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到底是存「台積電」好，還是存「台股基金」好？

聯合新聞網 / 方舟文化
（圖／聯合報系新聞資料照）
（圖／聯合報系新聞資料照）

《0050＋台股基金超額獲利很簡單！：「鈔錢部署」新概念，存股不如存台股基金！》由知名理財專家，暌違15年重棒力作！教你善用「微笑曲線」，進場永遠不嫌晚，景氣好壞你都賺！當個未來月月有得領，退休有保障的聰明投資客！（編按）

文／盧燕俐

曾有粉絲問我，「專家都說『台灣最值得投資的公司就是台積電』，既然如此，我就乾脆每月定期定額買台積電就好，幹嘛投資台股基金呢？」

在回答這個問題之前，且讓我說一個有點類似天方夜譚的故事。今年過年後，與同學聚會，他開心的提到，「這輩子從沒料到，股票會幫我賺那麼多錢！」原來，2000年時，當台積電大漲到200多元，他聽到許多分析師都在推薦台積電，他也買進了兩張。

然而，不久後，台股崩盤了，台積電在2002年最慘時，股價曾來到34.9元，之後起起伏伏，甚至在2008年金融海嘯，又再度跌破40元。同學因忙於海外工作，就忘了他擁有這兩張股票。

買台積電從兩張變五張

直到2021年初，台積電創下679元歷史新高，他回台灣，許久沒聯絡的營業員，主動找上他，跟他聊起這件事，他才發現，「哇，真是天上掉下來的禮物，原來我是台積電的股東，一張還賺了40多萬。」

更誇張的是，同學去查證券戶頭，驚覺配股加上配息，當年的兩張，居然已經變成五張。也就是，當年買台積電花的40萬元，現在已經變成了300萬元資產，獲利高達七點五倍！

我跟同學坦承，「我也是台積電的小股東啊，可是，來來回回操作多次，沒抱那麼久，也沒賺七點五倍；周遭在金融業服務，有買台積電的人，也沒聽說一放可以放超過二十年的。」

倒不是我們這群專家都是「遜咖」，而是我們操作股票，都謹守停利停損原則。就我觀察，實務上，買單一個股會大賺五倍以上的，通常只有兩種情況，第一，公司大股東，對產業發展趨勢瞭若指掌，且對自家技術超有信心；第二，有福報，買了就忘記它，心中無股價，即使遇到股災也不怕，願意用時間換取股價。

有產業競爭力才能存股

台積電大漲，誰賺最多？應該還是台積電創辦人張忠謀先生，他退休前就持有台積電12.5萬張，假設至今都沒賣，以2021年第一季來說，光是股利，就有3.43億元入袋。

張忠謀最清楚台積電的競爭利基，持股信心自然不同於一般散戶，而要找到這種可以用時間換股價，適合長期存股的股票，鐵定是全球產業地位無人能取代，且技術續保領先，進入門檻超高，獲利最好又年年成長。

坦白說，要同時符合這些條件，在台灣還找不到幾家公司。就連2021年4月，張忠謀先生在出席論壇時，也直言，「要再打造另一座護國神山，難！」台積電的成功，有天時、地利與人和因素，單是人和部分，台灣有大量優秀且敬業的工程師，非他國可以媲美。

書名：《0050＋台股基金超額獲利很簡單！：「鈔錢部署」新概念，存股不如存台股基金！》作者：盧燕俐出版社：方舟文化出版時間：2022年3月9日
書名：《0050＋台股基金超額獲利很簡單！：「鈔錢部署」新概念，存股不如存台股基金！》
作者：盧燕俐
出版社：方舟文化
出版時間：2022年3月9日

至於台積電股價，未來是否真能挑戰外資喊出的目標價1000元，相信沒人能拍胸保證，畢竟影響股價的變數很多，像是：整體產能供給、全球景氣變化、外資持股信心等等。

正如一位曾是四大基金操盤人的朋友，私下跟我聊天時做的比喻，「2020年買台積電的人都賺錢，2021年買的人通通套牢！堅持到2022年1月終於解套」股價領先基本面，也往往在各界樂觀中開始反轉，要精準掌握波段行情，沒想像中簡單。

基金避免押錯單一個股

所以，若是預算有限的小資族，現階段到底該存台積電，每月固定買一點零股，還是定期存台股基金？我想，如果是對台積電有信心，對半導體產業頗有概念，甚至本身就是從業人員，存台積電零股，應是可行的方式。

但倘若對產業、對股價、對加減碼時點，都缺乏敏感性，選擇績優的台股基金，讓優秀的經理人幫忙選股，比較能避免追高殺低，也較能分散風險。

●本文摘選自方舟文化出版之新書《0050＋台股基金超額獲利很簡單！：「鈔錢部署」新概念，存股不如存台股基金！》。


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