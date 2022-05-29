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小心「管他的效應」：設定具野心但富彈性之目標，打造不被一次失敗打倒的強韌心態

聯合新聞網／ 天下雜誌出版
圖／Pexels
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文／凱蒂‧米爾克曼

追求目標的途中，很容易會感到灰心。這種心態被巧妙地命名為「管他的效應」（what-the-hell effect）。相關研究顯示，即使只是微小的失敗，比如每天的飲食只超出目標幾卡路里，也可能導致我們的行為陷入惡性循環，像是乾脆一口氣吃掉整個蘋果派。對於曾經嘗試減重的人，我舉的例子應該聽來很熟悉，假如你一早抵擋不了誘惑（早上開會時忍不住拿了會議桌上的甜甜圈），因為已經犯了一次錯，接下來你很容易覺得「管他的，我都已經破戒了，乾脆豁出去大吃」。小錯誤可能打擊你的信心，讓你認定自己永遠不會成功。而且不幸的是，你的目標愈遠大，小挫敗最終導致大崩壞的風險愈高。

瑪麗莎‧夏利夫（Marissa Sharif）是我在華頓商學院的同事，她有一個迴避「管他的效應」的聰明方法，即使計畫偏離正軌，也能維持信心。

十多年來，夏利夫一直堅持每天慢跑這個目標，慢跑有助於她維持健康，也能舒緩工作步調緊湊的壓力。但長年來，她一直很小心提防管他的效應，她知道只要有一次偷懶沒跑，就很容易惡性循環成連續很多天不慢跑，最後可能乾脆不慢跑了。為了避免這種中斷，她想到一個聰明的點子。她允許自己每星期可以有兩次突發狀況，因為她知道自己不見得每天早上都有動力繫上跑鞋的鞋帶。有可能她前一天有活動所以很晚回家，或是早上必須趕去開會，或單純就是沒力氣跑步。只要擠不出時間力氣運動，她就允許自己動用那兩次機會，這一點彈性讓她能保持在正軌上。

乍看之下，夏利夫應該很有可能不敵誘惑，即使沒有急事也用掉機會，但實情卻恰恰相反。每個星期，她多半連一個機會都沒用掉。她告訴我，每個星期一開始，她都會盡量堅持依照作息運動，以免過幾天有更要緊的事，但更緊急的事多半不會發生，她一轉眼就發現七天過去了。

書名：《零阻力改變》 作者： 凱蒂‧米爾克曼 出版社：天下雜誌 出版時間：2022年4月28日
書名：《零阻力改變》
作者： 凱蒂‧米爾克曼
出版社：天下雜誌
出版時間：2022年4月28日

後來她想到，說不定，只是說不定，她每次面對小挫敗，趁自我懷疑壯大之前先掐熄它的方法，也能用來幫助我們每個人更進步一點、成就更多一些。畢竟，如果我們允許自己偶爾暫停重來，或許能避免遭遇不可避免的挫敗，接著又陷入信心危機。

為了驗證這個策略的深度與廣度，夏利夫和合作夥伴構思出一個實驗，用酬勞吸引數百位受試者到網站上做三十五個惱人的測驗（CAPTCHA人機驗證，即網頁用來證明「我不是機器人」的測驗）。連續一星期每天上網做測驗，每做一次可拿到一美元。受試者被隨機分成三組，其中一組被分配到較難的目標，必須連續七天，每天完成測驗。另一組的目標比較簡單，七天內只要任選五天完成測驗即可。至於第三組則是「彈性」組，同樣被告知要連續一星期每天完成測驗，但允許因為緊急狀況最多漏掉兩天。每一組都知道若能順利完成目標，總共可拿到五美元。

結果證明，擁有可因急事告假的機會非常重要。彈性組有高達五三％的人達成目標，相比之下，目標比較容易（客觀來看其實條件一樣）的那組只有二六％。連續七天都必須做測驗的那一組，則只有二一％的人達成目標。這些發現突顯了允許發生緊急狀況的確有其重要性。很多健康飲食計畫也把類似概念融入其中，允許「目標緩衝」（goal cushion）和「欺騙餐」（cheat meal）等方式，讓小失誤不至於打擊自信心。

●本文摘自 天下雜誌 出版之《零阻力改變》　


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