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知名藝人郭彥均、天后御用王朝輝醫師保養全靠「三步祕訣」

聯合新聞網 / 春光出版
王朝輝醫師《光澤美肌保養術》簽書會熱情粉絲帶衣服來簽名（圖／光澤醫美診所　提供）
王朝輝醫師《光澤美肌保養術》簽書會熱情粉絲帶衣服來簽名（圖／光澤醫美診所　提供）

文／春光出版編輯部

王朝輝醫師於活動中分享常見保養迷思案例，更讓主持人郭彥均以及活動現場讀者直呼「原來我的保養方式都錯了！」從拍打保養品吸收到過度去角質導致肌膚感染，再到頻繁敷面膜造成肌膚刺激敏弱等錯誤保養案例。王朝輝醫師表示，肌膚保養只需要做好「清潔、保濕、防曬」三步驟，正確落實日常保養就可以簡單擁有光澤肌膚。

王朝輝醫師於簽書會分享肌膚保養祕訣（圖／光澤醫美診所　提供）
王朝輝醫師於簽書會分享肌膚保養祕訣（圖／光澤醫美診所　提供）

王朝輝醫師《光澤美肌保養術》簽書會，由知名藝人郭彥均主持（圖／光澤醫美診所　提供）
王朝輝醫師《光澤美肌保養術》簽書會，由知名藝人郭彥均主持（圖／光澤醫美診所　提供）

對於想要獲得健康肌膚的讀者，王醫師更建議「保養要什麼樣的結果，就得仰賴在此之前有多努力！自己的肌膚，自己要負最大的責任，醫生僅僅是一個協助的角色。光澤美肌的不二心法，關鍵在於喚回肌膚自療力，而喚回肌膚自療力的最好做法，也絕不是僅僅靠醫美、雷射及瓶瓶罐罐的保養品就能達成，而是要賦予肌膚不再干擾它的自我修復能力！」

王朝輝醫師《光澤美肌保養術》簽書會現場（圖／光澤醫美診所　提供）
王朝輝醫師《光澤美肌保養術》簽書會現場（圖／光澤醫美診所　提供）

王朝輝醫師《光澤美肌保養術》簽書會現場（圖／光澤醫美診所　提供）
王朝輝醫師《光澤美肌保養術》簽書會現場（圖／光澤醫美診所　提供）

書名：《光澤美肌保養術》 作者：王朝輝 出版社：春光出版／城邦文化 出版時間：2022年2月24日
書名：《光澤美肌保養術》
作者：王朝輝
出版社：春光出版／城邦文化
出版時間：2022年2月24日

《光澤美肌保養術》由城邦文化春光出版發行，推出一般版與網路通路贈品版，買書限量超值贈送價值千元DR. SHINE白金光采潔顏慕斯、面膜正貨。博客來、誠品、金石堂、讀書花園等各大網路、實體通路上市販售中。

美肌教主DR.王朝輝FB：https://www.facebook.com/dr.shine.wang

美肌教主DR.王朝輝YT：https://www.youtube.com/channel/UClmx0T33tXApjwseRKeOK9A

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