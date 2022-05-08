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台中校園傳說「女鬼橋」！何敬堯《都市傳說事典》尋傳說真相

聯合新聞網 / 奇幻基地出版
書名：《都市傳說事典：臺灣百怪談》 作者：何敬堯 出版社：奇幻基地出版／城邦文化 出版時間：2022年1月25日
書名：《都市傳說事典：臺灣百怪談》
作者：何敬堯
出版社：奇幻基地出版／城邦文化
出版時間：2022年1月25日

文／何敬堯

◎我聽到不可思議的怪談……

臺中的東海大學，有一個非常知名的校園傳說「女鬼橋」。

據說以前曾經有一對學生情侶，戀情不得家長祝福，於是雙方約定半夜十二點在男生宿舍旁的小橋相會並私奔。但是男生遲遲沒有赴約，女子悲傷不已，於是跳落橋下而死。從此之後，此橋經常發生靈異現象，人們常見到長髮披肩的學姐幽靈出沒於橋畔。

圖片一：臺中東海大學門口。 圖片提供：何敬堯
圖片一：臺中東海大學門口。 圖片提供：何敬堯

圖片二：通往新女鬼橋的階梯。學生謠傳橋邊的路燈會在晚上時候變成綠色。 圖片提供：何敬堯
圖片二：通往新女鬼橋的階梯。學生謠傳橋邊的路燈會在晚上時候變成綠色。 圖片提供：何敬堯

◎探查筆記

二〇二〇年，奚岳隆導演的驚悚片《女鬼橋》，十分有話題，受到臺灣觀眾熱烈歡迎。此部電影，其實取材自臺中東海大學的女鬼橋怪談。

傳說中，東海大學的女學生因為等不到情人前來，於是跳橋落水死亡，另一種說法則說女學生在橋邊樹木上吊自殺。女子死亡之後，化為怨靈，經常出沒於橋畔，如果有男生在半夜（或晚上十二點）走過這座橋，女鬼就會拍著路人肩膀，詢問現在幾點了？

一九九五年出版的東海大學創校四十週年特刊《東海風》，書中有一篇文章〈東海傳奇〉，文中以詩句「風吹雨襲樹影搖，夜黑人冷斷魂橋」描述此橋怪談。這篇文章提及，此橋兩旁種滿羊蹄角與相思樹，每當入夜時，就會有長髮披肩的女孩在林間徘徊嘆氣，甚至坐在橋邊哭泣。如果上前關心，女孩子一抬頭，赫然一張女鬼臉龐，嚇得人們尖叫逃跑。這篇文章也說，如果男子獨行此橋，女鬼會以美麗女子姿態現身，向路過男子問時間，若男子說出真正時刻，就會斷魂此橋。因此，這篇文章建議人們要隨便說一個時間，才能逃離劫難。

〈東海傳奇〉這篇文章，其實摘錄自一九八三年的《東海雙週刊》。由此可知，女鬼橋的傳說，在一九八〇年代應該就廣泛流傳。

女鬼橋，位於男生宿舍十一棟、十七棟前方，可以抵達昔日河溝南岸的語文館和視聽大樓。不過如今走訪東海大學，已經找不到原始的女鬼橋。

河溝南側的人文大樓，二〇〇二年開工，二〇〇四年落成啟用，施工過程中，就將河溝上的女鬼橋拆除。雖然女鬼橋被毀，但是原址附近，又興建了一座小石橋。因為新橋位置靠近女鬼橋原址，於是東海學生也將這座新橋喚為女鬼橋。

圖片三：新女鬼橋。 圖片提供：何敬堯
圖片三：新女鬼橋。 圖片提供：何敬堯

圖片四：新女鬼橋近景。 圖片提供：何敬堯
圖片四：新女鬼橋近景。 圖片提供：何敬堯

●本文摘自 奇幻基地／城邦文化 出版之《都市傳說事典：臺灣百怪談》


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