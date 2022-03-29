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李茂生／司法與社福，能夠為收容少年做什麼？──《每一個都是「我們的」孩子》推薦序

聯合新聞網 / 寶瓶文化
書名：《每一個都是「我們的」孩子：文國士與家園的漂浪少年》 作者：文國士 出版社：寶瓶文化 出版時間：2022年3月25日
書名：《每一個都是「我們的」孩子：文國士與家園的漂浪少年》
作者：文國士
出版社：寶瓶文化
出版時間：2022年3月25日

文／李茂生（國立台灣大學法律學院教授）

伴同與關懷，帶給收容少年溫暖的歸屬

這是我為文國士寫的第二篇推薦序。他的這本新書名為《每一個都是「我們的」孩子──文國士與家園的漂浪少年》。他的第一本書名叫《走過愛的蠻荒》，我在推薦文中寫了一段話：

真正吸引我的不是以上對於正常與異常間區隔的觀察，而是一位被社會以及自己逼到這個區隔的邊緣，充滿了不安與焦躁的個人，是如何擺脫這個桎梏而開創自己的未來，甚至將自己的人生經驗運用到與其相關的人際關係上的故事。其實，本書的後半段已經超越了一個精神病患之子是如何擺脫桎梏，尋獲生存意義的框架，而是更進一步擴及到「面對一位站在懸崖邊緣的人，你能夠做什麼」的境界。

而這本新書，寫的正是他探索「能夠做什麼」的心路歷程。

作者在當過兩年偏鄉教師後，目前在陳綢兒少家園擔任生活輔導老師。本書就是在這四年中，他所碰觸到的少年的人生片段。

雖然看不出作者有什麼特殊的相處技巧或專業技能（他說他正在讀第二個碩士學位，研究諮商理論與技巧），但始終如一的伴同與關懷卻是令人動容。比諸專業的冷漠，出於人格特質的溫暖才是不變的定理。作者在本書的字裡行間，充分地展現出這份人格特質。他說文字有特殊的魅力，透過文字可以達成深層的溝通。那麼透過這份人格特質，到底能夠深入理解到何等程度？到底能夠協助這些收容少年得到怎樣的溫暖歸屬？

本書介紹了一些作者於這四年所接觸的案例，不論是流離顛沛的小岳，還是反覆不斷無法控制情緒暴動的阿超，每個案件都觸及了令人唏噓的深層。其中小岳的故事，不知為何真的令我落淚。這麼小，卻無歸屬之處，我不禁怨嘆這個社會到底怎麼了。作者刻意地將失敗與無奈的故事置於前面，後頭則是幾則勉強算是有些許成就的故事，但我還是感受到「慘勝」的遺韻。

社福單位收容司法少年的困境

收容於兒少福利設施中的少年，不論其身分是司法少年抑或社福少年（編註），究其根源不外是成長過程中不甚順利的境遇，不管是其物質上的供給抑或精神上的羈絆，均不足以提供得令其健全自我成長的資源。

民國八十六年時，我鑑於對犯罪少年，法律僅提供「社會內處遇的保護管束」與「設施拘禁式的少年輔育院與少年監獄收容」這兩種最終的待遇，所以除了將少年輔育院與少年監獄改制成矯正學校（這個工作也是最近才全部達成）外，另創設了中間型的社會安置處分，這就是「司法少年」的由來。法官可以裁定將少年收容於比矯正學校更溫馨、更寬容、更有機會接觸外邊社會的社福機構。

不過，多年來屢屢聽聞社福機構拒收司法少年，不僅是因為其成長環境更為複雜、外顯的行為很難糾正，縱然予以積極地關懷與協助，也少有成就外，更重要的是收容司法少年時的經費來源。

當年，我特地為此拜訪了在台中的兒童局（現已整編進入衛生福利部），商量收容經費，不料卻得到兒童局無法支應收容費用的回覆，說既然是司法裁進來的，那就應該由司法院負擔。我當場傻眼。從來都沒聽聞法官判某人入監服刑，司法還要負擔收容費用。司法與行政的分立分工，不是三權分立的基本嗎？然而，兒童局堅持只有社福少年是他們的責任，司法少年他們不熟，僅能「代管」。

結果，我只好回去求司法院。司法院為此特別編列了預算，並逐年增加收容費用，當預算用完，即無法再裁定少年至社福機構收容。在此情況下，法院也只好「省吃儉用」。

不過，問題更大的是司法院僅能提供少年日常生活所需的經費，其餘教師、社工、生活輔導員的薪資以及設施修繕等費用是無法編列的。於是造成社福單位收容社福少年時所得補助，遠高於收容司法少年時從司法院所能得到的補助。這當然會造成社福機構不願意收容司法少年的現象。一旦收容，那麼勢必增加每個人的工作負擔，已經是寅吃卯糧的機構哪經得起這種摧殘。

文國士的這本書中，有談到這個困境。

我們有滿滿的意願陪他們好好走一段路，但我們沒有滿滿的氣力牽著每一雙手。一般家庭裡，父母對一、兩個小孩就常常費力到升天。我們每個生輔老師要對上四到七名不等的孩子，每個孩子都有自己特別辛苦的故事，也都有需要被細心看顧的需求。

但很遺憾，我們的社會對於這些生命是陌生的，而政府投注於這些生命的資源亦極其有限。多數的安置機構是由民間經營，得自行背負龐大的財務壓力，以及在吃緊的人力下，維繫照顧的品質。

生輔老師與社工，將自己安置在哪裡？

本書在最後匆匆介紹了一下作者的工作夥伴。他們都必須兼職養家，這幾乎是所有夥伴的宿命。有的務農，有人在飲料店打工，也有人兼差當熊貓外送。收容少年都需要愛，但是能夠給愛的生輔老師與社工，其工作卻是最缺乏社會資源與愛的職位。對於已經是日常的人事更迭，文國士說：

而累極了或倦怠時，難免心生疑惑：少年們安置在我們這裡，但我們該將自己安置在哪裡？因此不時地，我們需要緩下來，梳理自己，也看顧夥伴。

我們該將自己安置在哪裡？這真的是一字一血淚。

最美麗的奉獻

讀過「報導者」的《廢墟少年──被遺忘的高風險家庭孩子們》，也觀賞過林佑恩導演所拍的《度日》，現在又看了文國士的《每一個都是「我們的」孩子──文國士與家園的漂浪少年》。不是說台灣最美麗的風景是人嗎？對！當社會將這些少年當成垃圾掃到社會邊緣時，還是有一些人把垃圾當寶，努力地企圖令其「再生」。謝謝這些令我們台灣更加美麗的人們，謝謝他們的奉獻。

【編註】司法少年是指十二歲以上、未滿十八歲，因觸犯法律而由少年法院（庭）介入保護的少年。由社會局安置的兒少沒有統一的專有名詞，且年齡層包含兒童及少年，常見的稱呼有社福兒少、社福少年、社政兒少、社政少年。

●本文摘選自寶瓶文化出版之《每一個都是「我們的」孩子：文國士與家園的漂浪少年》推薦序。


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