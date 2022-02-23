快訊

鬥死的華麗一族：日本家具傳奇「骨肉商戰記」

到了職場，還在用朋友聊天方式說日文？只要改變一句話，就能翻轉印象！

聯合新聞網 / 日月文化
（圖／Shutterstock）
（圖／Shutterstock）

文／齋藤孝

只跟朋友聊天，無法提升「語彙力」

只要觀察現在各世代日本人的整體日語能力，就會發現日本人的漢語運用能力連年下滑。

造成此現象的一個主要原因是以漢籍為重心的教育制度已逐漸消失，另一原因則是人們實際上越來越少閱讀印刷文字。

我認為新聞及書籍中所使用的印刷文字，正是支撐起日本人的教養及邏輯思考的關鍵。因此我甚至加入了推廣印刷文字文化的委員會。

（圖／GagliardiPhotography / Shutterstock）
（圖／GagliardiPhotography / Shutterstock）

一個人如果不閱讀印刷文字，整天只跟朋友們閒聊的話，他的詞彙量是無法增加的。跟詞彙量不足的朋友聊得再久也無法提升自己的詞彙量，一般對話大概只要約 500 個詞彙就已足以應付。在某些狀況下，只要頻繁使用「すごい（好厲害）」和「ヤバい（好誇張）」，則只需要約 20 個詞彙就能夠完成對話。如此根本不會有碰到新詞彙的機會。

吸收印刷文字等書面用語來增加自己的可用詞彙，就可讓自己的日語語彙力得到飛躍性的提升。在閱讀時如果能同時學習詞彙的起源或漢字的字源，就更容易加深記憶，也更容易將新詞彙應用在實際生活中。

因此本書中除了常用句外，我也會將重點放在詞彙上。本書將介紹增加詞彙量以及應用詞彙的方式，讓各位的語言表達能更多樣化。

除此之外，現代社會中所謂的外來語、片假名詞彙其實也非常重要。如果完全無視外來語的存在，在會議中就無法得體發言，而我們也不可能回到在打棒球時會把「ストライク（strike，好球）」稱呼為「良い（好）」的二戰前古早年代。因此本次我會將日語裡已經被普遍使用的外來語視為日語一併介紹。

（圖／Shutterstock）
（圖／Shutterstock）

我挑選外來語詞彙的基準之一是國語詞典。只要是被各種具公信力的國語詞典所收錄的外來語，就能夠被當作日語放入書中。例如「イノベーション（innovation，創新）」和「コンセプト（concept，概念）」等詞已經被收錄於日本國語大辭典及廣辭苑等詞典中，我認為這些詞彙已經可以被視為日語的一部分了。要完全排除這些詞語、追求所謂純粹的日語的想法未免太過狹隘。

（圖／Shutterstock）
（圖／Shutterstock）

書名：《職場日語語彙力：學會「日式思維」換句話說，溝通無往不利》作者：齋藤孝出版社：日月文化／EZ叢書館 出版時間：2022年2月9日
書名：《職場日語語彙力：學會「日式思維」換句話說，溝通無往不利》
作者：齋藤孝
出版社：日月文化／EZ叢書館
出版時間：2022年2月9日

而且日語原本就是將來自中國的外來語漢字以音讀方式發音、融入既有語言中的語言。具有可變性、混雜了不同語言文化這點本就是日語的特色。

片假名詞彙也是日語的武器之一，因此我想將片假名詞彙也放入本書中。我在本書中預設了一些運用情境，希望本書能成為在現代生活中非常實用，且能讓讀者從中理解日語語彙的奧妙之處的一本書。

另外例如「何卒ご容赦くださいますようお願い申し上げます」這種二重敬語，如果已經是現今普遍使用的表達方式，本書中也會一併收錄。

希望各位能透過這本書學會大人般成熟得體的語彙力，以及大人用字遣詞的方式。


●本文摘自EZ叢書館日月文化出版之《職場日語語彙力：學會「日式思維」換句話說，溝通無往不利》。


語言 日本 二戰 日月文化 EZ叢書館 閱讀風向球

延伸閱讀

瞄準日本客 基市府網紅黃小玫創「24小時基隆」宣導片

日本撤出駐烏克蘭大使館人員 2度籲國民速離境

弘光學生手遊學外語 助學金激勵首次日文檢定就拿N1

烏克蘭危機恐急速升溫 外務省籲日本人儘速離境

相關新聞

陳銘磻新作《我的少爺時代》，用真摯的寫作回望人生！

文／陳銘磻 某男子的名字──櫻花樹下，一名過客，心情荒蕪如乾旱。 以寫作《拒絕聯考的小子》出名的吳祥輝，時有驚天言論出現，有一次，為了寫作《離別韓國》一書，去到韓國，住進旅店，沒多久，即在臉書

這一本書，讓你安放自己──《告訴我，你受了什麼苦？》編輯推薦

好友病了。而她特意來求助的，卻是難上加難的一題：陪我走到最後。 女人答應了，卻沒想到這竟是一趟徹底孤獨的冒險，因為──就算是找到了最能安安靜靜生活的美景勝地；就算是能擁有相互打趣、扶持、共享品味接近的美食閱讀影像、一同聊聊回憶的時光；甚至就算是她倆能夠同甘共苦一段；等到最終那日來臨，她與罹病的好友，終究還是要孤身一人、獨自面對各自全然不同的那段冒險…… 只不過在那之前，仍有許多可記下的，心思、糾結、笑鬧、傻氣……以及旁觀他人痛苦的痛苦，而縱有再多的苦不堪言，終將在怯怯發問「告訴我，你受了什麼苦？」裡，一一鋪展、細細袒露。

那些課本學不到的歷史，就藏在《被消失的中國史》！

五千年中國歷史為內容，生動、活潑、有趣的白話描述，最好看、最好懂的中國史故事！從史前、信史時代走入歷史時代，充滿著偉大的故事，祖先憑著韜略征服四鄰、建立王朝，從三皇五帝、堯舜禹湯到周王朝的建立進而群雄爭霸割裂王朝。

讀古文，學現代寫作！讓陶淵明教你如何寫出「創意自傳」

「我的名字是×××，出生於……，父母是……」很多人寫自傳，都是照這樣的模式寫，雖然四平八穩，該寫的都有寫到，讀起來卻有點無趣，如果你想要在眾多的作品中脫穎而出，就要用點特別的方式。 　　這時「說故事」就派上用場了！雖然是寫人物自傳，還是要像寫故事一樣，說個屬於自己的「故事」。可以運用寫故事的特點，在自傳中加入情感、表現思想；或是像寫小說那樣，有高潮和轉折，發揮創造力和幽默感。 　　在遙遠的晉代，陶淵明就為我們示範了創意的自傳寫法，就算以現代的眼光來看，也不會過時。現在讓我們來欣賞古文，向陶淵明學寫作。

到了職場，還在用朋友聊天方式說日文？只要改變一句話，就能翻轉印象！

　應對日本人，禮貌是必要的。在工作場合溝通時，自己有限的語彙能力是否無法完整表達想法，或是不夠尊敬呢？日本溝通專家齋藤孝新書《職場日語語彙力》，帶你透過「升級日常對話」、「開口向別人請託」、「替換難以啟齒的說詞」、「傳達想法」、「不重複說同樣的話」、「讓會議流暢」、「訪問/參與宴會/寫信」、「季節和語」等8種主題內容，學會如何換句話說，替換掉直白的說詞，順利避開任何可能得罪對方的情況。

焦慮不用隱藏，你比想像中更有掌控力

那些讓我們更容易焦慮的基因也可以是種祝福。身為敏感和反應敏捷的人，這種特質不論對你自己或身邊的人都有許多好處，只是需要你花多一點時間去學習和理解你的身體感官知覺和想法，如此你便能找到有效管理它們的方法，感覺更有掌控力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。