若夢境是人生休息時的禮物，為何有些人不再入夢？

文／李美芮（이미예）

佩妮走進辦公室後，坐在書桌另一頭的達樂古特揮揮手以示歡迎。他穿著黑白毛線交織而成的毛衣，衣服設計看起來就像是在搭配他那黑白參半的微捲短髮。

「讓妳久等了吧？真是抱歉，快坐下。」

「沒關係，達樂古特先生。」

達樂古特拿起平常不太常戴的細框老花眼鏡，他戴眼鏡的樣子看起來比平常還要知性。雖然外表一絲不苟，但他的辦公室卻充滿了人情味。

動不動就出問題的舊款印表機今天也閃爍著紅色警示燈，凌亂的大桌子上放了待批文件、倒過來的舊日記本和沒喝完的飲料等雜物。

「有些人在有點混亂的狀態下反而更自在。」

達樂古特泰然自若地說，彷彿知道佩妮在想什麼。

「妳今天不需要寧神餅乾吧？」

「當然不需要。」

佩妮微微一笑，努力裝出從容的樣子。

「好，這是我們一樓前檯員工佩妮第一次談薪水呀。回顧一下過去這一年吧？」

達樂古特開始尋找放在桌上某個地方寫有佩妮相關資訊的紙。當他抽出被壓在筆筒下面的紙張時，手肘碰到沒喝完的飲料罐，差點就要打翻。幸虧不安地盯著飲料罐的佩妮迅速抓住，罐子才沒有翻倒。另一隻手同時拿起差點就要被弄濕的舊日記本，千鈞一髮，日記本安然無恙。

「多謝妳了。」

「不客氣。」

佩妮重新將日記本擺到桌上放好。粗糙的紙質封面上寫了「一九九九年夢境日記」。

「一九九九年夢境日記……這是您的字跡耶，您習慣寫夢境日記嗎？」

佩妮現在對達樂古特的字跡很熟悉，因此一眼就認出來了。

「啊，這裡面的內容不是我寫的，雖然加上封面做成日記本的人是我。我將客人睡醒之後寫下的夢境日記保存了下來，打算有空的時候就讀一讀，但是今天也沒時間看啊。」

達樂古特一邊微笑，一邊用食指指尖拂過日記本的封面。

「客人會寫夢境日記？」

「不是可以透過夢境支付系統，查看客人的簡短評價嗎？妳就當作這些是其中特別長的詳細評價，這樣比較容易理解。」

「做完夢醒來竟然還能寫日記……好厲害。一般來說，客人應該很難想起做夢內容。」

「他們似乎是一醒來就趁記憶還沒消失之前，將夢境內容記在眼前能寫字的東西上，但是這樣的人很少見，所以夢境日記才會如此珍貴。」

「話題好像扯遠了。今天不是要聊客人，而是要聊聊佩妮妳。」

達樂古特拿起寫得密密麻麻的紙，一路讀下去。佩妮緊張地吞口水，不曉得他會對自己做出什麼評價。 「我看看，薇瑟說妳值得信賴。上晚班的穆德也說妳做事俐落，十分滿意。周遭人的意見當然是最重要的，對吧？」

佩妮鬆一口氣，在內心默默感謝薇瑟阿姨和穆德。

「啊，還有一個東西要給妳。」

（圖／Unsplash）

達樂古特翻找書桌下層的抽屜，將某個東西遞給佩妮。那是一張可以掛在脖子上的小卡片。

「達樂古特先生，這是……」

以微微閃爍光澤的特殊材質製成的卡片上，清晰寫著「達樂古特夢境百貨──佩妮」。

「造夢園區的出入證件發下來了呀，謝謝！您果然沒有忘記幫我申請。」

「那還用說。妳都在店裡工作一年了，所以現在妳也可以進出造夢園區，是獲得認可的夢境產業寶貴人才了。」

「聽說拿到出入證件的話，就會去投訴管理局。」

「哦，原來妳都知道啦。順利工作滿一年的員工都得去一趟。那也算是一種我安排的教育課程。下禮拜一跟我一起去吧。」

「投訴管理局是對夢境不滿的人投訴的地方，對吧？史皮杜樓管說的話聽起來是這樣。」

「簡單來說是那樣沒錯。佩妮，妳覺得『一次也沒來過店裡的客人』和『原本常來卻不再來光顧的客人』之中，哪個更重要？如果我們要像現在這樣保持生意興隆的話，努力接待哪種客人更重要？」

「喔……接待新客人很重要，讓既有的客人回流也很重要……不過，如果只能選擇其中一種的話……」

達樂古特偶爾會突然丟出問題，讓佩妮不知所措。而且每次問這種問題的時候，他那雙黑棕色眼睛就會變得炯炯有神。

「我覺得老顧客很寶貴，大概是因為我對天天在前檯看到的眼皮秤有感情了。工作一段時間後，有種跟客人相伴的感覺。」

「我也這麼覺得。所以啊，那些因為喜歡我們夢境百貨的夢而變成老顧客的人突然不再光顧，是很嚴重的問題。沉默不語的客人比抱怨連連的客人還要狠心，說不來就不來了。直接找上門要求退貨的客人反而還更令人感謝啊。」

「在這種時候協助我們的機關就叫做『投訴管理局』。就算是容易忘掉夢境的客人，相同的不滿事件發生太多次，他們最後還是會找上投訴管理局。對他們來說，與其去買夢的地方追究，這個方法更好。投訴管理局會保管、分析投訴資料，再轉告給相關的商店或製夢師。至於確認客人的投訴內容，妥善處理不滿事項，便是我和樓管們的工作之中最困難的部分。」

（圖／Unsplash）

佩妮沒辦法一下子聽懂。

「事後才跟客人收取夢境費，為什麼還會造成問題呢？客人才是怎樣都不會吃虧吧？」

「這一點應該就是妳今年要學習的。這個世界上有很多人出於一些妳不知道的理由而討厭做夢。如果說因為推遲睡覺時間而不來取預約夢的『No show』事件是因為客人的漫不經心，那讓他們找上投訴管理局就是因為我們的漠不關心。妳以後再慢慢了解吧。這段時間以來，我已經充分明白如果事事都先跟妳解釋清楚，那對妳沒什麼幫助，知道了嗎？」

「知道了，可是……真的有辦法找回老顧客嗎？」

佩妮想從容地接受這個事實，但還是頗感不安。因為就拿自己來說好了，只要是不想再去的商店，就不太會再去光顧。

「每個客人都有自己的苦衷。只要妳記住每個人正在經歷的情況都不一樣，找回老顧客也不是不可能。」

「我也想幫上忙。希望可以找回老顧客，哪怕只有一位也好。」

「那是妳今年的規畫嗎？」

「唔……其實是我剛剛想到的，但我是認真的。希望夢境百貨能一直像現在這樣跟許許多多的客人同在。我有多喜歡這裡，您是不會知道的。」

「既然如此，那就跟我今年的規畫一樣呢。」

「您打算怎麼做？」

「嗯……我目前是正在規畫某件事，但是還沒確定下來，所以不能先跟妳說。要處理的事情還很多。」

「原來您正在規畫特別的事情啊！給我一點提示嘛！」

「這個嘛，那是除了我之外，很多客人也會喜歡的活動？這一點我很確定。」

「真的嗎？」

「好啦，我們言歸正傳吧。咦？下班時間都過去這麼久了，快點談完妳的薪水，我也要去吃晚餐了。我看看……我想的薪水大概是這個數字，妳覺得怎麼樣？」

達樂古特用鋼筆在加薪合約上寫好金額之後，推到佩妮面前。

「佩妮，我們賺到的錢是用客人的珍貴情緒換來的，所以絕對不能忘記這個重擔。」

佩妮簽名的時候，達樂古特給予忠言。

「是，我會謹記在心。」

●本文摘選自寂寞／圓神出版之《歡迎光臨夢境百貨2：找回不再做夢的人》。