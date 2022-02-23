到了職場，還在用朋友聊天方式說日文？只要改變一句話，就能翻轉印象！

文／齋藤孝

只跟朋友聊天，無法提升「語彙力」

只要觀察現在各世代日本人的整體日語能力，就會發現日本人的漢語運用能力連年下滑。

造成此現象的一個主要原因是以漢籍為重心的教育制度已逐漸消失，另一原因則是人們實際上越來越少閱讀印刷文字。

我認為新聞及書籍中所使用的印刷文字，正是支撐起日本人的教養及邏輯思考的關鍵。因此我甚至加入了推廣印刷文字文化的委員會。

（圖／GagliardiPhotography / Shutterstock）

一個人如果不閱讀印刷文字，整天只跟朋友們閒聊的話，他的詞彙量是無法增加的。跟詞彙量不足的朋友聊得再久也無法提升自己的詞彙量，一般對話大概只要約 500 個詞彙就已足以應付。在某些狀況下，只要頻繁使用「すごい（好厲害）」和「ヤバい（好誇張）」，則只需要約 20 個詞彙就能夠完成對話。如此根本不會有碰到新詞彙的機會。

吸收印刷文字等書面用語來增加自己的可用詞彙，就可讓自己的日語語彙力得到飛躍性的提升。在閱讀時如果能同時學習詞彙的起源或漢字的字源，就更容易加深記憶，也更容易將新詞彙應用在實際生活中。

因此本書中除了常用句外，我也會將重點放在詞彙上。本書將介紹增加詞彙量以及應用詞彙的方式，讓各位的語言表達能更多樣化。

除此之外，現代社會中所謂的外來語、片假名詞彙其實也非常重要。如果完全無視外來語的存在，在會議中就無法得體發言，而我們也不可能回到在打棒球時會把「ストライク（strike，好球）」稱呼為「良い（好）」的二戰前古早年代。因此本次我會將日語裡已經被普遍使用的外來語視為日語一併介紹。

（圖／Shutterstock）

我挑選外來語詞彙的基準之一是國語詞典。只要是被各種具公信力的國語詞典所收錄的外來語，就能夠被當作日語放入書中。例如「イノベーション（innovation，創新）」和「コンセプト（concept，概念）」等詞已經被收錄於日本國語大辭典及廣辭苑等詞典中，我認為這些詞彙已經可以被視為日語的一部分了。要完全排除這些詞語、追求所謂純粹的日語的想法未免太過狹隘。

（圖／Shutterstock）

書名：《職場日語語彙力：學會「日式思維」換句話說，溝通無往不利》作者：齋藤孝出版社：日月文化／EZ叢書館 出版時間：2022年2月9日

而且日語原本就是將來自中國的外來語漢字以音讀方式發音、融入既有語言中的語言。具有可變性、混雜了不同語言文化這點本就是日語的特色。

片假名詞彙也是日語的武器之一，因此我想將片假名詞彙也放入本書中。我在本書中預設了一些運用情境，希望本書能成為在現代生活中非常實用，且能讓讀者從中理解日語語彙的奧妙之處的一本書。

另外例如「何卒ご容赦くださいますようお願い申し上げます」這種二重敬語，如果已經是現今普遍使用的表達方式，本書中也會一併收錄。

希望各位能透過這本書學會大人般成熟得體的語彙力，以及大人用字遣詞的方式。

●本文摘自EZ叢書館／日月文化出版之《職場日語語彙力：學會「日式思維」換句話說，溝通無往不利》。