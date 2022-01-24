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龍應台自學電繪，出版首本圖文創作！緣於自己的功課：做一件超過的事

聯合新聞網 / 時報出版
龍應台。記者翁禎霞／攝影（圖／聯合報系新聞資料庫照片）
龍應台。記者翁禎霞／攝影（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

曾為臺灣首任文化部長的作家龍應台，2017年移居台灣屏東潮州鎮，開始鄉居，2021年開始在太平洋畔、台東都蘭山中生活。繼出版長篇小說《大武山下》後，首部圖文創作《走路──獨處的實踐》由時報文化出版，1月24日起全台網路書店開始預購。

《走路──獨處的實踐》收錄龍應台18幅親手電腦繪圖，40則自然思索。龍應台開始「走路」是為了逃離被網路綁架。走路的時候，她的文學的眼睛看見山的磅薄、雲的飄渺，看見荷葉上紅蜻蜓的翅膀透明、草地裡金龜子的驚紅駭綠、貓兒躍上窗口眼睛圓睜的閃電一瞬，她著迷地拍下，回家就畫。龍應台表示自己是完全不會畫畫的人，實則她的塗鴉筆記在《大武山下》出現即令人驚艷。她收到友人贈送的 iPad Pro開始自學繪畫軟體，一畫停不下來，沉迷其中，常從夜半畫到天明。透過走路練習獨處、享受獨處，本書中四十篇觀察周遭環境與大自然共處，與土地連結與人互動的篇章，列出三十件實踐獨處、找回自己的方法。她自許「做一件超過的事」，而這通常也是在獨處時與自己對話才能完成。

新書《走路──獨處的實踐》封面選用龍應台的繪畫作品：東港溪畔，為了呈現美文與畫作的精緻與韻味，時報出版設計了兩款書封面：一為留白有餘韻，適合收藏的「精裝」；另一適合帶著走路的「平裝」，精、平兩款內封面各自選用不同的畫作帶給讀者驚喜，精裝尚有作者親筆簽名的限量版。限量簽名精裝、精裝、平裝，三種不同版本同步在1月24日於全台網路書店開放預購，1月28日隆重出版。

書名：《走路：獨處的實踐（平裝／精裝／限量簽名精裝）》作者： 龍應台 出版社：時報出版 出版日期：2022年01月28日
書名：《走路：獨處的實踐（平裝／精裝／限量簽名精裝）》
作者： 龍應台
出版社：時報出版
出版日期：2022年01月28日

以下精選書中摘文：

洗澡唱歌電繪文章

做一件超過的事

我是個完全不會畫畫的人，對我畫畫的朋友們充滿正能量崇敬，對作家朋友兼能畫的則充滿負能量嫉妒—— 老天不公平，怎麼能賦予一個人兩種重大天賦。

走路的時候，文學的眼睛看見山的磅礡、雲的飄渺，看見荷葉上紅蜻蜓的翅膀透明、草地裡金龜子的驚紅駭綠、貓兒躍上窗口眼睛圓睜的閃電一瞬，我著迷地拍下，回家就畫。

可是我的畫，就是沖澡時混在蓮蓬水聲裡唱的口齒不清的歌、微醺時跟狗在陽台上牽爪亂跳的舞，不是為了給人觀賞的。

我又是個科技迷。好友童子賢知道我愛玩新科技，送我一個「玩具」—— IPad Pro。把玩的時候偶然撞見了Procreate 這個繪畫軟體，好玩啊，玩玩看，沒想到一玩就沈迷了。清晨三點不知為何突然醒來時，抓起床頭的平板就開始畫，畫到雞叫了，天亮了，兩眼發直了，手臂抬不起來了，才不得不放下。

在「玩」的過程裡，一直鼓勵我、幫助我的，是王貞懿和黃珈琳。他們使得對畫畫一向「自卑」的我，認識到一件事：蓮蓬頭下的隨興唱歌、陽台上牽狗的微醺亂舞，本來就是生活。

生活，不就是藝術的核心嗎？

「做一件超過的事」，是我六十歲時期許自己的功課，每年至少要做一件可能超過自己能力或耐力或心力的事。六十歲那年去擔任文化部長，負重任勞，是一個不容易的決定。六十五歲再攀北大武山，是那一年的立志。七十歲，電繪配文章，也是在磨感覺、練膽量，和我恐懼蛇卻要求自己去深深注視蛇、害怕海卻去海裡浮潛、划海上立槳一樣，都是在沉思自己的極限。

做一件「超過」的事，通常也是獨處時與自己深度對話，才能完成。

●本文摘自時報文化出版即將於1月28日上市新書《走路：獨處的實踐》。


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