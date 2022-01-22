快訊

桃園電子廠深夜60人染疫 黃珊珊：劍潭已收治56名病患

確診人數再增！亞旭電腦桃園廠群聚 已累計70人

適合減糖族的懶人食譜：一鍋兩吃雞里肌肉瘦身餐

聯合新聞網 / 讀.書.人
書名：《staub鑄鐵鍋減醣餐桌：活用中火加熱＋微火悶熟的無水料理特色， 煮出原汁原味、澎派豐富的瘦身大餐！》 作者：大橋由香、藤原高子(監修) 出版社：境好出版／采實文化 出版時間：2021年11月11日
書名：《staub鑄鐵鍋減醣餐桌：活用中火加熱＋微火悶熟的無水料理特色， 煮出原汁原味、澎派豐富的瘦身大餐！》
作者：大橋由香、藤原高子(監修)
出版社：境好出版／采實文化
出版時間：2021年11月11日

文／大橋由香、藤原高子(監修)

【Basic 基本菜色】 清蒸雞里肌肉

容易乾柴的雞里肌肉，發揮燒酎效果就能煮得鮮甜。讓零醣、低脂又高蛋白質的雞里肌肉，變得多汁又美味。

20公分鍋／含醣量0.0g、熱量451kcal(8 條份)

材料(8 條份)

雞里肌肉8條(400g)、燒酎1大匙、鹽1/2小匙

作法

1.雞里肌肉排放入鍋中，兩面撒上鹽，再淋上燒酎。

2.蓋上鍋蓋，以小火加熱 5 分鐘左右。

3.打開鍋蓋，待雞里肌的顏色變白後，上下翻面(c)，熄火再用餘熱煮熟。稍微放涼後，連同湯汁倒入密封袋或保鮮盒等容器中，放入冷藏庫冷藏。

清蒸雞里肌肉。（圖／境好出版　提供）
清蒸雞里肌肉。（圖／境好出版　提供）

★memo

‧ 可將雞胸肉切成條狀代替雞里肌肉，再以相同作法蒸熟。

‧ 不加鹽，並用水取代燒酎的話，也可以用來當作離乳副食品或寵物餐。

‧ 酒可改用料理酒、日本酒，但是使用燒酎的含醣量較低。

‧ 保存時間：冷藏3∼4天。

◆point

煮熟後會比較容易將筋去除。要將雞里肌撕開使用時，請將較硬的部分剔除。

【清蒸雞里肌肉 Arrange 變化款】雞里肌鴻喜菇佐起司

大量使用富含食物纖維的菇類，有助於抑制餐後血糖值急速上升。

16公分鍋／含醣量0.9g、熱量192kcal(1份)

材料(2人份)

清蒸雞里肌肉4條、鴻喜菇1包(130g)、青紫蘇葉4片、帕馬森乾酪5g、橄欖油1大匙、鹽1/4小匙

作法

1.將雞肉撕開、鴻喜菇切除根部後剝成小朵、青紫蘇葉切絲、帕馬森乾酪磨成粉(也可使用現成的

帕馬森起司粉)。

2.橄欖油倒入鍋中以中火燒熱，倒入鴻喜菇，撒上鹽，稍微攪拌一下再蓋上鍋蓋。

3.待蒸氣從鍋蓋縫隙冒出後打開鍋蓋，擺上雞里肌肉絲後熄火，蓋上鍋蓋再靠餘熱悶5分鐘左右。盛盤後撒上帕馬森乾酪，再擺上青紫蘇葉。

雞里肌鴻喜菇佐起司。（圖／境好出版　提供）
雞里肌鴻喜菇佐起司。（圖／境好出版　提供）

★memo

‧ 淡白色的雞里肌搭配上起司後，風味會更加醇厚。

●本文摘選自境好文化出版之《staub鑄鐵鍋減醣餐桌：活用中火加熱＋微火悶熟的無水料理特色， 煮出原汁原味、澎派豐富的瘦身大餐！》


中火 橄欖油 境好出版 寵物 閱讀風向球

相關新聞

適合減糖族的懶人食譜：一鍋兩吃雞里肌肉瘦身餐

文／大橋由香、藤原高子(監修) 【Basic 基本菜色】 清蒸雞里肌肉 容易乾柴的雞里肌肉，發揮燒酎效果就能煮得鮮甜。讓零醣、低脂又高蛋白質的雞里肌肉，變得多汁又美味。 20公分鍋／含醣量0

另眼看家！《倖存之家》看盡荷蘭大宅與半世紀家族悲歡

一幢華美的「荷蘭大宅」，是梅芙與丹尼童年的家，卻也是媽媽拋下他們、爸爸組成新家庭，任憑他們陷入命運風暴的起點。 這對姊弟一生不斷以嘲諷、幽默和憤怒去回顧失去的一切，整整橫跨五十年歲月，只為拾回他們不曾有過的人生。

郝明義／臺灣漫畫的另一則傳奇：曾正忠

　　一九八八年，籌備創立《星期漫畫》的時候，首選要合作的三位本土畫家，都是我身為漫畫迷想要近水樓台先親近的對象。 　　也因此，《星期漫畫》創刊號（一九八九年二月）上就有了鄭問的《阿鼻劍》，麥人杰的《天才超人頑皮鬼》，還有曾正忠的《遲來的決戰》。三個連載不同類型，一個武俠，一個奇幻，一個是科幻。 　　怎麼會和曾正忠談出請他畫《遲來的決戰》，時間久遠，記不很清楚，除了希望有科幻這樣的類型之外，也可能和我喜歡他之前的《花心赤狐》有關。花心赤狐的造型帥又有科幻感，可能是因而激起的發想。 　　而曾正忠交出來的，是出乎意料，和他過去作品大異其趣，非常重裝備科幻的《遲來的決戰》。 　　其後很長的一段時間，曾正忠鑽進了他深愛的模型玩具軍火世界，退出了漫畫江湖，連帶《遲來的決戰》也逐漸封存在大家的記憶中。但是重新打開這本書，不但當年一期期等他連載交稿的情景重新浮現，更重要的是禁不住為阿忠當年的創作喝采。

許傑輝／沒有排練的即興表演──《我不是最耀眼的但可以是最努力的》

我不知道什麼會決定未來？ 但九歲在宮廟裡的一次公開表演， 那是場沒有排練的即興演出， 長大後回想起來⋯⋯ 總覺得那次的神蹟就像是解封我對表演狂熱的一道靈符。

「一兩銀子」值多少？中國物價古代與現代間的差異

歷史活久見！古代生活跟你以為的不一樣。 傳媒界「話題發源地」《新週刊》歷史專欄精選集結本書《顯微鏡下的古人生活》，為你解構歷史，挖掘埋藏在故紙堆裡的新鮮事，用最嚴謹的方式，揭開古人的遮羞布，帶你看透

任職24年哈佛商學院教授，點出一個致命創業失誤：「神點子、豬隊友」

為什麼新創企業很常失敗收場？而且就連優秀的哈佛學生採取精實創業的做法也會失敗，問題出在哪裡？為什麼Uber能夠順利拓展市場、Google找得到適任的執行長、臉書可以做對收購決策，而大多數新創企業都無法

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。