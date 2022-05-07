在家工作也沒隱私？主管遠距「監視」員工方法大揭密

文/采黛爾．尼利

想像一下，有一位二十五歲的電子商務公司員工，接到一封令她無比震驚的電子郵件，內容是主管要求她在個人電腦上安裝一個軟體，用來追蹤她在鍵盤上打字的內容與開啟的網頁。她在讀到電子郵件的後半部時驚訝得嘴巴都合不攏：除了安裝軟體之外，她還要在私人手機裡安裝一個全球定位衛星追蹤系統。公司實施這些政策的目的，是想透過追蹤員工一整天下來的行為，來確保生產力。

另一家公司的員工也表示，她的公司為阻止員工在遠距工作時無所事事，而使用一種數位設備，每十分鐘會自動為電腦前的員工拍照一次，這讓她覺得非常受辱也感到非常焦慮。這項設備還會監測她的休息時間，在她應該繼續工作時，跳出倒數一分鐘的警告訊息，指出如果她不希望工作時數中斷的話，就應該繼續工作。她是領時薪的員工，如果工作時數變少，收入也會減少。這種彈出訊息所帶來的隱藏威脅，使她隨時感到惴惴不安，就算她只是離開座位去上廁所或接聽與工作沒有直接相關的電話，都會不禁提心吊膽。

澳洲的一家翻譯公司中，主管可以在任何一天的任何一分鐘，監看每一位約聘人員的桌上型電腦所打開的每一個視窗。就連這些約聘人員如何移動滑鼠游標，都要受到審查。他們會收到大量確認進度的電子郵件，而且翻譯公司希望他們每次都立刻回覆。諷刺的是，當所有人都在同一個空間工作時，公司就不會採取這麼嚴苛的措施。公司之所以會擔心員工會在沒有監督的狀況下偷懶，是因為公司主管覺得在無法親眼看到員工的日常工作狀態時，更應該要協助員工達到目標。

這些監控工具的供應商，把這些工具稱做「覺察工具」。在新冠肺炎迫使數百萬人在家工作期間，康乃狄克州有一家「覺察工具」供應商的商品銷量翻了三倍。該公司表示，光是裝設其販售的工具，就能有效抑制人們在不受監控的狀況下，忽略專業責任的傾向。讓我們暫且將婉轉的用語放到一邊，其實該公司的意思很清楚：只要少了老大哥的監視，員工就會懈怠。

某家社群媒體行銷公司的領導者，似乎也很同意這種論調。在員工開始在家工作後，這位領導者幾乎是在員工消失在視線中的那一刻起，就立刻要求他們安裝數位監視裝置，想藉此消除因看不到員工而湧現的不確定感，並減輕自己對於生產力降低的憂慮。儘管監控工具的供應商宣稱這些工具是一種十分有幫助的嚇阻手段，並指出主管會因有機會蒐集員工的生產力資料而感到比較安心，但個人隱私的倡議者依然對於公司在員工的生活中，安置這種可能會永久持續下去的數位監控系統感到怒不可遏。

不過並不是所有用在遠距工作者身上的追蹤工具，都是用來規範員工行為的。有些主管會在遠距工作時，利用視訊攝影機與麥克風和員工保持積極互動，希望能藉此創造出像在同一地點工作時的持續陪伴感。這些主管認為只要團隊成員在視覺與聽覺上彼此陪伴，就算是透過電腦螢幕的視窗呈現，也能減輕因遠距工作所帶來的孤立感，並使成員在心血來潮時可自然而然地互動。

書名：《遠距工作革命》 作者：采黛爾．尼利 出版社：今周刊出版社 出版時間：2022年03月31日

但無論主管安裝監控設備是為了生產效率，或是為了促進被動的持續連繫等更無害的目的，其實員工都一樣不喜歡監控設備。這種設備會使員工不自在的程度高到令他們感到極度焦慮，並使士氣低落到對雇主不再忠誠的程度。許多人忍受這種介入的唯一原因，是擔心反抗會導致解雇，在經濟狀況不好時尤其如此。有能力離開公司的人通常都會直接離開。企管顧問公司埃森哲（Accenture）提出的一份分析報告指出，員工會在監控工具的注視下承受極大壓力，並感到權利被剝奪。勤業眾信聯合會計師事務所（Deloitte）做的調查也顯示，當千禧世代認為公司重視利益的程度超過重視員工福祉時，他們傾向離開公司。事實上這份研究還發現，就算是那些本來應該因監控工具而獲得好處的人也會感到不安：在接受調查的高層主管中，有高達七○％的人對於有效使用監控數據感到惴惴不安。

領導者必須體認數位監控會帶來的風險。無論一開始的用意有多良好，數位監控從定義上來說就代表員工與雇主之間缺乏信任—在員工突然轉移成遠距工作後，使用這些工具來控制員工的狀況尤其如此。一旦讓員工覺得自己不被相信，就等於毀掉高效率團隊工作的基石。如果高效率團隊工作的基石已經消失，那麼「覺察工具」—或任何用來增進生產力的方法，還能有什麼用處呢？

●本文摘自今周刊出版社出版之《遠距工作革命》。