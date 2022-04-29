99%的努力都不會有結果？ 不要小看那有用1%帶來的龐大複利

文／艾瑞克．喬根森Eric Jorgenson

生命中的所有回報，無論是財富、關係或知識，都來自複利。

人生99%的努力都可能是白費的。雖然許多事都不會有結果，但也沒有什麼事情是完全白費力氣的，不要小看那僅有的1%。

當你找到對的事可以追求、找到對的人可以合作時，就要專心投入其中，然後堅持十年、二十年，你就會在人際關係和財富累積上大豐收。了解複利的意義，對你的人生至關緊要。

年輕時，基本上有三個真正重要的決定：要住哪裡、跟誰在一起，以及要做什麼。

我們花很少時間決定要走入哪一段關係；我們花那麼多時間工作，卻花很少時間決定要做哪一種工作；選擇在哪個城市生活，幾乎能完全決定我們的人生道路，但我們卻花很少時間思考要住在哪個城市。

這三個問題或許是你人生中最重要的決定了，你應該花時間去思考。不要隨波逐流，也不該把自主權交給別人。

如何讓自己身邊圍繞著成功人士？找出自己擅長的事，或了解身邊的人需要什麼，然後用它來幫助人，不求回報。所有遇見，始於緣分，皆有因果。時間久了，你就會吸引到你想投射的人事物。但不要計時，不然你會失去耐心。

對於社會新鮮人（甚至老鳥）來說，進公司工作最重要的一件事，就是經營人脈。想想你會跟誰一起工作，這些人之後會做什麼事。

選擇智商高、能力強的夥伴，但更重要的，須有誠信。找到對的人，跟你一起玩長期賽局。所謂長期賽局是正和遊戲，大家一起合力把餅烤好，盡量把餅做大。在短期賽局裡，是把大餅切成一塊又一塊，互相搶奪。我對於無法持續、甚至難以持續的事物都不感興趣，包括困難的關係。

工作時，跟比你成功的人在一起工作。玩樂時，跟比你快樂的人在一起玩樂。

書名：《快樂實現自主富有》 作者： 艾瑞克‧喬根森 出版社：天下雜誌 出版時間：2022年3月30日

人生路上會面臨許多困難選擇，一旦你做出選擇，就要跟這個選擇綁在一起很長一段時間。創業可能要十年；開始一段關係，可能會維持五年，甚至更久；搬去一個城市，一住就是十年或二十年。這些決定的影響都可能延續很長一段時間。除非你很確定，至少要非常肯定，否則不要輕率做出選擇。

如果你為了一個決定做了一張表，列出一長串的好壞、利弊，卻依然不確定，那麼答案就是否定的。

如果你眼前有兩個選擇，你都想要嘗試，但難分高下，那就選短期比較辛苦的那條路。

人生有99%的時間都是白費的，我指出這一點，並不是要告訴你不必太認真。相反的，我要強調的是，你應該認真思索自己所做的事，同時明白在大多數的事情上（包括學習、建立關係、工作），你要做的是找到可以全心全意投入的那件事、那個人，堅持下去，做出意義來，不能浪費了，才能獲取那關鍵1%帶來的龐大複利。

●本文摘自 天下雜誌 出版之《快樂實現自主富有》。