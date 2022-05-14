快訊

大片閃電對流胞將移入台灣 彭啟明：西半部要特別小心

若夢境是人生休息時的禮物，為何有些人不再入夢？

聯合新聞網 / 圓神出版
書名：《歡迎光臨夢境百貨2：找回不再做夢的人》 作者：李美芮（이미예） 出版社：寂寞／圓神出版 出版時間：2022年4月1日
書名：《歡迎光臨夢境百貨2：找回不再做夢的人》
作者：李美芮（이미예）
出版社：寂寞／圓神出版
出版時間：2022年4月1日

《歡迎光臨夢境百貨：您所訂購的夢已銷售一空》作者李美芮（이미예）出生於釜山，在釜山大學主修材料工程學系，曾於三星電子擔任半導體工程師，為了專心創作小說而離職。在群眾募資計畫中發表了此書，獲得廣大年輕讀者支持，募資達標率高達1812％，電子書一登場就連續數週盤踞暢銷榜第一。2020年中出版紙本書之後，一路銷量爆衝，不但攻占紙本書、電子書、有聲書暢銷三冠王，還榮獲韓國五大城市選書。

延續這股療癒能量，續作《歡迎光臨夢境百貨2：找回不再做夢的人》隆重登場，現象及暢銷小說再次以「夢」為名，橫掃韓國書市，銷量賣破百萬冊！

文／李美芮（이미예）

佩妮走進辦公室後，坐在書桌另一頭的達樂古特揮揮手以示歡迎。他穿著黑白毛線交織而成的毛衣，衣服設計看起來就像是在搭配他那黑白參半的微捲短髮。

「讓妳久等了吧？真是抱歉，快坐下。」

「沒關係，達樂古特先生。」

達樂古特拿起平常不太常戴的細框老花眼鏡，他戴眼鏡的樣子看起來比平常還要知性。雖然外表一絲不苟，但他的辦公室卻充滿了人情味。

動不動就出問題的舊款印表機今天也閃爍著紅色警示燈，凌亂的大桌子上放了待批文件、倒過來的舊日記本和沒喝完的飲料等雜物。

「有些人在有點混亂的狀態下反而更自在。」

達樂古特泰然自若地說，彷彿知道佩妮在想什麼。

「妳今天不需要寧神餅乾吧？」

「當然不需要。」

佩妮微微一笑，努力裝出從容的樣子。

「好，這是我們一樓前檯員工佩妮第一次談薪水呀。回顧一下過去這一年吧？」

達樂古特開始尋找放在桌上某個地方寫有佩妮相關資訊的紙。當他抽出被壓在筆筒下面的紙張時，手肘碰到沒喝完的飲料罐，差點就要打翻。幸虧不安地盯著飲料罐的佩妮迅速抓住，罐子才沒有翻倒。另一隻手同時拿起差點就要被弄濕的舊日記本，千鈞一髮，日記本安然無恙。

「多謝妳了。」

「不客氣。」

佩妮重新將日記本擺到桌上放好。粗糙的紙質封面上寫了「一九九九年夢境日記」。

「一九九九年夢境日記……這是您的字跡耶，您習慣寫夢境日記嗎？」

佩妮現在對達樂古特的字跡很熟悉，因此一眼就認出來了。

「啊，這裡面的內容不是我寫的，雖然加上封面做成日記本的人是我。我將客人睡醒之後寫下的夢境日記保存了下來，打算有空的時候就讀一讀，但是今天也沒時間看啊。」

達樂古特一邊微笑，一邊用食指指尖拂過日記本的封面。

「客人會寫夢境日記？」

「不是可以透過夢境支付系統，查看客人的簡短評價嗎？妳就當作這些是其中特別長的詳細評價，這樣比較容易理解。」

「做完夢醒來竟然還能寫日記……好厲害。一般來說，客人應該很難想起做夢內容。」

「他們似乎是一醒來就趁記憶還沒消失之前，將夢境內容記在眼前能寫字的東西上，但是這樣的人很少見，所以夢境日記才會如此珍貴。」

「話題好像扯遠了。今天不是要聊客人，而是要聊聊佩妮妳。」

達樂古特拿起寫得密密麻麻的紙，一路讀下去。佩妮緊張地吞口水，不曉得他會對自己做出什麼評價。 「我看看，薇瑟說妳值得信賴。上晚班的穆德也說妳做事俐落，十分滿意。周遭人的意見當然是最重要的，對吧？」

佩妮鬆一口氣，在內心默默感謝薇瑟阿姨和穆德。

「啊，還有一個東西要給妳。」

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

達樂古特翻找書桌下層的抽屜，將某個東西遞給佩妮。那是一張可以掛在脖子上的小卡片。

「達樂古特先生，這是……」

以微微閃爍光澤的特殊材質製成的卡片上，清晰寫著「達樂古特夢境百貨──佩妮」。

「造夢園區的出入證件發下來了呀，謝謝！您果然沒有忘記幫我申請。」

「那還用說。妳都在店裡工作一年了，所以現在妳也可以進出造夢園區，是獲得認可的夢境產業寶貴人才了。」

「聽說拿到出入證件的話，就會去投訴管理局。」

「哦，原來妳都知道啦。順利工作滿一年的員工都得去一趟。那也算是一種我安排的教育課程。下禮拜一跟我一起去吧。」

「投訴管理局是對夢境不滿的人投訴的地方，對吧？史皮杜樓管說的話聽起來是這樣。」

「簡單來說是那樣沒錯。佩妮，妳覺得『一次也沒來過店裡的客人』和『原本常來卻不再來光顧的客人』之中，哪個更重要？如果我們要像現在這樣保持生意興隆的話，努力接待哪種客人更重要？」

「喔……接待新客人很重要，讓既有的客人回流也很重要……不過，如果只能選擇其中一種的話……」

達樂古特偶爾會突然丟出問題，讓佩妮不知所措。而且每次問這種問題的時候，他那雙黑棕色眼睛就會變得炯炯有神。

「我覺得老顧客很寶貴，大概是因為我對天天在前檯看到的眼皮秤有感情了。工作一段時間後，有種跟客人相伴的感覺。」

「我也這麼覺得。所以啊，那些因為喜歡我們夢境百貨的夢而變成老顧客的人突然不再光顧，是很嚴重的問題。沉默不語的客人比抱怨連連的客人還要狠心，說不來就不來了。直接找上門要求退貨的客人反而還更令人感謝啊。」

「在這種時候協助我們的機關就叫做『投訴管理局』。就算是容易忘掉夢境的客人，相同的不滿事件發生太多次，他們最後還是會找上投訴管理局。對他們來說，與其去買夢的地方追究，這個方法更好。投訴管理局會保管、分析投訴資料，再轉告給相關的商店或製夢師。至於確認客人的投訴內容，妥善處理不滿事項，便是我和樓管們的工作之中最困難的部分。」

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

佩妮沒辦法一下子聽懂。

「事後才跟客人收取夢境費，為什麼還會造成問題呢？客人才是怎樣都不會吃虧吧？」

「這一點應該就是妳今年要學習的。這個世界上有很多人出於一些妳不知道的理由而討厭做夢。如果說因為推遲睡覺時間而不來取預約夢的『No show』事件是因為客人的漫不經心，那讓他們找上投訴管理局就是因為我們的漠不關心。妳以後再慢慢了解吧。這段時間以來，我已經充分明白如果事事都先跟妳解釋清楚，那對妳沒什麼幫助，知道了嗎？」

「知道了，可是……真的有辦法找回老顧客嗎？」

佩妮想從容地接受這個事實，但還是頗感不安。因為就拿自己來說好了，只要是不想再去的商店，就不太會再去光顧。

「每個客人都有自己的苦衷。只要妳記住每個人正在經歷的情況都不一樣，找回老顧客也不是不可能。」

「我也想幫上忙。希望可以找回老顧客，哪怕只有一位也好。」

「那是妳今年的規畫嗎？」

「唔……其實是我剛剛想到的，但我是認真的。希望夢境百貨能一直像現在這樣跟許許多多的客人同在。我有多喜歡這裡，您是不會知道的。」

「既然如此，那就跟我今年的規畫一樣呢。」

「您打算怎麼做？」

「嗯……我目前是正在規畫某件事，但是還沒確定下來，所以不能先跟妳說。要處理的事情還很多。」

「原來您正在規畫特別的事情啊！給我一點提示嘛！」

「這個嘛，那是除了我之外，很多客人也會喜歡的活動？這一點我很確定。」

「真的嗎？」

「好啦，我們言歸正傳吧。咦？下班時間都過去這麼久了，快點談完妳的薪水，我也要去吃晚餐了。我看看……我想的薪水大概是這個數字，妳覺得怎麼樣？」

達樂古特用鋼筆在加薪合約上寫好金額之後，推到佩妮面前。

「佩妮，我們賺到的錢是用客人的珍貴情緒換來的，所以絕對不能忘記這個重擔。」

佩妮簽名的時候，達樂古特給予忠言。

「是，我會謹記在心。」

●本文摘選自寂寞／圓神出版《歡迎光臨夢境百貨2：找回不再做夢的人》

夢境 圓神出版 閱讀風向球

延伸閱讀

兔寶吃醋媽媽常滑手機都不理牠 看到手機「又踩又咬氣噗噗」她揭貼心原因

少女日記寫小蝌蚪、懷孕離家 男友一時衝動下場判3年半

圖文教你做／寫減肥日記靠這App加密不怕被看 SmartDiet用圖表緊盯體重變化

教師女友日記藏劈腿證據？ 男分手後強迫「解封」遭判刑

相關新聞

《日本第一女公關的人際溝通術》：堅持14年，只做一件事

Enrike（小川愛莉）從18歲開始展開公關小姐的生涯，一開始時薪只有日幣1500元，前四年完全賺不了錢，直到入行第七年，因上傳一口乾掉香檳的「香檳空瓶」到部落格上，開始受到關注。加上其對待工作的真誠態度與努力，形塑出別具個人特色的「Enrike溝通術」。最高時薪曾達日幣26萬元，年收超過一億日圓。 《日本第一女公關的人際溝通術》是根據Enrike共計14年的公關經歷所寫成的實用溝通法則，也記錄了她從沒沒無聞到日本第一的公關生涯。從公關界退休後，Enrike將日式酒店的待客法則以及累積的人脈運用在企業經營，成功開展了香檳代理、美容保養等事業。

面對市場劇變，企業領導者該如何「以人為本」？

2012年，當各家實體零售商面臨亞馬遜的強勢壓境，百思買卻能華麗轉身，不僅坐穩電子零售產業龍頭，連死對頭亞馬遜都成為其策略夥伴。修伯特．喬利主導百思買轉型，透過關注人與宗旨的面向，創造出驚人的成功。 面對多變、複雜又混沌不明的「烏卡時代」（VUCA）帶來的市場劇變，每個人都需要重新思考工作的意義，每個企業都需要徹底轉變管理和領導方式。對於準備摒棄舊典範、「以人為本」的領導者而言，《企業初心》更是一本即時的指引！

父母為孩子烙上「負向印記」，將嚴重影響孩子的自我價值感

很多人的自信、自我存在意義與價值出了問題，是因為父母一心想打造「完美」的孩子以彌補自己的「不完美」，讓孩子得一路優秀、光明、聽話、善解人意到無法喘息，請問他的陰暗面要躲藏在哪裡？消化不了的、深埋也化不掉的，就會變成隨時引爆傷人傷己的地雷。網路上流傳一篇筆名為堅果寫的文章〈我花了12年時間，終於親手毀掉了自己的孩子〉（來源：新東方家庭教育，ID：xdfjtjy），她描述自己在兒子不同年齡段遇到各種狀況時是怎麼反應的，以至於孩子最終有自責、不愛自己、不自信、寡語、膽怯、孤僻、憂鬱、自毀等傾向。

從蝗蟲研究探索人類飲食的祕密：《食慾科學的祕密，蛋白質知道》

「營養」與「食慾」有關係嗎？關係大了！ 動物的食慾演化成能夠對應特定的營養素，引導牠們去吃維生必需的食物。 但這究竟是如何辦到的？人類是否也有這種能力？ 如果答案是肯定的，為何人類似乎更傾向於選擇垃圾食物？

若夢境是人生休息時的禮物，為何有些人不再入夢？

為了忠於現在的幸福，請好好活在當下； 為了尚未相遇的幸福，就努力展望未來； 為了領悟過去的幸福，務必細細回味過往。

回到恐龍時代，臺灣找到最早化石有恐龍嗎？

原民、先民原來是這樣生活！ 回到恐龍時代的臺灣，會看見什麼？ 有比土鳳梨更土的鳳梨？ 考古改寫了臺灣土狗史?! 媽祖是外國人或混血兒？ 挖掘大量的臺灣史料，不誤解的最臺知識、傳奇歷史，比小說與戲劇更精彩！ 許許多多的真實歷史，比戲劇與小說還要傳奇 臺灣發生的歷史，就充滿了可以拍出好戲的真實傳奇。 穿越臺灣歷史，享受奇趣。 97堂臺灣歷史穿越課，原來原民、先民是這樣生活！精彩故事，挖掘臺灣史料，大量的臺灣歷史資料，太多太多精彩萬分的傳奇歷史，比小說與戲劇更精彩。 【本書特色】 ★著作榮獲國家圖書館「臺灣出版Top1」作者賴祥蔚博士，帶你挖掘最具臺灣古早味的傳奇、趣事趣聞！ ★從百萬年前的臺灣猛獁象，到原民記載、漢人大舉移民來臺，史蹟、風土、民情、習俗、傳說，不誤解的最臺知識，讓你不再認同迷航，愛臺灣就是這麼有奇趣！ 【誠摯推薦】 臺北市長│柯文哲 民視電視公司董事長│王明玉 《斯卡羅》導演│曹瑞原 霧峰林家林祖密嫡孫│林光輝 德勤財務顧問總經理│范有偉會計師 微軟亞洲研究院副院長│潘天佑博士

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。