系統IFS，徹底翻轉你我的生命》


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