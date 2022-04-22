印地安人的血淚遷移史，紐約投資客也大大劃上一筆

文／克勞迪奧．桑特（Claudio Saunt）

Part 4 資助驅逐計畫

Chapter 7 金融家

在一八三五年三月，紐約與密西西比土地公司雇用了一個可信任的金融家約翰．波頓（John Bolton），把他調到密西西比州負責監管公司的投資。約翰．波頓前往南方，在大雨和淹水的沼澤之中，他完成了令人筋疲力竭的旅程，最後終於抵達位於今天密西西比州北部的龐托托克（Pontotoc）。這座新興城鎮，近期以契卡索領土內的一間酒館為中心發展出來，住著想要快速致富的投機者、律師和商人。這位紐約客對龐托托克的印象不怎麼好。他簡陋的住處是一間裝有木煙囪的小木屋，裡面的擺設包括充當桌子的箱子，以及用稻草鋪成的床。玉米麵包、奶油、牛奶和培根雖然美味，但他抱怨咖啡「蠻苦的」。此外，他是在六月寫下紀錄的，那時的天氣「真的很熱」。

不過，那裡的土地棒呆了。約翰．波頓在阿拉巴馬州跟哈伯德的妻子碰面時，對方向他承諾「利潤會很龐大」，他完全看得出來。他說，這個地方很快就會有人來拓居，包括「富有的莊園主和他的一幫黑奴，還有仰賴自己和家人進行勞動的那些人」。約翰．波頓預測，這個地區的棉花產量，很快就會超越其他地方最好的棉花田的產量。「極為肥沃的黑色」土壤，讓他十分震驚，他說他「從不曾看過這麼大一塊的優越土地」。那些證實該地區肥沃程度的硬木，長得十分巨大，包括樹幹直徑達五英尺的老橡樹。約翰．波頓不僅呼籲要投入更多資本在這裡，也將自己最初投資的一萬美元提高一倍。

克里克人、喬克托人和契卡索人雖然在不一樣的地形上進行農耕，像是河谷、丘陵和開闊的草原地帶，但是毫不意外地，他們也都偏好美國投機者和莊園主也喜歡的肥沃地區。事實上，這裡有一些驚人的連貫聚落模式，已經延續了好幾個世紀、跨越了許多不同的文化。「黑色草原」（Black Prairie，又稱黑土帶）這個地區，尤其引起入侵者的注意。那是一長條肥沃的黑土地帶，穿過了克里克、喬克托和契卡索族的領土。約翰．波頓發現那裡散落很多牡蠣殼，有一個甚至大到可以盛裝將近一公升的水。這些都是兩千三百萬到一億四千五百萬年前，在白堊紀和古近紀時期海洋覆蓋這個地區後，所遺留下的化石遺跡。這裡的土壤鈣含量高，之後將為莊園主帶來很大的好處，因為棉花特別需要吸收大量的鈣做為營養。

吸引莊園主前來南方的原住民地區的原因，不只有地理因素。如同他們自己承認的，他們在前幾十年已讓喬治亞州和南北卡羅來納州的土地瀕臨枯竭。現在，他們可以用密西西比州「新鮮肥沃的土壤交換貧瘠耗竭的土地」。哈伯德向比爾斯保證，「喬治亞州和南北卡羅來納州那些枯竭地區的棉花莊園主，非常渴望得到」原住民的土地。等交換土地的時候到了，投機者也使用了同樣的話術。賽歐特在《哥倫布調查員》的版面上宣傳：「我們很有自信地推薦棉花的種植者捨棄自己枯竭的土地，及早為自己買下家園，以免新國度的最後一塊地被人買走後定居下來。」

大量證據證明，原住民種植玉米也是在耗竭他們的土地，但他們跟美國公民有三個相異點。第一個相異點純粹跟數字有關，因為原住民人數較少，他們給土地的壓力自然較小；第二，大部分的原住民農夫，沒有從事如同種植棉花的集約農業。跟原住民族積極種植的桃子和蘋果不同，棉花屬於全球市場的作物，每個種植者盡可能地努力生產越多棉花越好，需要時用上奴隸勞工，好將收成以最高的市價賣出，而販賣的目的全都是為了買更多土地和奴隸。不用說，這樣的做法對土地或奴隸都不好。此外，這也有很高的風險。國際價格的起伏，可能使農夫耕種的作物變成一文不值，無論產量多好也養不起一家子。除此之外，單一作物種植也讓農家容易受到乾旱、病蟲害和自然災害的影響。只有極度有勇無謀或貪得無饜的原住民農夫，才會把財富賭在這種作物上；第三，雖然有些土地對美國莊園主而言是荒地的地帶，對原住民農夫來說卻是珍貴的資源。森林與草原、農地和樹林之間的畸零地和以前的田地，不僅是獵物的棲息地，也會生長黑莓、桑葚、柿子等有用處的植物。天然採集的植物占了原住民飲食很大的一部分，從喬克托人為夏季月份取的名稱就能看出：桑葚月（hash bihi）、黑莓月（hash bissa）及擦樹月（hash kafi）。黑色草原夏天時盛產野莓，並在原住民於秋季把草燒了之後，長出大量野菇（約翰．波頓因為無法抵抗野莓的誘惑，有一次吃了太多，出現「膽汁方面的病症」）。原住民農夫保留了多元的地貌，美國的種植者卻派奴隸整地、耕地、全部撒上棉花籽。

圖十 南方最肥沃的農業用地「黑色草原」穿過了克里克、喬克托和契卡索人的領土。 （圖／取自臺灣商務印書館出版《不講理的共和國》）

將黑色草原改造成栽種單一作物的農地，並將長久居住於此的居民趕走，這些行為並沒有讓投機者感到困擾。一群銀行家和政治家在密西西比州的納奇茲（Natchez）集會時，賀道：「文明的曙光，現在在那裡的地平線上散發光芒。」他們對原住民的命運就沒這麼樂觀了，但他們認為這是所有可能的狀況中最好的一個，人人都能是贏家。他們閃爍其詞地說：「倘若有辦法文明化，在新家等待著印地安人的，將是多麼光榮的命運。」有利可圖的前景勝過了一切。一個對此事充滿熱忱的人，告訴從他州前來投資的投資客，契卡索族的土地是「全世界最棒的棉花地」。約翰．波頓在龐托托克看見了一名北卡羅來納州的莊園主，帶著一千五百個奴隸準備前往原住民的土地時，不禁感到興奮不已。約翰．波頓這位蓄奴主誇說，把卡羅來納的土地賣掉後，莊園主們很快就會再帶一萬個奴隸抵達。

●本文摘自 臺灣商務印書館 出版之《不講理的共和國：國家暴力與帝國利益下的犧牲品，一部原住民族對抗美國西拓的血淚哀歌》。