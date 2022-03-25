為何抹茶甜點僅冠上「京都」二字，就令人趨之若鶩？深度剖析京都美食力！

文／柏井壽

抹茶甜點何以人氣紅不讓？

到京都車站或百貨公司地下樓層的伴手禮專區，放眼望去一片綠。這是因為店家販賣的伴手禮，幾乎都是使用抹茶或綠茶所做的甜點。觀光客在物色伴手禮時，相信腦中第一個浮現的，便是抹茶甜點。

雖然抹茶甜點擁有超高人氣，被認為是最具代表性的京都伴手禮，但其歷史並不久遠。至少在我小時候市面上還不大常見。抹茶基本上是個飲料，但將其作為餅乾菓子類等甜點的原料，真可謂創意上的變化球。能成為京都伴手禮的代表，也真令人意想不到。

（圖／Shutterstock）

基本上和菓子與抹茶是搭配享用的。像是在典型的茶席，程序上先享用甜滋滋的和菓子，使口感變得圓潤後，接著喝口苦澀的抹茶。這樣的先後順序更能將抹茶的醍醐味凸顯出來。反之，抹茶甜點是將抹茶粉覆蓋於菓子零食之上。一口咬下，苦澀與甘甜同時被味覺感知，真可謂是異端般的存在啊！

日本人除了飲用抹茶，平常還會喝綠茶。若在外國，就是喝咖啡及紅茶了吧。只不過用來搭配的甜食或點心，一般不會以咖啡或紅茶做為原料吧。當然不是說百分之百不存在，但就算存在，要像京都抹茶甜點那般地大紅大紫，恐怕找不到什麼有名的例子。

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那麼，憑什麼只有京都的甜點，因為使用了抹茶，就能如此地人氣紅不讓？抹茶終究只是茶呀，與紅茶烏龍茶一樣，不過就是茶嘛！又不是魔法！

我推測最重要的理由是：現代人喝到抹茶的機會急遽減少。在以前，抹茶是日常生活中不可或缺的飲料。當時就算出現了抹茶甜點，想必也不會紅成今天這樣。另一方面，咖啡與紅茶迄今仍是人們日常生活中的重要飲品，一天裡喝個數杯也不奇怪。物以稀為貴，現代人如此頻繁地接觸咖啡紅茶，就算將其作成甜點，想必也無法造就風潮。

還有一個重點，就是茶道。

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號稱茶道大本營的三千家（表千家、裏千家、武者小路千家） 都位於京都，使京都具有濃厚的抹茶印象。對一般人而言，抹茶與舞妓一樣，與京都印象強烈連結。更何況京坐擁全日本知名的茶葉產區──宇治。所以外地人或旅客來到京都，應該得喝上一杯抹茶才算不虛此行……理論上是這麼說沒錯吧？但事實是，好像沒人會這樣想。

為什麼呢？原因就出在茶道。

絕大多數人認知的茶道，只能用麻煩至極四個字來形容。正因為知道其中牽涉到不少困難又麻煩的作法，所以大多數抱持著敬而遠之的態度。別說是自行沖泡一杯抹茶，就算參加茶席，受領一杯別人沏的抹茶來享用，要注意禮節事真是一籮筐。這樣的現實下，現代人喝杯抹茶的機會自然大減。

書名：《京都力揭祕》 作者：柏井壽 出版社：日月文化／EZ叢書館 出版時間：2022年3月3日

換言之，茶道雖連結了京都與抹茶，卻同時也導致一般人不大願意接觸抹茶。使得現實與理想間產生了衝突。

而完美解決此一衝突者，正是抹茶甜點。其解決方法，正是善用兩者間的矛盾。

旅客來到京都，腦海中自然浮現的，除了抹茶之外，還有茶道那些令人望之卻步的禮儀作法。權衡再三，最終的選擇，往往還是放棄品嘗抹茶的機會。但只要透過抹茶甜點，一切的問題及麻煩就會煙消雲散，任誰都有機會輕易品嘗抹茶。「吃抹茶甜點＝品嘗抹茶」，這樣的等號關係，使京都的抹茶甜點一直廣受歡迎。

●本文摘自EZ叢書館／日月文化出版之《京都力揭祕》。