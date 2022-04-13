快訊

新北激增264例...確診足跡曝光 鼎泰豐、星巴克、海底撈入列

紐約地鐵槍擊案：失能的地鐵安全計畫？

吃甜點怕發胖、有負擔？選擇擁有健康功效的絕妙搭配——和菓子與茶！

聯合新聞網 / 日月文化
（圖：Shutterstock.com）
（圖：Shutterstock.com）

文／王文萱

與和菓子相輔相成的滋味

甜點雖然美味，但多少會讓人覺得吃多了對健康有負擔。若對甜食有顧忌，那麼和菓子也許會是個好選擇。首先，和菓子很少使用雞蛋，也幾乎不使用動物性脂肪。比起蛋糕、派之類，大量使用牛奶、奶油、生奶油等等的洋菓子，和菓子對身體帶來的負擔小很多，當然卡路里也比洋菓子低了不少。而且和菓子當中的常用食材如豆類、寒天等，含有許多食物纖維。食物纖維不僅能抑制血糖，還能消解便秘，對身體很有益處。

（圖：Shutterstock.com）
（圖：Shutterstock.com）

享用香甜的和菓子時，不可或缺的良伴便是「茶」。一二一一年，榮西禪師所著的《喫茶養生記》裡面提到「茶是養生的仙藥，延齡的妙術」，可見自古以來，茶的保健效果便十分受人們重視。尤其是茶當中含量很高的兒茶素，有抗酸化、抑制血糖、抗菌等多種功效。此外，日本的特殊茶款「抹茶」，食用方式是將茶葉磨碎後調水一飲而盡，因此能吸收到茶葉本身的所有營養成分，特別是能夠攝取到不溶於水的食物纖維及蛋白質等，營養價值更高。

（圖：Shutterstock.com）
（圖：Shutterstock.com）

（圖：julianne.hide / Shutterstock.com）
（圖：julianne.hide / Shutterstock.com）

茶當中的兒茶素，雖然對健康有益，但卻會帶來苦澀味。而和菓子的甜味，正好能夠中和茶的苦澀味，因此茶與和菓子，可說是最佳搭檔。甚至可以進一步說，日本的菓子，正是為了搭配茶，而誕生的。綜觀和菓子的歷史，可以發現和菓子是隨著飲茶的歷史而發展至今。鎌倉時代，禪僧喫茶時搭配「點心」，到了室町時代茶道漸漸確立，人們使用各種食材作為菓子來搭配茶。直到江戶時代砂糖普及，和菓子種類急速增加，天保十（一八三九）年出版的《古今新製菓子大全》當中甚至記載了兩百種菓子。

書名：《和菓子物語：Nippon所藏日語嚴選講座》 作者： EZ Japan編輯部, 黃詩斐, 王文萱, 張雅琳, 抹茶菓子鑑賞團, 今泉江利子, 廖育卿 譯者： 田中裕也 繪者： 馮思芸 出版社：日月文化／EZ叢書館 出版時間：2022年4月1日
書名：《和菓子物語：Nippon所藏日語嚴選講座》
作者： EZ Japan編輯部, 黃詩斐, 王文萱, 張雅琳, 抹茶菓子鑑賞團, 今泉江利子, 廖育卿
譯者： 田中裕也 繪者： 馮思芸
出版社：日月文化／EZ叢書館
出版時間：2022年4月1日

因此在茶道當中，原則上和菓子是為了襯托茶的滋味而享用的。至於如何選擇，可以依照茶款的香味及濃淡來搭配菓子，也可以用菓子的口感來做決定，更能用色彩及外型來選適合該季節的菓子，讓品茶及菓子從味覺提升到視覺層次。享用時，一般會先吃菓子、再喝茶，讓口中先有菓子的甜味，藉此襯托出茶本身帶著些許苦澀的香味。

日本茶與和菓子，滋味相輔相成，享用時缺一不可。無論是在味覺與視覺方面，日本茶與和菓子都是最佳組合，而且兩者同樣都擁有極高的營養成分。茶與菓子不僅能讓人感到放鬆，還能達到有益健康的功效呢。


●本文摘自EZ叢書館日月文化出版之《和菓子物語：Nippon所藏日語嚴選講座》。


日本 茶葉 日月文化 閱讀風向球 EZ叢書館

延伸閱讀

新光三越南西「安妞韓國展」40家品牌連線大嗑國民美食

春季法式甜點之旅第一波開跑！奶油界愛馬仕化身6款「香草千層諾黑、奶油蝴蝶酥」必吃甜點

為何抹茶甜點僅冠上「京都」二字，就令人趨之若鶩？深度剖析京都美食力！

炸雞冰淇淋、菜瓜布蛋糕 7-ELEVEN愚人節搶推「搞怪甜點」

相關新聞

陳之華／教改，從來不是一件容易事──《沒有資優班》新版序

二十一世紀的孩子，處於變幻莫測的世界浪潮中，更需一生受用的學習力。當各國學生多為課業排名而競逐、焦慮，芬蘭選擇回歸最根本的人性思維，以孩子為本，無能力分班、課程時數少、課業壓力小，卻能在國際學生能力評量計畫（PISA）中屢創佳績，以教育立足世界。 　 這舉世艷羨的成就絕非一蹴可幾，而是走過五十年的教改風雨路，方有如今的纍纍碩果。如今，台灣教育的改革正在相似道路上努力前進：以「素養」為核心，倡導「自發‧互動‧共好」，期待下一代成為終身學習者，具適應力與應變性，開創這塊土地的未來。而怎樣才能真正落實「成就每一個孩子」，齊步向美好未來邁進？本書中記述的北國觀察與省思，皆為可照亮教育初心的殷切提醒。

跟對老闆比入對行更重要？前台積電主管：他的這3句口頭禪，讓我成為好的專案經理

1.擔任專案經理，首要的特質是：願意擁抱不確定性、接受挑戰。「願意」是一種內在驅動力，驅動自己願意去找方法、而不是困在我不樂意。 2.次要是利他，樂於幫助他人、成全別人。助人、彰顯他人功勞，會讓其他人願意持續幫助你，而不只是收割短期成果。 3.第三是好奇，喜歡解決問題、樂於學習。以專案經理而言，不懂、不會都是日常，搞懂、學會，才能解決問題。

新生代作家柯采岑第二本散文創作《四時瑜伽》，愈是忙碌愈要懂得休息

文／重版出版編輯部 這週開始的節氣是為春分，草木萬物生長萌芽之際，重版文化將推出新生代作家、現任女人迷Sales Head，柯采岑第二本散文創作《四時瑜伽：一個工作狂的休息筆記》。2022年3月22

加薪時代來了，但高薪不會讓你變有錢？ 新富階級都靠一個祕密致富

關於致富，最大的誤解應該是多數人都以為可以靠薪水變有錢，但這是行不通的。即使是律師、醫生這樣的高薪工作，如果不能成為合夥人或自己開業，而是拿寶貴的時間去換錢，也難以致富，因為時間是有限的。

設截止期限有效嗎？善用截止期限，打造兼具紀律與自由的文化

訂定截止期限能刺激進度，但唯有當事人願意有所承諾，訂截止期限才有效。趕上截止期限代表達到目標時，成果絕對達到Ａ級水準，絕對百分之百完成，絕對準時，毫無抱怨，絕對如此。如果你訂了一個人人都知道不可能達到的截止期限，就等於沒有截止期限可言。

試用期間要給加班費嗎？做好這個動作避爭議

小哲是今年剛畢業的社會新鮮人，在求職市場浮沉了三個月，終於找到了一個網路小編的工作，月薪3萬元。老闆告訴他，前三個月是「試用期」，試用期的薪水必須要打九折，等到過了試用期，才能領到3萬元整。 過了三個月以後，小哲滿心歡喜，以為終於可以成為正式員工、拿到完整的薪水了，但此時老闆卻告訴他，因為小哲的表現還不穩定，必須要再把試用期延長三個月。小哲才剛踏出校園，完全不瞭解職場的遊戲規則，但他內心充滿疑問：老闆這麼做，到底是不是在「拗」他？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。