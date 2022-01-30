《中美匯流大未來》掌握多變世界的未來趨勢

文／周行一

美國川普總統於2017年1月就職前，全世界就已對這一位特立獨行、非典型的政治人物議論紛紛，他就職不久後立即有對他頗為負面的書籍出版，對一位剛就職的總統，大家不待其有所表現，就存在許多疑慮，在美國是一個非常罕見的現象。

川普選舉時對ESG及移民所持的意識型態讓美國環保人士及自由派民眾感到焦慮，他的「美國第一」立場也讓盟邦擔心他是否真的會退出全球氣候協定、退出TPP、要求對美國有利的貿易條件；在國際地緣政治方面，川普對美國的宿敵俄國友善，卻對盟國及中、俄與伊朗達成的限核協定深為不滿，他也威脅對中國不公平的貿易與商業行為採取行動。

川普上任後基本上認真執行了競選政見，因此成了全世界的夢魘，他在國內抑制綠能產業、鼓勵石化能源、限制移民並且在美墨邊境築牆、退出全球氣候協定、退出TPP的協商、對盟國間的貿易態度強硬、要求盟國多承擔國防經費，甚至單邊退出伊朗限核協定等等。

儘管這些措施讓許多人咬牙切齒，但對世界的影響都算是暫時性的，只要美國換了總統，都可以回復原狀。但是他啟動了一件對全球未來數十年有深遠影響的事—中美貿易戰，將來美國必定長期陷入這場戰爭，因此，川普的歷史地位絕大部分會由中美貿易戰的結果定論。

我在川普當選後即開始思考美國將對中國採取什麼樣的態度，因為這攸關全球未來的地緣政治、宏觀經濟情勢與企業經營環境，對每一個人都將有深遠的影響。

川普做了一件他的前任們遲疑不決的事情，這些美國總統們都認知中國遲早會威脅到美國的霸主地位，但是美國在中國有強大的經濟利益，美國打擊中國對全球的影響及美國自己的利弊得失有高度的不確定性，因此發起攻擊的時機與策略遲遲無法定案。川普魯莽的個性，不願意通盤思考後果，喜歡以直覺迅速做決策的作風讓他在就任一年後2018年即發起貿易戰，之後快速蔓延到國家安全、地緣政治、科技競爭等層面。

中國本來期待拜登總統上任後美國會改弦易轍，回歸川普前的中美關係，但是很快就了解川普開始的是一場美國早就想打的戰爭，後來的美國總統必定愈打愈烈，直到必須停手為止。

2018年3月，川普發動中美貿易戰，鬥爭已從貿易面擴張至科技、教育、人權、意識型態、地緣政治及文宣戰等層面。中美「貿易戰」其實已是中美「戰爭」，儘管美國於2021年1月已由拜登接任總統，戰爭熱度仍持續升高。未來一、二十年，影響人類的最關鍵因素之一將是中美戰爭，所有人都應對它的前因後果有深刻的認識，以求持盈保泰。

本書提出幾個重要問題，同時提供答案。為什麼美國發動戰爭？美國的戰爭目的是什麼？美國結合盟國打群架會有效嗎？美國會持續強大嗎？中國能打贏嗎？中美的未來會是什麼形貌？全球的總體經濟與經營環境趨勢會如何？你的策略應該是什麼？

美國開打貿易戰之前，世界經濟大環境已然不佳。國際貨幣基金組織（International Monetary Fund，簡稱IMF）的資料顯示，全球實質經濟成長率（扣除通貨膨脹率後）每況愈下，已從2007年的5.5%，下降至2018 年的3.6%。貿易戰開打一年後，更是降至2019年的2.8%。

2020年COVID-19疫情肆虐，全球經濟成長率為-3.3%，弱勢族群（老年人、窮人、工作技能低者）受害最重，而富者卻愈富。在2021年第三季時，疫苗及抗疫藥品陸續問世及生產，但世界各國疫苗施打速度緩慢，儘管富有國家情況相對較好，富如美國也只有56%的民眾施打完畢，澳洲則必須等到2022年初才可能達到群體免疫的水準。

西方國家隨著疫情漸漸和緩，經濟有加溫的情況，亞洲地區卻陷入新一波變種病毒的威脅之中。疫情加劇了全球經濟低成長的趨勢、惡化了貧富差距及社會衝突，本書一開始將於第一章中說明此階段短、中期的全球經濟走向。

令人憂心的是，現在僅是中美戰爭的初期，雖不至於荷槍實彈，但會愈演愈烈，硝煙瀰漫，世界經濟充滿風險。美國總統拜登在2021年3月25日舉行上任後首場總統記者會，明確表示將阻止中國超越美國，同時聲稱要加大投資，確保勝利。

本書將解釋美國必須狠打中國的原因。短期間美國會努力在科技與研究方面與中國脫鉤，世界供應鏈將大幅動態調整，充滿不確定性。長期觀之，世界的經濟將由美國與中國驅動。

2020年經濟合作暨發展組織（Organization for Economic Cooperation and Development，簡稱OECD）會員國的經濟全部為負成長，中國是全球極少數唯一正成長（2.3%）的國家。

書名：《中美匯流大未來》 作者：周行一出版社：天下文化 出版日期：2022年1月10日

未來，藉由內需市場的持續擴張，大約八年內，中國的經濟規模將與美國相當，屆時美國必須接受以對等的地位與中國協商交往的規則來維持世界秩序，在那一刻到來之前，美國必定竭盡所能打擊中國。

儘管中國的經濟規模遲早將比美國大，美國在未來數十年間仍將是一個強盛的國家。美國2020年的成長率為-3.5%，但這是一個短暫的現象。本書將說明美中戰爭的結果會是「雙贏」，美國因政治與經濟制度，以及得天獨厚的立國精神與傳統，得以持續強大。

美國能長期成功抑制中國成長的機率很低。拜登政府極力組織「抑中聯盟」，但美國國力相對衰退的趨勢並無法因拜登的上任而改變，加上與中國做生意對美國的盟友有強大的吸引力，美國的「抑中聯盟」將缺乏持續的說服力。

三十年後，中國與美國將是一個截長補短、政經制度差距縮小的狀態。中國從一個政治威權、經濟開放的政體，緩步開放政治自由，變成一個超級大的「類」新加坡；而美國則由民主政治、重資本主義的自由市場經濟，走向社會主義化，雖仍為民主自由國家，但基於國家安全，政治的威權成分將增加。換言之，美國與中國在政治、經濟、法律、商業、金融制度方面將愈來愈相像。

為了抑制中國，美國與盟友將聚焦於南海周邊國家的合縱連橫，該地區將是未來全球競爭的匯聚點，會因歐美各國資源的注入而獲益，但也因此大幅增加地緣政治風險。

此外，5G、電動車、新能源、生物科技的進步將帶給世界無窮的機會。中美戰爭將產生許多連帶損害（Collateral Damage），許多國家即使不選邊站，也會受到負面影響，這是大風險，但是機會險中求，做為企業經營者或者是投資人，你必須了解，中美戰爭的趨勢將如何影響你的企業、工作及投資！

●本文摘選自天下文化出版之《中美匯流大未來》，未經同意禁止轉載。