用高級單字就能高分？了解雅思寫作考官喜好，才能投其所好！

文／蕭志億（派老師）

雅思寫作第一個常見的問題是，考生根本搞不清楚考官要的東西是什麼，誤以為只要寫出高級的單字、高級的句型、文法錯誤不要太多，這樣就會高分了。殊不知這只是評分標準中的一小部分而已。

這樣做就會很像你對待另外一半時，她明明很喜歡花，但你自以為她喜歡巧克力，然後就瘋狂買很多巧克力給她吃，結果換來一頓罵，更糟糕的是，你還搞不清楚為何會挨罵，明明這麼努力去找尋了很多特殊口味的巧克力，用了很多心力，但是卻不被讚賞。真正原因是因為對於另外一半來說，吃太多巧克力反而容易胖，她要的是一種浪漫，所以才希望對方送她花。

（圖／Shutterstock）

因此，想要雅思寫作得高分，就要先搞清楚考官在意的事情是什麼，不是你自己一廂情願的想法。接下來，我們來好好了解如何投其所好。

雅思寫作評分

雅思寫作測驗分為 2 大部分進行撰寫，在下列 4 項評分標準中，會出現特別看重的部分：

(1) Task Achievement / 2: Task Response 文意準確性與回答內容 (TA/TR)

(2) Coherence and Cohesion 語意連貫度 (CC)

(3) Lexical Resource 詞彙豐富度 (LR)

(4) Grammatical Range and Accuracy 文法掌握度 (GRA)

（圖／Shutterstock）

Writing Task 的計分方式

1. Task 1 和 Task 2 將會分開計算，考生將會得到每一項目的分數，加總後再除於 4。單科不會四捨五入，而是無條件式捨去。

2. 最後 Task 1 和 Task 2 再加總起來，四捨五入後，才是寫作的真正分數。例如：

書名：《30 天雅思寫作7+ 攻略：必備句型、加分搭配詞、邏輯寫作大綱，取分重點考前完全掌握》 作者： 蕭志億（派老師） 出版社：日月文化／EZ叢書館 出版時間：2022年3月3日

總分計算方式 :

(Task 1 × 1 ÷ 3) + (Task 2 × 2 ÷ 3)

(7.5 × 1 ÷ 3) + (6.5 × 2 ÷ 3) = 6.83 → 7.0

老師提醒

記住，想要掌握高分關鍵，首先要抓住考官的心，也就是要非常清楚了解考官的評分標準。相反地，只是一味地寫出很多漂亮單字，但是整篇文章的前後語意邏輯不清楚，寫作論點非常膚淺，甚至是寫出錯誤的單字用法，這樣是無法得到高分的喔！

●本文摘自EZ叢書館／日月文化出版之《30 天雅思寫作7+ 攻略：必備句型、加分搭配詞、邏輯寫作大綱，取分重點考前完全掌握》。