做四休三能行嗎？重振週末從10大宣言開始

文／卡特里娜．翁斯塔(Katrina Onstad)

停止瞎忙，讓時間找到你

我知道美好的週末不一定每週都能擁有，畢竟有各式各樣的社會和經濟力量在助長超時工作的風氣，譬如：擔心被裁員；托兒服務不健全；缺乏家人支持；還有一個設計來追求利益、並佔用員工時間的自由市場。而當我們奮力解決這些反休閒結構的同時，不妨也盡量讓自己度過一個愉悅的週末，用實際行動對鼓勵人們超時工作的體制說「去你的」。這不失為一個讓自己避開「工作至上」陷阱的好方法，不讓它們阻礙我們體驗到真正自由的空閒時間。

當週末出現一小部分空檔時，我們必須啟動反工作模式，拒絕讓它佔用這段時間。隨時用「新世紀運動」信徒最愛的一句話提醒自己：「忙碌是一種選擇。」或者也可以說，忙碌是自找的。何不把這句話做成一張保險桿貼紙貼在你的心上？

要擁有一個美好的週末，必須具備一些關鍵要素。我們很難在每次週末都過得百分之百完美，但就算只能滿足其中幾項休閒要素，也可以從裡到外徹底改變你的感受。你或許還會從中得到啟發、進而在下個週末採取別種休閒方式；或更好的是，直接在週間體驗。

其實不只是週末，我們的每分每秒都同樣重要；一週七天的每一天都值得我們用心、開心去經營。若能這樣保持下去，我們就不會再為了平衡工作和生活白費心力，而是時時刻刻都活得很好：充實而且滿足。

塞內卡很清楚時間的重要性：「沒有人能夠追回逝去的時光；沒有人能夠讓你回歸自我。」總之，週末是一處庇護所，也是一座實驗室，讓我們得以試驗想要過怎麼樣的人生。

現在是你的時間，你打算怎麼運用它？

美好週末的十大宣言

一、與人建立連結。

面對面地產生連結：見一位老朋友；認識一個新朋友；跟鄰居拉近關係；聯絡某個久違的親戚；拓展自己的人際關係。

二、付出關懷。

奉獻你的時間：當志工；成為社運人士去維護你所信仰的某個議題；寫一封表達憤怒與不滿的信給政府官員；跟一群比你更關心某議題的人聚在一塊，攜手努力解決該項議題。

三、盡情玩樂。

每做完一個被動娛樂，就做兩個主動娛樂。

四、走進大自然。

選定一處你所謂的自然環境；親近它。每隔幾個週末就回到那裡，直到它變成你的聖殿。

（圖／Unsplash）

五、追尋美的事物。

讓自己置身於美到令你屏息的藝術作品當中；運用雙手創造一些東西；星期天早上到教堂外面聆聽唱詩；加入唱詩班。

六、凡事少做點。

少購物；少打掃；少做整理收納工作(這並不表示要變得更凌亂哦！)；少緊盯孩子。

七、別制定計畫，多留點空白。

八、漫步閒逛。

九、保持好奇。

十、活在當下。

然後，下週末繼續重複以上的事情。

「休息」的價格無法量化，但你知道它值得

不過，減少工作的好處不只體現於金錢節流方面。較短的工作週其實更加符合人性：它能夠提振情緒和忠誠度之類的無形東西。菲麗西特．貝佐(Felicitas Betzl)是網路精品行銷公司Serps Invaders的董事總經理，該公司總部設於蘇格蘭愛丁堡，客戶遍布全球。為了跟其他更大公司競爭、延攬業界一流人才，她決定給員工(五名全職，外加二十位左右的顧問和自由工作者)一份她所謂的「大禮」：四天工作週。

網路行銷需要一套專業的技能，因此這類職缺往往僧少粥多，許多公司都搶著要這樣的人才。Serps員工在四個工作日裡努力工作，每天九個半小時，可自行選擇幾點上班；他們每週工作總計達三十七個半小時，將近四十個小時，這樣聽起來好像很累，但星期五他們不必上班，只留一人待命。讓貝佐驚訝的是，客戶都非常配合。她說：「他們還詢問我的做法，也想在自己公司實施。」在週五不營業的這三年來，貝佐的員工在週五被叫回公司處理問題的次數，僅僅只有三次。

為了確保每位員工都能做好工作，貝佐採用專案管理工具這類的「生產力神器」，排定時程定期追蹤進度。在工作中高效利用時間是保障週末可休的關鍵；有太多的辦公時間都平白浪費掉，這還不包括查看臉書、或廁所內閒聊的時間。許多辦公室的管理體制綁手綁腳，簡直就是設計來扼殺我們工作效能的。多數人在完整九十分鐘的時間內得以高效專注工作，中間不必休息；然而，一旦每天有大大小小的臨時會議要開時，工作就沒法持續專注。傑森．弗萊德跟我說，Basecamp是嚴禁開會的，因為他們公司發現會議佔用過多白天時間，讓員工不得不在晚上和週末做真正的工作。但是，如果員工能有一個平靜、不受干擾的環境(關掉你的通知提醒！)得以專注工作，他們或許有機會拿回一些週末時間。

（圖／Unsplash）

據貝佐說，自從Serps Invaders實施四天工作週之後，超時工作的情形已經減少。員工上班時變得更加投入，因為他們可以利用星期五看醫生或去銀行辦事，不必像以前一樣得利用上班日偷偷摸摸地去。有些人表示，缺點是太晚下班(晚上七點半辦公室才關門)，還有晚餐時間得延後。但即便如此，依舊沒有員工拒絕這個四天工作週的非強制性選擇，而恢復到上班五天。

貝佐還說：「星期一早上，當我看到大家拿著咖啡準備開始短暫工作週時，我發現他們看起來不太一樣：一副神清氣爽，準備好上工的模樣。」她會問大家在三天週末都做了什麼，許多員工回說去旅行、陪小孩；一位女性員工表示已開始跑馬拉松。原本塞滿週末的那堆繁雜家事可以在週五做完，接下來兩天便能好好休息。

或許休閒算是一種社會傳染病：假如我們看到別人空出時間度過美好的週末時光，我們也會想要跟著這樣做。當然，貝佐看到員工善用假期後，她發現自己也受到啟發。她本身工作的時間是每週七十到八十小時，大幅下降了至少三分之一。「我若是不抽出時間休息的話，我的員工會生我的氣，他們真的非常貼心。我知道我可以休息，因為我完全相信他們和他們的能力。」

書名：《週末改造計畫：讓身心關機2天，打造快樂的365天（週休快樂升級版）》作者：卡特里娜．翁斯塔(Katrina Onstad)出版社：時報出版出版時間：2022年1月21日

在Basecamp時，我向弗萊德請教，詢問有沒有一些衡量標準可以拿來向其他公司證明，讓他們也看到長週末的可行性，以及提高利潤的價值。弗萊德表示，價值這東西很難用金錢衡量，他甚至不知道自己公司的價值有多大(但至少是大到足以讓亞馬遜的傑夫．貝佐斯於二○○六年投入資金)。

他不願用金錢做為評估短工作週的標準，而是從精神層面來談它的價值，他說：「我們是否因此失去部分高效時間呢？或許吧！可能喪失了一些。在企業裡，每個人都想衡量一下這個、衡量一下那個，可是我不知道自己能不能衡量這一點。我認為，我們從它那裡得到的回報更有價值。到最後，你工作時不再平白浪費時間，進而迎來一個更平靜、更放鬆的環境。人們可以利用週末的時間做更多有趣的事情，因而創造出更多有趣的人。

要去量化它的價值很難，但你感覺這個做法是對的。打個比方說，你要如何衡量向人道謝的價值？你要如何衡量微笑的價值？你沒法衡量這些東西的，你只是知道這麼做是對的。事情無法完成或延遲完成並不會影響到我們公司，既然不會影響，那我們為何不這樣做呢？難道你不希望每個人都能在工作和生活之間獲得更好的平衡、有更多時間陪伴家人，或是做自己想做的事情嗎？四天工作週感覺上就是一件對的事情。」

●本文摘選自時報出版之《週末改造計畫：讓身心關機2天，打造快樂的365天（週休快樂升級版）》。