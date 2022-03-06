快訊

獨／柯文哲成立首座聯合競辦 插旗新北攻2024總統大選

這些食物居然會讓肌膚失去健康？！6大NG 食物大公開！

聯合新聞網 / 春光出版
書名：《光澤美肌保養術》 作者：王朝輝 出版社：春光出版／城邦文化 出版時間：2022年2月24日
書名：《光澤美肌保養術》
作者：王朝輝
出版社：春光出版／城邦文化
出版時間：2022年2月24日

擔任皮膚科醫師超過20餘年，王朝輝醫師統整民眾最常遇到的肌膚問題，出版新書《光澤美肌保養術》為民眾解惑如何拋去繁複護膚行為與產品，自然養成健康肌膚。

本篇將會先聚焦於飲食這個區塊，這是因為若要使皮膚健康、有能力對抗老化的第一要點，就是每天均衡且充足的攝取各式各樣的食物。本篇我會分為兩個面向來分享，第一個是哪些是肌膚的 NG 食物會對肌膚帶來什麼樣的影響？第二個則是如何正確吃出光澤美肌。（編按）

文／王朝輝醫師

︱ NG 食物第 1 類：精緻高醣類

像是碳水化合物，尤其是精緻醣類含量比較高的食物會對皮膚帶來負面影響。原因是含醣類高的食物會讓升糖指數提高，造成皮膚角化異常及引起免疫力下降、皮膚慢性發炎、加速肌膚老化。

什麼是「升糖指數」（Glycemic Index，簡稱 GI）？就是很多人所知道的「GI 值」，簡單來說就是代表我們吃下去的食物造成血糖上升速度快或慢的數值，隨著飲食全球化及食品技術的提升，五穀雜糧的加工越來越精緻化，纖維素（水溶性及非水溶性纖維素）及食物中的機能性營養素，如五穀雜糧原本含豐富的維他命 B群及鐵質，在高度加工的影響下，營養素含量越來越少，這類高度加工的精緻醣類食品，容易使血糖快速上升，當血糖升高的時候，胰島素也會提高，胰島素便會去干擾荷爾蒙，因而產生一連串的免疫反應，日積月累下，會讓身體包含皮膚處在慢性發炎的狀態。

高醣類食物也會影響皮膚角化。角質細胞在 1-1 節中有提過，皮膚的表皮層有 5 層，皮膚最上面的表皮就是角質細胞，角質層細胞由基底層逐漸往上堆疊，最後死細胞變成角質層，這個過程稱為角化過程。一般而言，皮膚有 5 層，每層的角化過程完成約 28 天。然而慢性發炎或是醣類食物去干擾荷爾蒙都會造成角化過程的異常，角化異常就會發生毛孔堵塞的現象，這就是為什麼喜歡高醣或者是大量精緻醣類飲食的人較容易長粉刺及痘痘的原因。

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

另外，由於高醣類食物的醣分身體代謝不掉，醣分與體內的膠原蛋白結合後會導致膠原蛋白質變、斷裂，因此長期、大量攝取精緻碳水化合物或高醣的飲食，肌膚會容易老化。假使常吃一些低 GI 的食物，富含纖維的醣類像番薯或糙米，或者是粗製而非精緻的五穀類，反而有益身體。

︱ NG 食物第 2 類：高鹽類

相信大家都會有個經驗，只要是吃到口味比較重、比較鹹的食物，隔天起床後，臉或身體就相對比較容易浮腫。為什麼？因為我們吃進去的鹽類，會在身體裡形成不同的滲透壓。

先解釋「滲透壓」是什麼？若將細胞浸在每立方英尺含有的自由水分子比細胞內部多的鹽水裡面，便會迫使水分子從含量較多的地方──鹽水，穿過薄膜，移動到含量比較少的地方，也就是細胞裡；換句話說，水從相對含水比較多的溶液，移動到相對含水比較少的溶液裡的過程叫作「滲透」，迫使水分子穿透薄膜的壓力叫作「滲透壓」。

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

當外面的溶液濃度比細胞質內的溶液濃度高時，外面溶液便被稱為高張溶液，此時外面濃度高，水滲入量＜水滲出量，水會往細胞外流，細胞會因失水而萎縮，而容易產生細紋跟皺紋；反之，當外面溶液濃度比細胞質內濃度低，外面溶液為低張溶液，此時裡面濃度高，水滲入量＞水滲出量，導致水會往細胞內流，細胞吸水而膨脹，這時候臉部看起來就顯得水腫。

因此，當外面溶液濃度跟細胞質內濃度差不多時，外面溶液為等張溶液，此時內外濃度相當，水滲入量＝水滲出量，細胞體積維持不變，細胞跟細胞之間的流動便是正常的以外，此時的狀態也是最佳平衡，會呈現出好的膚質。

由此可知，鹽是用來鎖住水分的！

一旦吃了太鹹的食物，身體相對於水是屬於高張狀態，那麼濃度高，相對就變得比較容易浮腫，在這樣的情況下，身體為了要追求等張，好讓細胞跟細胞之間的組織液可以正常流通，就不得不動用肝臟，除了導致肝臟勞累度增加外，上廁所的頻率也會增加。

而吃過鹹的食物出現水腫，最明顯的部位就是眼周，特別是有些人比較敏感，通常只要前一天吃太鹹的東西，第二天眼皮或眼袋、眼周就會出現浮腫。長期下來，若都是攝取高鹽的飲食，還會受到鹽成份裡含碘的影響，也使得碘攝取量過高，進一步讓甲狀腺、皮脂腺變得異常，一旦皮脂腺被影響，長痘痘的機率也會提高外，荷爾蒙也一樣會受到干擾。所以並不是只有吃油膩的食物才會長痘痘，過鹹的食物也是隱形推手。

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

︱ NG 食物第 3 類：油脂類

一般而言，會比較建議攝取不飽和脂肪酸，飽和脂肪酸適度就可以了，但若是攝取飽和脂肪酸之外加上反式脂肪酸，整體的脂肪酸就會過量，不但皮脂會分泌旺盛外，反式脂肪酸也會引發慢性發炎。前面說過，慢性發炎會造成角化異常，容易阻塞毛孔，特別容易長粉刺及痘痘，形成惡性循環。

在診間常能見到患有閉鎖性粉刺的年輕人，或者是已經 3、40歲了，還是深受閉鎖性粉刺的困擾，基本上都是飲食惹的禍！可能是精緻醣分吃太多、油脂也吃進不少，特別是喜歡吃奶酥類食物的人要格外注意，為了增加香酥感，在製造過程中會添加反式脂肪酸，一旦不小心攝取過多就會增加閉鎖性粉刺的產生。

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

︱ NG 食物第四類：乳製品

再來就是牛奶。對於某些人而言，奶製品也是會容易引發發炎的食物；相較於西方人，台灣人有相當大的比例會有乳醣不耐症。基本上這一類的人就盡可能的不要喝牛奶，如果硬喝的話，除了會增加慢性發炎的發生機率，甚至有些人會嚴重到過敏及引發蕁麻疹。

在製造牛奶的過程中，為了讓母牛能夠在非哺乳期泌乳，酪農通常會添加一些荷爾蒙，以刺激乳牛產出更大量的牛奶，因此牛奶多多少少含有荷爾蒙，當然適量的牛奶對身體有益，可以補充一些必須胺基酸，但同樣的，別過量攝取。

至於荷爾蒙攝取過多會有什麼樣的影響？第一個是皮脂腺、第二個則是角質細胞的角化過程，這又回到上面提過的情況，當皮脂腺油脂分泌異常，角質細胞角化也異常，粉刺或痘痘就會跟著出現，或者是毛孔變得粗大。因此建議在青春期時，牛奶的補充絕對要適量即可，尤其是乳糖不耐症的人，千萬要避開。

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

︱ NG 食物第 5 類：酒精

酒精建議盡量要避開。因為酒精是透過肝臟進行代謝，肝臟代謝需要透過兩個步驟，首先經過乙醇去氫酶（簡稱 ADH）代謝成有毒的乙醛，再由乙醛去氫酶（簡稱 ALDH2）代謝成無毒的乙酸。

乙醛去氫酶在人體的代謝過程中扮演一個很重要的角色，簡單來說，乙醛長期累積在體內將會產生自由基，乙醛去氫酶便扮演清除自由基的重要角色，一旦喝酒喝太多，便會過度消耗掉肝臟解毒的功能，就會把更多的毒素留在體內外，更重要的是，當自由基不能代謝時，皮膚就會變得暗沉跟蠟黃，另外就是，長期飲酒會讓皮膚的血管擴張，造成類似酒糟肌膚。

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

︱ NG 食物第 6 類：菸

最後一個 NG 食物，其實應該說是行為，就是抽菸。抽菸會產生大量的自由基，堆積之下，肌膚會顯得蠟黃之外，也使慢性發炎加劇，增加黑色素細胞的活性，肌膚便會暗沉，並同步會影響皮脂腺的分泌跟表皮細胞的角化過程，造成角化異常，然後容易阻塞毛孔形成粉刺，同時膠原蛋白也容易斷裂流失，抽菸可以說是最傷皮膚的一級殺手！

《光澤美肌保養術》內頁圖：六大NG食物圖表。（圖／春光出版　提供）
《光澤美肌保養術》內頁圖：六大NG食物圖表。（圖／春光出版　提供）

●本文摘自 春光出版／城邦文化出版之《光澤美肌保養術》。


反式脂肪 抽菸 春光出版 閱讀風向球

延伸閱讀

想變美養出仙女肌？先學睡前保養5招！不亂喝水、清潔超重要

櫃姐提醒小心變更老！保養常見4大誤區　化妝棉要慎選、精華液用拍打吸收要注意

2月美妝保養可愛聯名：innisfree X 再睡五分鐘、SOFINA iP x Hello Kitty

喝咖啡也會胖！ 營養師：這款咖啡連喝30天胖2.4公斤

相關新聞

缺水會使腦當機？不可不知3種對人腦最有益的補水法

美國有3/4的人時時刻刻處於慢性脫水狀態。這代表我們大多數人的身體都缺水：不只是你哪天下午忘了喝水那麼簡單，是慢性脫水。 另外，我們的腦大約75%是水，所以需要保持75%的含水量才能發揮最佳功能。就算缺水後體重只減少1%，就足以減損認知表現，干擾記憶力、情緒、心智能量和專注力。

運動心理學大師如何以「一句話」，讓將輸球隊逆轉勝？

1.就在面對全國第一的球隊前兩天，足球教練詹姆斯打電話向運動心理學大師比爾．貝斯維克訴說球隊近況有多麼糟糕，比爾只默默回他：「我不喜歡你的故事，請改寫一下，一小時後再打來。」 2.一小時候詹姆斯告訴比爾：「我將在有滿場的支持觀眾前面對這項挑戰，這是證明自己的絕佳機會！」兩天後，他果然贏球了。 3.當負面情緒來襲時，我們可以試著跟旁人分享，分享多了，煩惱就少了；也要試著讓自己精神上暫停，轉換心境，畢竟，「危機就是轉機」。

著名經典《西線無戰事》 帶領你回顧一個曾被戰火摧毀的世代

烏克蘭、俄羅斯持續延燒中，世界各地不斷掀起反戰聲浪，以及相關書單的閱讀熱潮。著名反戰小說《西線無戰事》，作者雷馬克在親身經歷第一次世界大戰後所著，出版即轟動當時德國社會，但因反戰內容而被納粹德國政府查禁焚毀，雷馬克也因此流亡海外......

中國勢在必得的珍珠！《珍珠鏈戰略》習近平南洋的戰略與布局

習近平的「讓中國再次偉大」（Make China Great Again）。這表示要讓中國回到西方殖民強權出現前，它在亞洲曾有過的主導地位。重新控制「大中國」領土，不只是香港、澳門自治區，還有台灣；重建歷史上沿著邊界伸入鄰國的影響力，讓這些國家向中國表現出對大國應有的尊敬與順服；並且贏得世界其他強權的敬重。

「發影片的是他，我只是轉傳！」網路常見的觸法問題

「影片是同學發給我的，不是我偷拍的，我只是轉傳，責任不在我！」毓丞在警局主張。 網路上，經常有人分享特別的訊息或限制級影片，像毓丞轉傳的捷運偷拍影片，被害人應該是在完全不知情的狀態下被偷拍，並沒有意願與他人分享裙底風光。這樣偷拍的行為，已經侵犯到他人的隱私權，觸犯了妨害秘密罪。

探索酒釀裡的文化《酒娘心：從眷村幸福酒釀開始》

記得爸媽剛開始販售酒釀時，有一次我遇到一位好久不見的同學，她是個子非常嬌小可愛的山東妞兒。 她問我：「好久不見了，都在忙些什麼呢？」 我告訴她：「我在家幫父母親做酒釀。」 她好奇地問我：「什麼是酒釀？」我瞪大了眼睛反問她：「妳不知道什麼是酒釀？」 她很乾脆地說：「是啊！」 我還記得自己當時義正辭嚴地數落她：「外省人不知道什麼是酒釀，算什麼外省人？」而她無辜望著我的樣子，至今印象都還很深刻。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。