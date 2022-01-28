快訊

郭國文開第一槍要解禁福食引朝野怒火 柯建銘鞠躬道歉

北市本土確診+5！足跡曝光 遍布松山、內湖、南港

企圖挑戰日本集體精神的「陰翳美學」：楊照談谷崎潤一郎

聯合新聞網 / 麥田出版社
（圖／麥田出版提供）
（圖／麥田出版提供）

文／楊照

　　日文必須引進運用漢字，最根本的理由是日語和中文一樣，都沒有結尾的子音變化，所以會有很多同音字詞。說話時可以靠音調或短暫的停頓來區別，但寫成表音的記號就容易產生混淆。像是「筷子」和「橋」的發音都是hashi，所以要說「橋頭掉了一雙筷子」就很難說清楚了。有了漢字字型本身明確區分，讓文字可以避開許多混淆，當然方便得多了。

　　可是如此在歷史中形成的聲音和文字符號之間關係實在很複雜。像是日本庭院中經常見到的一種裝置，角落裡一段剖半的竹竿接水，接到一定的程度，水的重量使得竹竿往下傾，盛在竹竿裡的水倒出來，竹竿空了、變輕了又往上彈回去，於是竹竿尾端就急急敲在石頭上，發出「咚」的一聲。

　　這是傳統日式庭院很重要的聲音美學設計。每隔一段時間，就會發出「咚」的聲響，聽到那一聲「咚」引發注意，於是聽見了細細潺潺的水聲，然後進一步感受到寂靜。雖然是聲響，但真正的作用是要讓人聽見無聲，感受到庭院裡的寂靜。藉由偶而的有聲，反襯出一直都在的無聲，非常巧妙的設計。

　　這樣的裝置，叫そうず。因為そうず這個音有很多其他的指涉，所以一般會用漢字寫作「添水」，同時用漢字表現出其功能。不過如果去京都詩仙堂，你會發現那裡的そうず卻寫成了「僧都」。發音上也是そうず，但轉成這樣的漢字寫法，就有了不同的意涵，凸顯出由自然機制產生的規律「咚」的聲響，很像敲木魚，變成是自然模仿人，一個和尚緩緩地敲木魚念經，甚至是因為昏昏欲睡以至於久久才敲一次木魚。人為與自然巧妙結合呼應，浮現出一份禪意來。

（圖／麥田出版提供）
（圖／麥田出版提供）

　　理論上日文中的每個漢字都有對應的聲音，都能還原為聲音，但漢字和假名就是不一樣，必然帶著形體所顯示或暗示的意義，在聽覺之外，多增加了視覺的元素。《文章讀本》中谷崎潤一郎就特別強調了這一點。

　　谷崎認為：日文中代表聲音的假名，和從視覺產生意義的漢字，從來沒有完全融合。而且他反覆強調日語是很貧乏的語言，沒有足夠的語彙，必須要靠漢字來擴充語彙。像是漢字中的「開」、「啟」、「張」、「擴」這幾個字有著不同的意涵，然而在日語中，如果單純聽聲音，這幾個動詞只有同一個聲音，是同一個詞語。日語中的一個動詞，必須靠漢字才能增加出四種、甚至更多的意思。

「奇情派」宗師谷崎潤一郎 （圖源：維基共享）
「奇情派」宗師谷崎潤一郎 （圖源：維基共享）

　　他寫《文章讀本》的前提就是如何運用如此貧乏的日語寫出好文章來。所以這是一本純粹針對日文、針對日文寫作者發言的討論，使用中文的人看了完全無法應用在中文寫作指導上。

　　關鍵重點在於要充分認知日文的特性──一部分是聲音的流盪，然而另一部分是視覺性的，會將流盪的聲音止住，讓聲音停滯。假名的部分和漢字的部分有不同的聲音效果，不同的聲音節奏，讓人閱讀時在聽覺和視覺間頻頻游移、切換。

　　谷崎潤一郎自己是從翻譯《源氏物語》得到深刻的體會，區分出日文中的「和文體」與「漢文體」，或說「和文調」與「漢文調」的差異。對他來說，這是最重要的文體觀。並不只在運用多一點或少一點漢字，而是寫出屬於那一種聲調的文體。「和文體」基本上是聲音性的，追求流暢而華麗的聲音，要盡量讓聲音豐富為其美學規範。而相對地，「漢文體」是簡潔而固定的。

編按：《源氏物語》為日本女作家紫式部的長篇小說，故事以日本平安時代的貴族生活為背景（圖源：《源氏物語繪卷》｜土佐光起　繪）
編按：《源氏物語》為日本女作家紫式部的長篇小說，故事以日本平安時代的貴族生活為背景（圖源：《源氏物語繪卷》｜土佐光起　繪）

◎本文收錄於麥田出版／城邦文化所出版之　《陰翳的日本美：楊照談谷崎潤一郎》（日本文學名家十講2）

陰翳的日本美：楊照談谷崎潤一郎（日本文學名家十講2）作者： 井伏鱒二 出版社：麥田出版／城邦文化 出版時間：2022.01.06
陰翳的日本美：楊照談谷崎潤一郎（日本文學名家十講2）作者： 井伏鱒二 出版社：麥田出版／城邦文化 出版時間：2022.01.06

【作者介紹】

楊照

本名李明駿，一九六三年生，台灣大學歷史系畢業，美國哈佛大學博士候選人。曾任《明日報》總主筆、遠流出版公司編輯部製作總監、台北藝術大學兼任講師、《新新聞》週報總編輯、總主筆、副社長等職；現為「新匯流基金會」董事長，News98電台「一點照新聞」、BRAVO FM91.3電台「閱讀音樂」、公共電視「人間相對論」節目主持人，並固定在「誠品講堂」、「敏隆講堂」、「趨勢講堂」及「天下文化人文空間」開設長期課程。擔任麥田「幡」書系策畫人，選書並主編日本近代文學史上別具代表性之作品。


語言 日本 楊照 哈佛大學 麥田出版 閱讀風向球

延伸閱讀

海邊相框情人座、柏拉圖裝飾美術館！日本IG年度打卡熱點榜TOP10

遭爆買讚留好評！　王力宏曝爸爸熱愛寫作「每天寫詩」

冠名台灣就熱賣 日本超商陸續推出新商品

日本鹿兒島縣驗出第3例禽流感 撲殺逾11萬隻雞

相關新聞

最揪心醫療現場！寫「人」字那麼簡單，但做人卻那麼困難

「人這個字，只有簡單的兩筆畫，但是為什麼，這個字所乘載的現實，卻複雜到如此沉重？」小雪浮腫的雙眼布滿血絲，面無表情地看著汩汩鮮血從左手腕的利刃切口流出，輕描淡寫的語氣，好像這些傷口是在別人手上似的，未曾露出一絲疼痛的表情或哀叫。

走過921與少子化廢校危機，山間小校成為爆紅山間小學！

沿著蜿蜒的山路前進，桐林國小佇立於台中霧峰東側九九峰山區之中，與一旁的北溝溪對望，環繞在唧唧的蟬鳴聲之中。童謠中「我家門前有小河、後面有山坡」無疑是桐林國小的最佳寫照。這座地處偏遠的森林小學，不但吸引三分之一的學生每日通勤跨區就讀，結合生態、文化、社區資源的特色課程，讓桐林國小二○一八年獲頒教育部百大特色學校，更在全國教學卓越獎中奪得金質獎，在教育界聲名大噪。

看見實習千姿百態！《書上設計展2021》每一個今天，都在為明天實習

選系前＞設計現場全開箱 就學中＞畢業製作超展開 畢業後＞新銳創意大補帖 設計人的點線面人生 一本準設計師到設計師的養成年鑑

企圖挑戰日本集體精神的「陰翳美學」：楊照談谷崎潤一郎

「奇情派」宗師谷崎潤一郎寫作生涯歷經五十年， 為什麼筆下世界能夠完全不回應任何一個時空？ 遲至中年才遷居京都，何以寫出了土生土長的關西人無法洞察的京都之美？ 原來，從谷崎建立的「陰翳美學」，正能探究其企圖挑戰集體精神的畢生野心， 以及日本文化深沉之美的精髓所在。

二戰的「偉大衛國戰爭」！蘇聯士兵心聲：我們沒有疲倦和生病的權利

二戰在蘇聯的官方說法中是場值得一再歌頌的「偉大衛國戰爭」，因為勇敢的士兵與人民擋住了希特勒的攻擊。但現實卻是，戰爭初期的蘇聯軍隊設備簡陋、缺乏組織訓練，他們節節退敗，以人肉對抗坦克，死傷無數。因為在這場戰爭中，只能容許光榮與勇敢，沒有投降與退卻。官方只顧製造假新聞、宣傳裁切過的正面訊息，忽略當時一度有七千萬蘇聯人民受困於德軍的佔領區。 俄羅斯史專家梅里杜爾走訪英國、德國、俄羅斯、白羅斯等地，訪問兩百多名當事人，用時間為序，以基層士兵故事為血肉，重述二戰期間東線的戰爭史。

獻給被工作壓得喘不過氣的你！從有紀律地追求更少開始

獻給被工作與生活壓得喘不過氣的你。 你是否曾發現自己忙到分身乏術？ 你是否曾覺得工作過度又未能充分發揮實力？ 你是否曾發現自己專做不重要的事？ 你是否覺得忙碌不堪卻缺乏生產力？ 就像你總是在移動，卻從未到達任何地方一樣？ 生活需要設計。 選擇你真正要的，專注投入； 有紀律地追求更少，人生勝利組就是你！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。