快訊

俄困境影響陸？美中情局長：不應低估習近平對台灣的決心

選總統的厭男仇女？南韓大選超極端「性別惡戰」

用高級單字就能高分？了解雅思寫作考官喜好，才能投其所好！

聯合新聞網 / 日月文化
（圖／Shutterstock）
（圖／Shutterstock）

文／蕭志億（派老師）

雅思寫作第一個常見的問題是，考生根本搞不清楚考官要的東西是什麼，誤以為只要寫出高級的單字、高級的句型、文法錯誤不要太多，這樣就會高分了。殊不知這只是評分標準中的一小部分而已。

這樣做就會很像你對待另外一半時，她明明很喜歡花，但你自以為她喜歡巧克力，然後就瘋狂買很多巧克力給她吃，結果換來一頓罵，更糟糕的是，你還搞不清楚為何會挨罵，明明這麼努力去找尋了很多特殊口味的巧克力，用了很多心力，但是卻不被讚賞。真正原因是因為對於另外一半來說，吃太多巧克力反而容易胖，她要的是一種浪漫，所以才希望對方送她花。

（圖／Shutterstock）
（圖／Shutterstock）

因此，想要雅思寫作得高分，就要先搞清楚考官在意的事情是什麼，不是你自己一廂情願的想法。接下來，我們來好好了解如何投其所好。

雅思寫作評分

雅思寫作測驗分為 2 大部分進行撰寫，在下列 4 項評分標準中，會出現特別看重的部分：

(1) Task Achievement / 2: Task Response 文意準確性與回答內容 (TA/TR)

(2) Coherence and Cohesion 語意連貫度 (CC)

(3) Lexical Resource 詞彙豐富度 (LR)

(4) Grammatical Range and Accuracy 文法掌握度 (GRA)

（圖／Shutterstock）
（圖／Shutterstock）

Writing Task 的計分方式

1. Task 1 和 Task 2 將會分開計算，考生將會得到每一項目的分數，加總後再除於 4。單科不會四捨五入，而是無條件式捨去。

2. 最後 Task 1 和 Task 2 再加總起來，四捨五入後，才是寫作的真正分數。例如：

書名：《30 天雅思寫作7+ 攻略：必備句型、加分搭配詞、邏輯寫作大綱，取分重點考前完全掌握》 作者： 蕭志億（派老師） 出版社：日月文化／EZ叢書館 出版時間：2022年3月3日
書名：《30 天雅思寫作7+ 攻略：必備句型、加分搭配詞、邏輯寫作大綱，取分重點考前完全掌握》
作者： 蕭志億（派老師）
出版社：日月文化／EZ叢書館
出版時間：2022年3月3日

總分計算方式 :

(Task 1 × 1 ÷ 3) + (Task 2 × 2 ÷ 3)

(7.5 × 1 ÷ 3) + (6.5 × 2 ÷ 3) = 6.83 → 7.0

老師提醒

記住，想要掌握高分關鍵，首先要抓住考官的心，也就是要非常清楚了解考官的評分標準。相反地，只是一味地寫出很多漂亮單字，但是整篇文章的前後語意邏輯不清楚，寫作論點非常膚淺，甚至是寫出錯誤的單字用法，這樣是無法得到高分的喔！

●本文摘自EZ叢書館／日月文化出版之《30 天雅思寫作7+ 攻略：必備句型、加分搭配詞、邏輯寫作大綱，取分重點考前完全掌握》。


巧克力 EZ叢書館 閱讀風向球

延伸閱讀

獨／「懷玉公主」鄭家榆出書和孫耀威和解 終於開始愛

考試院宣布：明年起15種公務員特考不再考公文

學測比預期低5級分恐是「這原因」 考生集體崩潰：要複查嗎？

南一中、南女中均6人次4科滿級分 莊庭瑋90級分奪狀元

相關新聞

「你不能一口氣在腋下夾兩顆西瓜。」希臘俗諺教你終結多工模式

帶領無數希臘國民走出破產陰霾的暢銷勵志書《萬事皆美好》，作者史戴凡諾斯•詹內奇斯（Stefanos Xenakis）透過日常觀察寫成100個短篇故事，傳達良善的舉止和念頭。在多工繁瑣的現代社會裡，我們需要更專注於眼前。

崔舜華睽違五年最新詩集　《無言歌》特別收錄16 幀全彩油畫創作

文／崔舜華 我在你不在的地方 我總感覺自己是注定飄盪的人，順著宿命的水蜿漂到這裡，遇見了某些人又不得不離開。我想要的很少，一間屋子，屋裡有我的貓和我的畫，還有一張桌子能讓人寫字，奇妙的是，對他人來

市場變化快、外在環境不穩！企業主找人須深思7大關鍵提問

你必須先找對人，找對人的重要性勝過找到對的商業構想，因為任何點子都可能失敗。如果問21世紀的最初二十年教了我們什麼，我學到的教訓是，不確定是長期狀態，不穩定會永久存在，破壞乃司空見慣。 要攀登無人攀登過的可怕高山，面對難以預料的險阻，最佳避險之道是確定綁在繩子另一端的夥伴是對的人，無論你在山上碰到什麼狀況，他都有辦法應付。

如何打造網路瘋傳的感人影片？行銷專家曝：「這個指標」更容易登上YouTube首頁

在YouTube演算法中，觀看時間最為重要，因此，人們觀看你影片的時間，比重上，比他們點開來看幾次更重要。要能成功，取決於創作出能讓人們花長時間觀賞的出色優質內容，以及善用能幫助你壯大的策略性協作。 就長期而言YouTube尤其重要，因為上面的內容永遠都在，而且易於搜尋。如果你的內容夠紮實，就會被其他平台挑走，這時，你就能開始以有機的方式站穩根基。

缺水會使腦當機？不可不知3種對人腦最有益的補水法

美國有3/4的人時時刻刻處於慢性脫水狀態。這代表我們大多數人的身體都缺水：不只是你哪天下午忘了喝水那麼簡單，是慢性脫水。 另外，我們的腦大約75%是水，所以需要保持75%的含水量才能發揮最佳功能。就算缺水後體重只減少1%，就足以減損認知表現，干擾記憶力、情緒、心智能量和專注力。

從「音樂」取向，探究文化審美與品味的神祕面紗

第一，你喜歡哪類音樂？第二，你知道前面那個問題多麼沒用嗎？ 這是第一次約會的時候用來破冰的話題，或者該說是只有電腦才會問的問題。這種問題把重點放在過時的分類方式，而非探討你天生會受到何種協調感吸引。一旦聊天上了軌道，我們就不會繼續在喜歡哪種音樂類型的問題上打轉。畢竟音樂本身並不是讓我們隨之律動的要件。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。