中國勢在必得的珍珠！《珍珠鏈戰略》習近平南洋的戰略與布局

文／柏提爾．林納（Bertil Lintner）

川普的口號「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）有更強力且具國際重要性的對等口號，那就是習近平的「讓中國再次偉大」（Make China Great Again）。根據艾利森的說法，這表示要讓中國回到西方殖民強權出現前，它在亞洲曾有過的主導地位。重新控制「大中國」領土，不只是香港、澳門自治區，還有台灣；重建歷史上沿著邊界伸入鄰國的影響力，讓這些國家向中國表現出對大國應有的尊敬與順服；並且贏得世界其他強權的敬重。

習近平同時開始活化中國共產黨，清理貪腐、推動經濟成長，以及同樣重要的復興中華民族主義，並灌輸身為中國人的驕傲。他也承諾要重新整建中國軍隊，能如他所言「戰之必勝」。習近平想像中的國家，比任何古代中國王朝都更加強盛。他相信中國必將取代美國成為世界上的經濟、政治與軍事主要強權，並且期望這能發生在他仍擔任國家領導時。二○一八年三月，中國的國會全國人民大會投票取消憲法限制國家主席、副主席兩次五年任期的限制，讓習近平的任期得以無限延續。在將近三千名代表中，只有兩票反對、三票棄權。而美國面對中國漸增的亞太地區影響力，卻沒有實質的抗衡戰略，也鼓舞習近平持續掌權到中國成為世界第一強權的野心。川普唯一的興趣似乎是向中國發動貿易戰，對進入美國的中國貨物施加關稅。

不過習近平讓中國再次偉大的夢想，還有另外一面。他將小島礁與岩石轉變為南中國海上的主權領土島嶼，在吉布地建立中國首座海外軍事基地，花費數百億美元在防衛研究與採購上，目標在於打造世界級軍隊，實現讓中國成為亞太地區主要強權的渴望。此外還有昂貴的一帶一路倡議，它建立在提供給弱勢國家的貸款與信貸上，然而它們若無法償付借款，往好處想，中國可能就多了更多海外資產。這本身將是一個重要的戰略收穫，儘管金錢將付諸流水。

（圖／Unsplash）

由於北京試圖以擴大支出脫離二○○八年經濟危機，結果已深陷於巨大的債務問題。當時在全球不景氣的情況下，北京以銀行大規模放款給地方政府，成功讓經濟持續成長。而地方政府將錢花在公共建設上的計畫可能有用，也可能沒啥用處。雖然此舉讓國民生產毛額成長維持在驚人水準，卻也為國家留下巨大的內部債務問題。近期美國對中國貨品施加關稅，也有損出口帶動經濟成長的模式。

此外還有人口問題。由於一胎化政策與人口老化問題，預計到了二○五○年，中國將有四億八千七百萬老年人口，大約占總人口的百分之三十五，必須由逐漸下滑的勞動人口來支撐。中國缺乏應對這議題的適當計畫，無論如何這都是即將到來的經濟災難。

中國存在過度使用資源的風險，即使習近平也未能逃避一個事實：好幾個國家對一帶一路倡議的抵制情緒正在增強，雖然它們理應受益於中國的慷慨捐助。根據中國治理研究專家裴敏欣的觀點，國家領導人並未適當地意識到，必須避免所謂的「帝國過度擴張」。裴敏欣主張：「雖然一帶一路倡議的早期徵兆，還有過去蘇聯的經驗，應該讓中共先停下腳步，但中國似乎決心繼續推進一帶一路倡議，國家領導人已視其為新的『大戰略』支柱。」

二○一八年十月，日本在東京與東南亞五國領袖會面時，也提出了有別於中國一帶一路倡議的另一個途徑。日本在東南亞區域領導的公共建設發展計畫，其實早於一帶一路倡議，日本政府將具有競爭力的提案重新包裝為「高品質公共建設」，這種說法毫不遮掩，意指中國有時候建設品質低落的計畫。日本首相安倍晉三與緬甸、泰國、越南、寮國及柬埔寨領袖的會議，明顯是為了重建區域內失去的勢力。近年來中國的支票簿外交及公共工程貸款與補助，已經掌控了這區域。而東京的「高品質」建設，同時也暗指中國提供的援助經常累積成債務陷阱，當借款國（如斯里蘭卡）無法償還時，就可以做為侵蝕其主權的條件。

比起中國，日本在東南亞區域內建造道路、橋梁與機場的歷史則更悠久，但部分是出於二戰時在東南亞的爭議歷史。日本對計畫採取相對低調的處理態度，不同於中國大膽且充滿想像的一帶一路倡議。日本沒有跟西方國家一樣，批評緬甸政府處理穆斯林羅興亞人的方式，也沒有重新施加部分制裁，它很清楚這類處罰手段只會將緬甸推回中國懷抱，因此採取較細膩的手法：提供金錢協助解決危機，重新安置在孟加拉難民營中憔悴度日的數十萬名羅興亞人。

跟中國比起來，日本的夥伴關係「相對乾淨」。中國經常在緬甸之類的國家，使用有問題的當地包工與中間商做為中介。由聲名狼藉已故毒梟軍閥之子經營的亞洲世界公司，不僅參與克欽邦的密松水電計畫與皎漂港計畫，也涉入新加坡的石油詐欺案，而他不過只是其中一個案例。在緬甸與國內許多少數民族反抗團體持續進行的和談過程中，中國偏好的地方夥伴是華裔的魏學剛，他是聯合佤邦軍的領袖之一，也是惡名昭彰的毒梟大亨。一九九三年，紐約聯邦法院在魏學剛未出庭的情況下，以海洛因走私罪名將他起訴定讞；二○○五年再度以安非他命生產網絡首腦罪名定讞；泰國法院也以同樣罪名判魏學剛死刑，而他依然未出庭。為了逮捕魏學剛，美國懸賞兩百萬美元徵求相關資訊，但他卻安然無恙躲在聯合佤邦軍位於中國邊界的邦康（Panghsang）總部。他使用緬名「吳盛溫」（U Sein Win），與中國情報官合作，並指揮跟政府進行和平對談的佤邦代表團。

日本同時尋求跟印度及東南亞國家更緊密的經濟合作。它承諾協助新德里提升破敗的大規模鐵路網；當印度總理莫迪於二○一六年十一月出訪東京時，在與安倍晉三簽訂協助興建六座核子反應爐的合約時，獲得了更多協助的承諾。這是日本首度同意跟未簽訂《核武禁止擴散條約》（Nuclear Non-Proliferation Treaty）的國家進行此類交易。從二○○八年十月簽訂《印日安全合作聯合宣言》以來，日本在馬拉巴軍演中的參與一直相當醒目。儘管當時雙方的總理與首相不同（印度為辛格，日本則是麻生太郎），但訊息相當明確。印日同意針對「亞太地區區域事務及長期戰略與全球事務」分享資訊及統合政策。

此外，日本更承諾協助推動莫迪的「東進政策」。該政策主要為了抗衡中國對緬甸的影響力，因此打算開通印度東北地區至緬甸北方城鎮的新貿易路線。印度堅定拒絕支持中國的一帶一路倡議，並視其為試圖包圍印度之舉。一側是中巴經濟廊道，另一側則是緬甸廊道，印度的恐懼並非毫無道理；追求新貿易路線與獲取政治戰略影響力確實密不可分。

書名：《珍珠鏈戰略：中國在印度洋的擴張野心》作者：柏提爾．林納（Bertil Lintner）出版社：馬可孛羅文化出版時間：2022年1月25日

原始的絲路引發地緣政治對手爭相控制有價值的貿易路線，這是無可避免的情況。此競爭在十九世紀所謂的「大博弈」中達到頂峰，讓英俄帝國彼此對抗，競逐對中亞的控制權，其中也包含俄羅斯想獲取的印度洋暖水港口。今日的中國不只是陸地上的參與者，更重要的是海上（特別是印度洋）的競逐。十九世紀的大博弈並未引發英俄之間公開的軍事衝突；那是一場雙方以滲透地方統治者來強化己方利益的間諜戰。從這角度來看，舊大博弈與新冷戰之間有其相似之處，然而差異也很明顯。此刻，所有涉及印度洋權力與影響力爭奪的國家，都擁有現代科技與先進武器，而常駐軍事基地分布在廣闊的區域中。

戰爭可以避免，但不是透過休．懷特那種烏托邦式的「權力分享協議」，也許是透過類似冷戰的恐怖平衡，就像當時西方與蘇聯理解到軍事衝突代價可能太高，而且有損雙方利益。根據艾利森的說法，習近平了解到這一點，也同意中國人民解放軍戰略支援部隊的另一項提案，「運用雷射、電子與動力武器，使危機區域上空的美國軍事衛星被破壞或失去作用，並以網路攻擊癱瘓美國在亞太地區的指揮控制系統。目標是緩和衝突：習近平希望美國會因震驚而退縮。」

然而這聽起來反倒像可疑的戰爭宣言。這將對迪亞哥．賈西亞島之類的美軍基地有何影響？對印度的軍事基地跟強大海軍又會如何？只關注全球與區域強權的作為是不夠的。對區域的未來而言，印度洋小島國的內部發展也同樣重要。若說由於一個「失足」或精心策劃的挑釁就會引起武裝衝突，那很可能是發生在印度洋區域，因為此地的航運路線控制權遠比其他地區更重要：這裡有不同的利益競逐交疊，更是中國區域霸權野心的極盛之處。對大英帝國來說，印度有如掌上明珠；對習近平來說，印度洋則是他為茁壯的中國帝國爭取的珍珠，而且不計一切代價。

●本文摘選自馬可孛羅文化 出版之《珍珠鏈戰略：中國在印度洋的擴張野心》。