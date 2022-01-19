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即使被生活所傷，也不要忘記，你值得被愛，也有能力愛！

聯合新聞網 / 天下雜誌出版
（圖／Pexels）
（圖／Pexels）

文／天下雜誌出版社編輯部

2020年，世界因疫情而封鎖，負面新聞與緊張情緒瀰漫，我們的心也跟著上鎖。在那樣的艱難時刻，有一本來自倫敦的圖畫書一夕爆紅，暢銷程度讓出版社必須連夜派車送書，隔天馬上又搶光。不只在英國，這本書也療癒了全球讀者的心，包括許多重量級粉絲，歐普拉、茱莉亞‧羅伯茲、雷神克里斯‧漢斯沃、億萬播客提摩西‧費里斯都是忠實讀者。

《男孩、鼴鼠、狐狸與馬》就像穿透濃霧的一束陽光，在人們最疏離、最寂寞、最苦澀的時候，打開、照亮了大家疲憊、受傷的心。

簡單的水彩畫配上簡單的話語，卻蘊藏無比的力量，創造了意想不到的奇蹟。更被《紐約時報》評為「療癒而不濫情，毫不說教的人生寓言。」

席捲全球現象級療癒系繪本，繁體中文版暖心上市！

銷售突破四百五十萬冊、授權超過四十種語言

紐約時報暢銷書，週日泰晤士報史上在榜最久暢銷書

第一本同獲美國邦諾書店、英國水石書店年度最佳選書

我們是否曾因為害怕，而藏起了夢想？如果當時再勇敢一點，一切會不同嗎？

（圖／取自《男孩、鼴鼠、狐狸與馬》天下雜誌出版　提供）
（圖／取自《男孩、鼴鼠、狐狸與馬》天下雜誌出版　提供）

英國畫家查理‧麥克斯，以獨特畫風搭配溫暖睿智的對白，在IG上圈粉百萬，更在好萊塢名人圈掀起分享風潮。麥克斯出生於英國諾森伯蘭郡，在鄉間長大，從小就愛觀察自然、描繪動物。他是活躍的藝術家，曾為《愛是您，愛是我》名導李察‧寇帝斯的慈善活動繪製插畫，也曾參與曼德拉的「團結」藝術計畫。

照片來源：David Loftus
照片來源：David Loftus

麥克斯將他對人生的體悟，化為男孩、鼴鼠、狐狸與馬四個角色，分別代表我們內心的某個面向。他們一起踏上旅程，有人曾受過傷，有人為了融入而隱藏了自己的天賦。但他們學會向彼此坦誠脆弱、學會接受自己，他們發現荒野很嚇人，卻也萬分美麗。終於，他們陪伴彼此，找到歸屬、回到家、懂得愛。

有時候我們習慣付出，卻忘了最先要照顧的，是自己。

（圖／取自《男孩、鼴鼠、狐狸與馬》天下雜誌出版　提供）
（圖／取自《男孩、鼴鼠、狐狸與馬》天下雜誌出版　提供）

「不經意朗讀出聲，湧出的不是話語，是眼淚。」「教會我珍惜擁有的一切。」「從八歲到八十歲，都會愛上這本書。」「這本書拯救了我。」這是一本給所有人的贈禮，作者碰過最小的讀者只有三歲，到他年近九十的母親，都與他分享從書中得到的溫暖與感動。我們都有不同故事，但我們都需要愛，這本書就像一個大大的擁抱，在你最需要的時候，給你安慰與鼓勵。

生活不容易，我們很容易感覺自己不夠，不夠優秀、不夠富有、不夠美好。

但其實……你很重要，你是被愛的。而且你為世界帶來無可取代的東西。

圖片來源：《男孩、鼴鼠、狐狸與馬》天下雜誌出版
圖片來源：《男孩、鼴鼠、狐狸與馬》天下雜誌出版

繁體中文版首刷紀念典藏，英國空運來台，作者授權手繪明信片，限量發售中。

書名：《男孩、鼴鼠、狐狸與馬》作者：查理‧麥克斯（Charlie Mackesy）出版社：天下雜誌出版出版時間：2022年1月26日
書名：《男孩、鼴鼠、狐狸與馬》
作者：查理‧麥克斯（Charlie Mackesy）
出版社：天下雜誌出版
出版時間：2022年1月26日

天下雜誌出版社新書宣傳短片：

●本文推薦書由天下雜誌出版社即將於1月26日上市新書《男孩、鼴鼠、狐狸與馬》。


圖片來源：

英國 紐約時報 天下雜誌 閱讀風向球

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