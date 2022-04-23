《隱秘的角落》原作者紫金陳 最具爭議異色喜劇《低智商犯罪》

繼本格派推理作品《高智商犯罪》，社會派推理作品《壞小孩》（熱播影集影集《隱秘的角落》原著）後，犯罪推理天王紫金陳推出最具爭議異色喜劇《低智商犯罪》！ 融合社會寫實與荒誕喜劇元素，推理天王紫金陳新作《低智商犯罪》上有名利場的暗地交鋒，下有黑社會的陰謀詭計，好運神探要如何在重重誤會中捉拿笨賊？極致燒腦的荒誕喜劇，來自的縝密布局，每一階段都能令你拍案叫絕，笑出腹肌！（編按）

文／紫金陳

「你有沒有感覺，現在的人普遍浮躁，個個都想賺快錢，到處都是陷阱和騙局？就拿手機來說吧，接到的十個電話裡，九個在推銷、詐騙，你再看看樓下—」方超手持一把槍，站在酒店客房的窗戶邊，撩開兩片窗簾，露出一條縫隙，指向對面的沿街店舖。「瞧，做仲介的、治前列腺的、免費旅遊、美容整形，還有各種融資理財，現在市面上淨是這些店。房租太貴，老老實實做買賣的都倒閉關門了，能活下來的全靠坑蒙拐騙！不過說來最可氣的，還是路口那家足浴店！」

一旁正低頭整理背包的劉直停下手，好奇地問：「洗腳的又怎麼了？」

「我昨晚去了那家足浴店，結果真的給我洗腳！」

「要不然呢？」

方超轉過身，來到換衣鏡前，仔細檢查臉上的鬍子和假髮，幽幽地說：「『真正』的足浴店啊，是不洗腳的。」他回頭看向一臉茫然的劉直，笑著拍拍劉直的肩膀。「走吧，等幹完這票，我帶你體驗一回『真正』的足浴！」

方超把手槍鎖上保險，藏在腰後，劉直背上雙肩包。兩人從頭到腳都做了連他們爸媽都認不出來的偽裝，才從容地離開酒店，叫了輛計程車，徑直駛到郊區的一個街口，走進一條巷子。他們穿行一陣，到了外面的馬路上，又繞路走了一長段，最後來到了一個丁字路口。

對面的拐角處有一家中等規模的私人銀樓，正是他們蹲點多日後決定下手的目標。

方超觀察了一會兒周圍，低頭看向手錶，現在是下午四點半，很快，城市的下班尖峰就會到來，時間和他計畫的一樣。他從口袋裡掏出手機，按下撥號鍵。

幾秒鐘後，距他們五公里外的市區，一家銀行門口的花壇處，突然「砰」的一聲，中間一棵拳頭粗的冬青樹直接被攔腰炸斷，兩輛停在旁邊的電動車被炸飛幾公尺遠，現場頓時冒起滾滾濃煙，伴隨著過路行人驚恐的尖叫，百米外一位駕駛汽車的女司機被嚇得失控，導致多車追撞。

緊接著，市區另外兩條熱鬧街道也相繼發生了類似的小規模爆炸事件。

幾分鐘後，報警電話蜂擁打入公安局。一時間，全市的大量警力奔赴三處現場。

十分鐘後，方超打開手機導航軟體，看到市區主要道路皆已變成一片紅色，說明整座城市徹底堵成了一鍋粥。他輕笑一聲，朝劉直點下頭，低聲下令：「動手！」

兩人套上橡皮手套，大步走向銀樓。快到店門口的監控區域內，他們快速抽出一張塑膠面具戴在臉上，劉直拿出兩張印有「停業裝修」的貼紙，往店面左右玻璃門上一拍。兩人閃身進店，關上門，方超掏手槍，劉直拿出一把長匕首，雙雙撲到店裡三個猝不及防的女店員面前，威脅著大喊：「都別動，搶劫！老實點，一動就開槍！」

方超持槍控制全域，劉直單手攥著匕首，抓住其中一個女店員，推搡著將三人都趕到櫃檯旁邊的一處角落集中起來，命她們蹲下身，雙手露出，抱住腦袋。

眨眼的工夫，銀樓已在兩人的掌控之中。方超淡定地走上前，槍口在三個女人頭上來回移動。

他從容不迫地說：「不要害怕，大家都配合點，把櫃檯的鑰匙交出來，我們拿了東西就走，不傷人。」

三個女人蜷縮著靠在一起，嚇得瑟瑟發抖，連頭都不敢抬。

見她們渾然沒有反應，劉直馬上失去耐心，揮舞著匕首吼起來：「聽見沒有，快把鑰匙交出來！老子數到三，不交就殺人了！一—」

「穩住，暴力解決不了問題。」方超打斷道。

他和劉直的作風完全不同，一向認為搶劫也是要靠腦子的，暴力只是輔助手段，於是拿出一貫的沉穩作風，不緊不慢地跟她們講道理：「我相信妳們一定是第一次遇到這樣的事，妳們肯定很害怕，妳們在考慮要不要把鑰匙交出來。其實道理很簡單，妳們上班賺多少？有必要為了這點兒工資搭上性命嗎？記住一句話，命是自己的，錢是老闆的！」

一個女人抬起頭弱弱地說：「我是老闆。」

方超嚥下唾沫，直接抬手開槍，「砰」的一聲，旁邊一個玻璃展櫃頓時四分五裂，三個女人腿一軟，嚇得跌倒在地。女老闆顫抖地掏出鑰匙，高高舉過頭頂

劉直一把抓過鑰匙，嘀咕一句：「早開槍不就結了。」

按照計畫，方超持槍守著三個店員，劉直負責收羅財物，整個過程不能超過三分鐘。到了三分鐘，方超看到劉直的背包已經沉甸甸的，再多，不利於逃跑，只能忍痛放棄櫃檯中的其他金飾。他一揮手，劉直拉上背包拉鍊，掏出繩子，飛快地將三個女人綑綁在地，用膠帶封住她們的嘴巴。

兩人深吸了口氣，故作鎮定地挺直身板，快步離開銀樓。

半個小時後，旁邊一家店舖的友人過來串門，救出了店中被困的三人，眾人馬上報警。員警此刻都聚集在市區的暴恐現場，周圍交通一片混亂，一個多小時後才趕過來。

當天晚上的各種新聞、網路社群以及公安內部，都在激烈討論著下午的爆炸案，而這間小小銀樓的搶劫案以及當天這座城市裡的其他案件，都顯得不那麼重要了。

●本文摘自 奇幻基地／城邦文化 出版之《低智商犯罪》。