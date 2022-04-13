吃甜點怕發胖、有負擔？選擇擁有健康功效的絕妙搭配——和菓子與茶！

文／王文萱

與和菓子相輔相成的滋味

甜點雖然美味，但多少會讓人覺得吃多了對健康有負擔。若對甜食有顧忌，那麼和菓子也許會是個好選擇。首先，和菓子很少使用雞蛋，也幾乎不使用動物性脂肪。比起蛋糕、派之類，大量使用牛奶、奶油、生奶油等等的洋菓子，和菓子對身體帶來的負擔小很多，當然卡路里也比洋菓子低了不少。而且和菓子當中的常用食材如豆類、寒天等，含有許多食物纖維。食物纖維不僅能抑制血糖，還能消解便秘，對身體很有益處。

（圖：Shutterstock.com）

享用香甜的和菓子時，不可或缺的良伴便是「茶」。一二一一年，榮西禪師所著的《喫茶養生記》裡面提到「茶是養生的仙藥，延齡的妙術」，可見自古以來，茶的保健效果便十分受人們重視。尤其是茶當中含量很高的兒茶素，有抗酸化、抑制血糖、抗菌等多種功效。此外，日本的特殊茶款「抹茶」，食用方式是將茶葉磨碎後調水一飲而盡，因此能吸收到茶葉本身的所有營養成分，特別是能夠攝取到不溶於水的食物纖維及蛋白質等，營養價值更高。

（圖：Shutterstock.com）

（圖：julianne.hide / Shutterstock.com）

茶當中的兒茶素，雖然對健康有益，但卻會帶來苦澀味。而和菓子的甜味，正好能夠中和茶的苦澀味，因此茶與和菓子，可說是最佳搭檔。甚至可以進一步說，日本的菓子，正是為了搭配茶，而誕生的。綜觀和菓子的歷史，可以發現和菓子是隨著飲茶的歷史而發展至今。鎌倉時代，禪僧喫茶時搭配「點心」，到了室町時代茶道漸漸確立，人們使用各種食材作為菓子來搭配茶。直到江戶時代砂糖普及，和菓子種類急速增加，天保十（一八三九）年出版的《古今新製菓子大全》當中甚至記載了兩百種菓子。

書名：《和菓子物語：Nippon所藏日語嚴選講座》 作者： EZ Japan編輯部, 黃詩斐, 王文萱, 張雅琳, 抹茶菓子鑑賞團, 今泉江利子, 廖育卿 譯者： 田中裕也 繪者： 馮思芸 出版社：日月文化／EZ叢書館 出版時間：2022年4月1日

因此在茶道當中，原則上和菓子是為了襯托茶的滋味而享用的。至於如何選擇，可以依照茶款的香味及濃淡來搭配菓子，也可以用菓子的口感來做決定，更能用色彩及外型來選適合該季節的菓子，讓品茶及菓子從味覺提升到視覺層次。享用時，一般會先吃菓子、再喝茶，讓口中先有菓子的甜味，藉此襯托出茶本身帶著些許苦澀的香味。

日本茶與和菓子，滋味相輔相成，享用時缺一不可。無論是在味覺與視覺方面，日本茶與和菓子都是最佳組合，而且兩者同樣都擁有極高的營養成分。茶與菓子不僅能讓人感到放鬆，還能達到有益健康的功效呢。

●本文摘自EZ叢書館／日月文化出版之《和菓子物語：Nippon所藏日語嚴選講座》。