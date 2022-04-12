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股價一度探至552元…台積電到底跌完沒？法人這麼說

你發現顧客變了嗎？趕快檢視你的商模是否跟上時代變化

聯合新聞網 / 天下雜誌出版
（圖／Pexels）
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隨著科技與趨勢演進，滿足顧客需求的方式不斷更新，你是否發現商業模式會過時，再成功的企業也沒本錢等待。暢銷經典《獲利世代》顧問團隊最新力作《商業模式轉型》，幫助你掌握有效創造新價值的途徑，跟上時代的腳步，滿足顧客的需求。（編按）

文／派翠克．范德皮爾、賈斯汀．羅奇茲、羅蘭．凡能

法國評論家、記者暨小說家阿爾馮斯．卡爾（Jean-Baptiste Alphonse Karr）曾說：「變化愈大，愈顯不變本質」此時此刻這句話更顯真確。

我們活在一個非常刺激的時代。很明顯的，改變正在加速發生，不斷相互加乘，創造出更快、更大的改變。改變顯然不是線性進行。我們在科技中觀察到：才不過幾年前，人工智慧（AI）還只屬於一小撮人的領域，這些人創造演算法來「建議」搜尋字詞。如今，機器學習之下的深度學習本身就是AI的一環，已可用來自創演算法。換句話說，只不過幾年的時間，我們就從人類懂得將數學用在各種計算機系統中提高效率的時代，來到人類對系統自行做出決定的選擇所知甚少的時代。某種意義上來說，AI自行撒下進步的種子，自創更進步的AI，持續自我改進。

人們的態度和行為也是如此。儘管從上層來看，我們想要與需要的事物和以前沒什麼不同，像是安全、連結感和自由等等。但隨著科技發展，周遭世界跟著改變，人們追求想要與需求的手段也跟著改變。例如，就在許多企業敲定閃亮嶄新的開放式辦公室計畫時，卻發現身處全球性的典範轉移。疫情之下，人們不再能聚集在實體世界，這迅速改變人們對於面對面接觸的看法，創造出線上會面的新世界，而這種虛擬方式在以前多半只有公司內部零星族群或個人才會使用。

全球各大城市的交通也一樣，在2009年以前，招呼、排隊等待計程車司空見慣。如今我們拿起智慧型手機，打開叫車服務apps，像變魔術一樣叫來車子載我們從A點到B點。當這些服務當機或不可得時，我們便茫然不知所措。

即使一些基礎資訊對我們來說複雜難懂，但這些改變在許多方面讓世界更緊密相連，更容易掌握。在這些改變下，人們期待企業能適應變化採用新典範來經營。就像全世界傳統的計程車公司得面對不思變就倒閉的課題，如果你不願迎合未來顧客的想要和需求，你的企業也會面臨同樣的命運。

企業該如何反應？

公司當然可以拒絕改變，指望你的顧客總有一天放棄追逐潮流。這正是多數典範出現轉移的開始。1970年代末期，索尼（Sony）推出俗稱小帶的Beta錄影帶（和錄影機），環球影業（Universal Studios）控告索尼侵犯版權，聲稱消費者會使用索尼的技術盜取內容。最後索尼不僅勝訴，而且典範轉移後，環球影業和其他電影公司不得不也推出電影錄影帶供家庭租用，否則就會失去顧客，面臨被淘汰的風險。

這不是單一個案。才不過50年前，企業的平均壽命是61年，如今已縮短剩不到20年。在多數案例中，企業消失是因為固著於捍衛既定的商業模式，而不願轉移到更新、更合宜的模式，這是倖存心態的宿命。

好消息是，你有辦法扭轉這一切！你和公司的領導者都能致力改變，從現在到未來，專注於對顧客和利害關係人真正重要的事物上，這就是創新的真諦。想要成功就得對探索抱持開放的心態，持續尋求（未滿足的）顧客需求和商業、科技、法規與競爭版圖的變化脈絡。

若能如此致力改變，你的生意與商業模式就能依需要轉型，不被競爭淘汰，也許甚至能運用舊有價值，為未來創造出更多價值。

企業消失是因為固著於捍衛既定的商業模式，而不願轉移到更合宜的模式。

書名：《商業模式轉型：獲利世代2 價值創新的6大途徑》 作者： 派翠克．范德皮爾、賈斯汀．羅奇茲、羅蘭．凡能 出版社：天下雜誌 出版時間：2022年3月30日
書名：《商業模式轉型：獲利世代2 價值創新的6大途徑》
作者： 派翠克．范德皮爾、賈斯汀．羅奇茲、羅蘭．凡能
出版社：天下雜誌
出版時間：2022年3月30日

●本文摘自 天下雜誌 出版之《商業模式轉型：獲利世代2 價值創新的6大途徑》。　


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