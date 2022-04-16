何時該離職？富比士職涯專家：5個「工作倦怠」的警訊，檢視你的狀態

文／艾希莉．史塔爾

身為職涯專家，我時常被問到何時該辭職。答案是：當你感覺工作再也不可能讓你成長，使你無法持續精進你的核心技能（也就是在整個職涯中都會運用到的技能），或者當工作讓你心情惡劣到無法再隱忍，那就是該辭職的時候了。假如不辭職，最後就會身心俱疲。

從二○○九年起，世界衛生組織（WHO）認定工作倦怠（work burnout）是「一種職業病」，其特徵是「感覺精力枯竭耗盡；對工作產生心理排斥；或是對工作抱持消極、憤世嫉俗的態度；以及專業效能低落」。

不幸的是，當我們繼續努力爭取就是行不通，只會一再逼迫自己，直到發現意志力絲毫不管用。幾個月以來，我不斷想要釐清自身疏離的感受。當時我並不明白，其實這項工作無法充分利用我的核心技能。當你從事的工作需要的並非你所擅長的技能時，最終往往會陷入倦怠的境地。

我留在這份工作的時間越久，就益發感受到世界衛生組織所謂的「心力耗竭」（vital exhaustion）。我的身體不只是疲倦；整個心靈都需要休息。身心俱疲有少數幾個根本原因，但全都發生在相當長的一段時間裡：

1. 無力感：代表你感覺自己無法控制情況，這往往會觸發絕望感，最終導致辭職或是麻木。

2. 疲倦感：可能是因為缺乏睡眠或只是缺乏適當休息。

3. 寂寞感：這代表你可能欠缺能支持你、傾聽你訴苦、或愛你的一群人。

4. 缺乏目標：這表示無論在私生活或工作中，感受不到為何得在某件事上投入時間。

5. 自我貶低：意指你不相信自己能執行某個任務，因此，你會在工作上（或生活中）不斷嘗試感覺自己有價值。

我們越是不去檢視自己的信念系統或不改變方向，持續陷在錯誤的工作、情感關係或城市中，就會變得越疲憊。簡而言之，身心俱疲是我們的選擇當中，得付出最昂貴情緒代價的一條路。據估計，工作壓力和倦怠讓美國企業每年損失一千五百億至三千億美元。在這些時刻，我們必須學著愛自己。

（圖／Unsplash）

學會愛自己，從練習說「不」開始

所以為什麼我們要繼續忍耐呢？因為我們不愛自己。如果你真的想要愛自己，就會傾聽身體的訊號——這一生唯一的寶貴軀體。我的一個朋友曾經問我：「如果你的身體會說話，它會說什麼？」我不禁納悶：我的身體會感謝我善待它嗎？它會告訴我，它信任我嗎？

不，我才不信任你，是我聽見心裡立刻響起的話，如同身體傳遞給我的訊息。咱們面對現實吧：如果你的身體與你作對，你感覺人不舒服，你的心智和情感能力就會不聽使喚了。每一件事都從你的身體開始。因此，你會如何愛自己呢？

珍愛自己的概念既含糊不清、又難以實現。在我們的世界，時常將珍愛自己誤解為逃離現實或逃避責任。我們讀到雜誌文章鼓勵我們去洗泡泡浴、多吃一片蛋糕，或是翹班去按摩來「愛自己」。但事情是這樣的：珍愛自己是一趟旅程，而非一個目的地，主要是關於投資在我們真正想成為哪種人，呈現最棒的自己。

珍愛自己始於誠實面對自己，而且沒錯，看起來像是在慶祝生命，但也像是與自己建立一段誠實的關係，坦然承認你的生活中有些地方對你行不通，並且運用那樣的覺醒做出人生轉向。

多年來，我愛自己的方式看起來像是睡個午覺、買花送自己、或是在週二晚上單獨去吃頓美味晚餐。也像是為我的債務做一張試算表和一份清償財務計畫，偶爾心情不好時上健身房運動，以及拒絕起司拼盤，因為我明白乳製品會讓我頭腦迷糊。它看起來也像是做一些事犒賞自己，幫助我成為世界上理想的人，例如早晨冥想，因為我知道如果這麼做，當天肯定會有很好的開始；多花點錢買我喜歡的有機蘋果，因為對身體有益；拒絕參加聽起來很累人的社交活動，即使大家認為我「應該」到場。很多時候，珍愛自己看起來像勇於說不，因為想要做真實的自己，得先拋棄所有不適合自己的事物。

人生中沒有任何經歷是錯誤的

正如知名的人生教練東尼．羅賓斯（Tony Robbins）所言，「信念兼具創造和毀滅的力量。人類擁有令人驚嘆的能力，能為生命中的任何經驗創造某種意義，不是使其失去自信心，就是拯救人生」。

所以對於我在五角大廈服務的那段時期，我該賦予它什麼意義呢？讓我失去自信的意義是，我是個失敗者。能拯救我人生的另一種意義則是，我在五角大廈的工作並非錯誤，而是注定要發生的，為的是幫助我找到自己、以及更適合我的人生方向。

●本文摘自 商業周刊 出版之《別做熱愛的事，要做真實的自己)》。