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父母為孩子烙上「負向印記」，將嚴重影響孩子的自我價值感

聯合新聞網 / 圓神出版
（圖／Unsplash）
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文／李欣頻

很多人的自信、自我存在意義與價值出了問題，是因為父母一心想打造「完美」的孩子以彌補自己的「不完美」，讓孩子得一路優秀、光明、聽話、善解人意到無法喘息，請問他的陰暗面要躲藏在哪裡？消化不了的、深埋也化不掉的，就會變成隨時引爆傷人傷己的地雷。網路上流傳一篇筆名為堅果寫的文章〈我花了12年時間，終於親手毀掉了自己的孩子〉（來源：新東方家庭教育，ID：xdfjtjy），她描述自己在兒子不同年齡段遇到各種狀況時是怎麼反應的，以至於孩子最終有自責、不愛自己、不自信、寡語、膽怯、孤僻、憂鬱、自毀等傾向。

大家可以先在網上看完這篇文章，然後反思一下：如果是自己的孩子，我們該如何反應才不會給他們烙上負向印記，並銬上自我毀滅的枷鎖與炸彈？

延伸的木馬模組

「犧牲自己之救世者木馬模組」

我遇過一個從小一直被要求「多分享、多幫助別人」的個案，他問我，「幫助別人」能不能成為天命？我的回答是： 「那要看你是『出於真心』直接去做，對方就算不知道你是誰、不感謝、不回報，甚至辱罵你也沒關係？還是有潛在動機在等對方的感謝、回報？如果是後者，那麼你的給予就是帶著『交易』的目的：你幫助別人，而你的潛意識也正期待對方的關注、尊敬、崇拜、讚美、友情、對你的好口碑等等。這樣的話，你可能就會掉進『救世者與一群待救者』的糾纏模組，等到你耗乾了，再也幫不了任何人，從此沒人給你關注、尊敬、崇拜、讚美、友情、對你的好口碑時，你的自我存在感就會受到打擊。如果以『幫助別人』為你的生命核心，一定要先檢查，自己是否就是那個最需要幫助的人？假如你連自己都幫不了，又如何能幫助他人？而以『幫助別人』來逃避自己該面對的課題，或是對『幫助別人後得到感謝』的成就感上癮，那麼很有可能會遇到『盡全力還是幫不了對方』的挫敗感，甚至也可能會遇到『抱怨你無能』『恩將仇報』『以怨報德』的離奇事件來棒喝你、敲醒你。我們要學會『願意相信別人自己也能做好』，從不信任的控制轉為信任，放手還給他人成長空間，自己輕鬆，身邊人也不會感到窒息。」 我們也不需要為了把自己升格成「能者」，總是一下子答應他人的要求，而莫名攬了一堆別人的責任，等到自己過勞耗盡才不得不取消、改約、不回覆對方的訊息，這有可能是不自量力、承諾過多造成實踐比例變少的力不從心，需要馬上調整「有求必應」「眼高手低」的失衡狀態。如果你半年內出現這種狀況多達三次以上，表示你習慣以躲避、反反覆覆的態度，面對眼前被吸引而來的過量承諾，進而創造了一種非常不穩定的能量狀態。

（圖／Unsplash）
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我的建議是，從今天起，在做所有承諾之前，請先想清楚、三思之後再承諾，要確定自己非常有把握做得到才答應別人，不要為了「好面子」而輕易許諾，否則開了這麼多空頭支票卻不能兌現，也代表你對自己不負責任。此外，倘若發現自己老是「覺得」被身邊人利用，就要迅速回歸自己的內在，誠實檢查自己不敢拒絕對方，是否因為潛意識裡也想企圖對方什麼？然後安靜獨處，滋養內心空虛，扎實填滿這些因自信不足而對外索求的坑。也就是說，只要不敢拒絕別人，或是怕被人拒絕，都是中了木馬程式。不敢拒絕別人的好處是人緣極佳，壞處就是會忙到累垮、被掏空；怕被人拒絕的好處是自立自強、不麻煩別人（因為不給他人拒絕的機會），壞處則是裹足不前，不敢與人合作，也不敢表達自己真正的心意。重點不在於要不要立下界線，而是要以哪種頻率：害怕還是信任來應對。只要心中有恐懼、害怕，無論是拒絕或答應別人，或是被人拒絕或「被」答應，都還是會感到恐懼、害怕，例如拒絕別人後怕對方不高興、答應別人後怕自己做不到、被人拒絕後覺得很羞辱很受傷、別人答應了也怕自己不符合對方的期待等等。但如果心中信任自己也信任他人，那麼就算被對方拒絕也不會失去信心，依然覺得有希望；即使要拒絕對方，也會帶著祝福他／她未來更好的心意，不讓對方覺得自己很糟，把傷害降到最低。 此外，我看過幾位有「救世者木馬模組」的諮商師或醫護人員，他們會因為沒被感謝而感到挫折，覺得自己不受尊重。有個醫生朋友跟我說：「奇怪了，我沒救活病人時，會被病人家屬抱怨；但如果我救活了病人，病人家屬謝謝的卻是神佛……」

我也曾經在群裡看到兩個同學的對話，同學A跟同學B說：「幫別人諮商一定要收錢，否則對方會不尊重你。」這個木馬就是「自己需要別人尊重，因為內在覺得自己不夠好」，但又不知道怎麼衡量這麼抽象的「尊重」，所以就用「錢」來代表尊重。這在過去或未來可能面臨的狀況是：

一、如果有比她資淺的人，諮商費收得比她高，她馬上就會不平衡，然後這個「不甘心」會把她帶向競爭木馬的劇場。

二、會經常覺得別人不尊重她，無論是對方講話時沒看她、沒立即回她訊息，或是拒絕她。其實被別人拒絕，可能是對方真有難處，或是覺得不適合，但有這組木馬的人經常會導出自己不被尊重，不是自己不好，要不就是對方不好的「木馬結論」，就像電影《紐約茶館》（New York Winter Palace / The Kindness of Strangers）裡的一句經典對白：「你沒看我，是因為看不起我。」

尊重是自己給自己的，不是別人給的，來找我們提供專業協助的人，不是要讓我們感覺比他們優秀，我們也不是救世主，應該要感謝他們協助我們看到「自己也沒看見」的面向（包括木馬），他們都是成就我們的老師，所以千萬不要把「成為諮商師／醫護人員」當成讓自己感覺很厲害、很優秀的途徑。

如何檢查自己有沒有中這個木馬？可以檢視一下：如果療程結束後，對方居然沒感謝你、稱讚你，你會不會覺得失落？ 一個沒有「救世者木馬模組」的人，腦袋裡連「幫」這個字都不存在。他憑直覺去做他該做的事，做完了不會、也不需要到處宣揚，因為他腦袋裡根本不存在「幫者與被幫者」的高低之別，就算無法為別人解決問題，他也不會因為「怕」別人不高興、「怕」別人對自己不滿意、「怕」別人認為自己無能，就不敢拒絕對方，而耗盡自己的生命能量、時間、金錢。他即使幫不了忙也完全不會有愧疚感，頭腦清明、內心智慧有愛，正如那個背女子過河的僧侶，他沒想到「自己」的清譽，也完全沒想到「別人會怎麼看他」，過了河就放下。其實，不是助人為快樂之本，快樂才是助人之本，我們只能給出自己有的，《金剛經》裡的「無相布施」就是很高的境界。

（圖／Unsplash）
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「不自信之完美主義木馬模組」

寧缺勿濫是完美控制木馬，寧濫勿缺是害怕孤獨木馬。如果你發現自己的自信心不夠、找不到自我存在意義、自我價值感不足，可以直接問自己，印象中爸爸或媽媽（或教養者）曾說過什麼話，讓你覺得備受挫折或被打壓？檢查一下這句話有沒有變成制約自己的負向木馬程式。

我建議為人父母者在孩子的自信地基還沒發展健全堅實前，最好不要以教其謙虛低調之名，行潑冷水打壓、挫其銳氣之實，因為初冒的苗芽正在往上擴長，要有溫暖的鼓勵與足夠的支持，才能撐起自信底氣與才華光芒，只有長實了才有可能彎腰謙卑。

我舉一個真實案例：有個朋友一直想出書，想了十二年，資料也都備齊了，可是遲遲都沒開始動筆寫，也沒去找出版社；後來有一天跟他聊起我三十多本書的出版經驗，朋友才說他也有出書夢，可是都沒行動，覺得自己很「沒效率」。我一聽就知道必有原生家庭木馬卡住他，於是就直接深究他的木馬為何。

我：「你爸爸或媽媽曾說過哪一句話，讓你不敢這麼快出書？」

他說：「我媽說，做什麼事都要『準備到完美』後才能去做，如果還沒準備好就不要做……」

我說：「就是這句話卡了你十二年。今天如果你沒發現這隻木馬，可能還不知道會被卡住多少個十二年……大自然中沒有『完美』這個詞，沒有一朵花要等到自己『完美』了才開花，也沒有一棵樹要等到種子『完美』了才開始發芽。完美是基於『看不到自己哪裡好，永遠覺得自己現在不完美，所以要努力成為更完美的自己』而來的焦慮（未來），這就是『否定當下自己』的負向頻率。而且完美完形主義者最麻煩的是會盯著不完美處無限放大，偏執地非要圓滿那個缺口不可，殊不知有可能會挖東牆補西牆，一直陷在無限焦慮奔忙的頻率中。

「『完美』這個詞是帶有限制性信念的木馬，是父母害怕你出錯，擔心若他們不在你身邊就保護不了你的恐懼頻率，你繼承之後就成了裹足不前的重石，因為那個『準備到完美』的虛幻永遠不可能達到，事實上，那只是給自己『可以不必馬上行動』的藉口，也帶著『不信任自己、不信任周圍』的頻率。這就是為何有人說『擔心是輕度的詛咒，鼓勵是無形的保佑』，因為擔心並不會減少明天的痛，只會掏空今天的力量，預設明天的傷痛劇本。

「你要問自己『到底在害怕什麼』，怕自己寫得不好？還是怕什麼？你完美繼承了母親的害怕，所以你要一鍵（見）解除完美木馬。破解的方法很簡單，就是把書的預定上市日訂好之後，往前推列詳細的月計畫、週計畫、日計畫，照時間去執行，以行動取代『因恐懼導致當下裹足不前』的無限拖延，就像推知了預產期後，接下來順其自然就行了，至少孩子不會要等到『完美』才願意出生……你可以把曼德拉說的這段話當做破解這個核心木馬的解方：『希望你的選擇，反映你的夢想，而非你的恐懼。』」

他聽完後，很開心地接著說：「你說的我都懂了，我會『慢慢』改變……」但我一聽就知道他其實還藏有「害怕改變」的頻率，於是我跟他說：「你可以給自己這個破關的關鍵語：『不必想太多，現在就去做，先求有，再求好，邊做邊修正。』否則你會被『恐懼不完美』困在原地。」這讓我想到《心動隔扇窗》（Through My Window）這部電影中，媽媽對喜歡寫作、抱著爸爸的書稿看了許多遍的女兒說:

書名：《原生家庭木馬快篩： 三步驟解鎖並拋棄繼承家族負向印記》作者：李欣頻出版社：方智／圓神出版出版時間：2022年4月1日
書名：《原生家庭木馬快篩： 三步驟解鎖並拋棄繼承家族負向印記》
作者：李欣頻
出版社：方智／圓神出版
出版時間：2022年4月1日

「妳知道妳爸為什麼沒有出版小說嗎？因為他從來都沒拿給出版社看過，他沒有勇氣。他是很棒的作家，但他總覺得自己不夠好。」

這個實例讓我們知道：不必因為沒效率而不自信，正是因為沒自信，所以才沒效率。如果升高維度來看，「拖延症」這三個字本身也是「木馬詞」，一旦找不到自己的節奏，就會跟人比較快慢先後；而當我們了解木馬之後，就能對症下藥。

面對自我相關課題，你可以這樣做 如果百分之九十的力量來自外在，那麼只剩百分之十的內在不受外在人事物的影響；但如果百分之九十的力量來自內在，那麼就只剩百分之十的外在，會影響我們的心情與價值感。所以問問自己，爸爸或媽媽（或教養者）曾說過什麼話讓你印象深刻？你就從這句話去找出負向頻率（恐懼、擔心、覺得自己不夠好）對你造成了哪些限制或制約。如果你有小孩，也請檢查自己的言語行為有哪些會造成孩子的負向印記。只要當下覺察並提前修正，都來得及。

記住，不必鞭策出更好的自己，只有本初貌真的自己。不必計畫，在最高維度的層次中，一切都已完美，一切都已具足！

李欣頻老師粉專授權貼文:

●本文摘自 方智出版／圓神出版《原生家庭木馬快篩》


父母 圓神出版 閱讀風向球

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