適合減糖族的懶人食譜：一鍋兩吃雞里肌肉瘦身餐

一九八八年，籌備創立《星期漫畫》的時候，首選要合作的三位本土畫家，都是我身為漫畫迷想要近水樓台先親近的對象。 也因此，《星期漫畫》創刊號（一九八九年二月）上就有了鄭問的《阿鼻劍》，麥人杰的《天才超人頑皮鬼》，還有曾正忠的《遲來的決戰》。三個連載不同類型，一個武俠，一個奇幻，一個是科幻。 怎麼會和曾正忠談出請他畫《遲來的決戰》，時間久遠，記不很清楚，除了希望有科幻這樣的類型之外，也可能和我喜歡他之前的《花心赤狐》有關。花心赤狐的造型帥又有科幻感，可能是因而激起的發想。 而曾正忠交出來的，是出乎意料，和他過去作品大異其趣，非常重裝備科幻的《遲來的決戰》。 其後很長的一段時間，曾正忠鑽進了他深愛的模型玩具軍火世界，退出了漫畫江湖，連帶《遲來的決戰》也逐漸封存在大家的記憶中。但是重新打開這本書，不但當年一期期等他連載交稿的情景重新浮現，更重要的是禁不住為阿忠當年的創作喝采。

2022-01-20 09:11