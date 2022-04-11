「有井水處有金庸，有村鎮處有高陽」 高陽百歲冥誕紀念

1922年出生的當代歷史小說傳奇人物—高陽，於2022年4月11日迎來百歲冥誕。出版高陽代表作《胡雪巖》及他多部作品的聯經出版，逢今年高陽百歲之際，也將推出紅樓夢斷系列《三春爭及初春景》《大野龍蛇》《曹雪芹別傳》新校版及相關系列活動以紀念「高陽百歲冥誕」。

高陽，本名許晏駢。1964年在《聯合報》副刊上刊載《李娃》一舉成名。以「慈禧」系列、「胡雪巖」系列以及「紅樓夢與曹雪芹」等作品廣為人知。寫作內容多取材清代，層疊羅織出繁華與衰敗的小說場景，藉由稗官野史、重重資料的考證，成就了高陽縱橫30年的歷史小說傳奇。世人稱道「有井水處有金庸，有村鎮處有高陽」，除可見其廣受歡迎程度，更彰顯高陽在歷史小說界的影響性與重要地位。

高陽，本名許晏駢（圖／聯經出版 提供）

高陽出生於杭州橫河橋地區許家，家族內達官顯赫，富貴一時。因曾祖曾高中榜眼，其子又中了二甲一名，家門口還懸著三塊大匾，一塊寫著「七子登科」，兩塊為嘉靖皇帝親賜的「榜眼及第」和「傳臚」。高陽的父親許寶朴也曾任清朝浙江財政司官員，高陽的家族堪稱書香門第，以詩書傳世，在清代及以後出過許多達官貴人。母親從小給高陽講述許家人在明清做官時經歷的事情和內幕，使高陽自幼便對歷史產生愛好。家中大量藏書，更引起他對史書和章回小說的濃厚興趣。

高陽由於抗日戰爭影響未能完成學業，創作歷史小說的基礎文史知識皆自修而來，故自稱為「野翰林」。在淵源流長的世家中成長，造就出高陽書寫當中大量的歷史細節，也讓高陽小說中的人情顯現出練達的樣貌。直到1992年6月逝世之前，他前後創作了近八十部作品，以「實中求虛，虛中見實」的創作方法，調和了歷史和小說的兩極，以極為開闊的視野、宏偉的筆觸，將中國歷史上的朝代融合進作品當中。

聯經出版公司長期出版高陽的歷史小說，包含「胡雪巖」、「慈禧」以及「紅曹」等系列，逢今年高陽百歲之際，也將推出紅樓夢斷系列《三春爭及初春景》《大野龍蛇》《曹雪芹別傳》新校版以紀念「高陽百歲冥誕」，希望能以此部寫盡曹、李兩家由朱門繡戶、錦衣玉食，到家道中落乃至籍沒歸京的榮辱興衰過程的小說，紀念這位永垂不朽的歷史小說大家。同時，聯經也於本月推出「高陽百歲冥誕」紀念活動，於「聯經出版」臉書粉絲專頁、「思想空間」、「聯合文學雜誌線上網站」規劃多篇紀念文章、Podcast、推薦書籍，邀請讀者再次感受高陽作品歷久彌新的獨特魅力。4月11日起各大購書通路也與聯經合作高陽作品書展，位於台大對面的「聯經書房」也將舉行主題活動，凡姓名中有「高、陽、胡、雪、巖」任一字，即贈「50元抵用券」一張；有2個字相同，贈二張「50元抵用券」，以此類推，盼讀者隨真性情的高陽行酒走文，重溫歷史的佳釀。