沒有粉刺就沒有痘痘！王朝輝醫師新書《光澤美肌保養術》打造無瑕肌膚

文／春光出版編輯部

王朝輝醫師表示，本書的出版緣起是因為看診時常有患者苦於保養皮膚，更因為保養不當造成肌膚問題。「清潔、保濕、防曬是肌膚保養關鍵，這樣的道理大家都懂，但是做得好的卻很少。臨床上常常看到很多錯誤的清潔，引發皮膚乾燥及脫皮。或是過度的保濕，造成皮膚敏感及酒糟。甚至還有錯誤的防曬，導致粉刺狂冒。」

「我希望透過這本書帶給大家正確的皮膚管理概念，為皮膚找回原有的美麗與健康。」王醫師有感於一般大眾對正確護膚知識的需求，新書針對敏感肌、酒糟肌、痘痘、粉刺、斑點及細紋等常見皮膚問題做保養規劃，對症下藥。除了自然保養知識外，也進階收錄脈衝光等時下盛行醫美療程常見問題與挑選的方式。

《光澤美肌保養術》將由城邦文化春光出版發行，將於2月24日推出一般版與網路通路贈品版，買書限量超值贈送價值千元DR. SHINE白金光采潔顏慕斯、面膜正貨。博客來、誠品、金石堂、讀書花園等各大網路、實體通路上市販售。電子書預計將於3月11日上架。

口罩痘、敏感肌斑點細紋如何保養？

《光澤美肌保養術》王朝輝醫師給讀者們的話：

●本文推薦書來自春光出版2月24日上市新書《光澤美肌保養術》。