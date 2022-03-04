運動心理學大師如何以「一句話」，讓將輸球隊逆轉勝？

文／比爾．貝斯維克

幾年前，我在柴郡的家庭辦公室接到一通電話，是在美國頂尖大學擔任足球教練的詹姆斯打來的。他向我說明他的慘況，接二連三的危機使他焦頭爛額：再過兩天，他們球隊要和全國排名第一的大學對戰，主場賽，第一次所有的票完售，而且有一家全國性的電視台要做直播。問題是隊上因傷缺席五名正規球員，在他打電話的當天又有四名球員因藥物問題被禁賽，這意味著他必須讓至少五名十八歲的新生上場比賽，其中三人從來沒有上過一軍。

他聽起來絕望而挫敗，要我幫幫幫他，讓他驚訝的是，我給他的回覆是我現在要掛斷電話，希望他過一個小時再打電話過來，並且補充說我不喜歡他講的故事，他需要改寫一下。然後我掛上了電話。

一小時後，詹姆斯回電，用非常興奮的聲音告訴我，他的隊伍在兩天後有一個絕好的機會。他們將在全國電視轉播中與排名第一的大學對戰，這樣的挑戰想想都讓人激動，而且還是主場賽，有滿場的熱情支持觀眾。不僅如此，他還可以展示他的教練技巧，證明他帶領的年輕團隊能夠靠組織、熱情和幹勁戰勝一切不利條件贏得比賽。

我讚揚了詹姆斯教練的新故事，並請他告訴我比賽結果。兩天後傳來了一則簡訊：「二比○贏了，謝謝。」

學會「分享問題」，煩惱減半

遇到重要事件即將來臨卻諸事不順時，每個人都曾經像詹姆斯一樣恐慌。我曾經聽過創下單人帆船環球航海最年輕紀錄的艾倫．麥克阿瑟（Ellen McArthur）在一次演講中透露，桅杆斷裂她可以應付自如，但是茶包用完時她哭了一整天。好幾件小事劈哩啪啦地出錯也會讓我們惶惑不安。

詹姆斯做的最正確的事，就是與他信任的人分享問題和他的感受。我很清楚，當我以值得信賴且不帶偏見的顧問身分輔導案主時，我可能是他們唯一感覺能夠分享恐懼和焦慮的人。雖然在諮商過程中可能無法找到解決問題的現成方案，但他們經常告訴我，經過討論以後感覺好多了。正如我母親經常說的那樣：「問題分享以後，煩惱減半。」每個人都應該找一個可以分享的「中立朋友」，所以我很高興詹姆斯來找我。

（圖／Unsplash）

不只肉體需要休息，「精神」也需要暫停

忙碌的人常陷入我所謂的「跑步機心態」，忙到無法思考。我有太多次目睹在賽季開始時教練興致勃勃想要討論原理和策略，卻在開賽二個月後發現他們只能專注於如何度過這一天。現代生活的壓力、對競爭和成就的要求，或者只是為了不落人後，這些原因使我們所有人在跑步機上跑個不停。

體育界有一句流行的說法是「疲勞使我們所有人變得懦弱」，這句話常被認為是已故的美式足球名教練文斯．隆巴迪（Vince Lombardi）所說的。

在健身房和生活中的跑步機是一條傳送帶，站在上面的人需要不斷跑動，消耗能量和情感。

我們當中有多少人曾經處於這種狀態，之後又對自己的行為感到後悔？過去有一段時間我能夠駕馭工作的跑步機，但回家時卻疲累不堪，情緒失衡，幾乎沒有精力留給我生命中最重要的關係（在這裡向我的妻兒道歉！）。

一小時的空白足以讓詹姆斯教練從跑步機上下來，進入「精神暫停」，超越自己的情緒、擔憂、不確定、害怕丟臉，回到平常的思維模式。只有這樣，他才能接受挑戰，開始看得更深更遠。隨著他慢慢恢復到積極的心態，詹姆斯開始看到機會，而不是危機。

對負面情緒踩煞車，危機就是轉機

很多時候因為受到負面情緒的扭曲，我們對情況的第一個解釋是將其視為麻煩或危機。從詹姆斯的故事可以學到很重要的一件事，那就是「踩煞車」的心靈訓練，停住最初的反應，更理性地重新構建解釋。做到這一點就能恢復積極性和動能，看見前進的道路，用這種方法就能把一開始視為問題的事物轉化為機會。

（圖／Unsplash）

與其浪費時間和力氣去擔心無法控制的問題，詹姆斯現在已經牢牢鎖定焦點在解決方案上。打第二通電話時，詹姆斯又回到了他慣常的「鬥士心態」——精力充沛、承擔責任、具控制力並且享受挑戰。他已經拋棄了最初的「受害者心態」——被動、容易找藉口、在壓力下尋求躲避。他改換後的肢體語言、話語和熱情對他負責領導的年輕團隊產生了激勵作用。

身為面臨挑戰者的思考夥伴，我的任務是讓他們有足夠的空間離開跑步機，超越自己的情緒，登上「直升機」觀看大局以及所有機會。

迎接生活的挑戰時，我們都會面臨與詹姆斯類似的情況，遇到同樣的選擇：你要當受害者還是鬥士？詹姆斯思維方式的戲劇性轉折，讓我們看到一種很簡單就能執行的可貴策略，只要花點心思訓練，你也能做到。如果你不喜歡你的故事，你也可以改寫故事！

●本文摘自 商業周刊出版社之《像冠軍一樣思考》。