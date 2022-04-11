知名藝人郭彥均、天后御用王朝輝醫師保養全靠「三步祕訣」
文／春光出版編輯部
王朝輝醫師於活動中分享常見保養迷思案例，更讓主持人郭彥均以及活動現場讀者直呼「原來我的保養方式都錯了！」從拍打保養品吸收到過度去角質導致肌膚感染，再到頻繁敷面膜造成肌膚刺激敏弱等錯誤保養案例。王朝輝醫師表示，肌膚保養只需要做好「清潔、保濕、防曬」三步驟，正確落實日常保養就可以簡單擁有光澤肌膚。
對於想要獲得健康肌膚的讀者，王醫師更建議「保養要什麼樣的結果，就得仰賴在此之前有多努力！自己的肌膚，自己要負最大的責任，醫生僅僅是一個協助的角色。光澤美肌的不二心法，關鍵在於喚回肌膚自療力，而喚回肌膚自療力的最好做法，也絕不是僅僅靠醫美、雷射及瓶瓶罐罐的保養品就能達成，而是要賦予肌膚不再干擾它的自我修復能力！」
《光澤美肌保養術》由城邦文化春光出版發行，推出一般版與網路通路贈品版，買書限量超值贈送價值千元DR. SHINE白金光采潔顏慕斯、面膜正貨。博客來、誠品、金石堂、讀書花園等各大網路、實體通路上市販售中。
美肌教主DR.王朝輝FB：https://www.facebook.com/dr.shine.wang
美肌教主DR.王朝輝YT：https://www.youtube.com/channel/UClmx0T33tXApjwseRKeOK9A
●本文推薦書由春光出版之《光澤美肌保養術》 。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言