快訊

不能輕忽！Omicron本土個案多為輕症 指揮中心公布常見4症狀

學測國文文言文比例仍多、離婚判決也入題 熱騰騰答案一次看

《讀繪本，學素養》以繪本在教學中創造美好

聯合新聞網 / 天下文化
示意圖（圖／Unsplash）
示意圖（圖／Unsplash）

翻開繪本馬上讀很容易，以繪本深化教學不簡單！打破迷思，從低年級到中高年級都適合讀繪本、教繪本！

《讀繪本，學素養》透過多元主題繪本，培育多面向素養與良善品格。以繪本激發「教學創新」，以繪本打造「深度教養」，以繪本啟動學習力，以繪本教出超能力。用繪本搭建學習鷹架，開啟思辨與表達，進階高層次創造式學習，在繪本閱讀中發想探究，把「閱讀素養」變動詞。跟著清華附小資深名師葉惠貞這樣讀繪本、教繪本。（編按）

文／葉惠貞

我的第一本書《素養小學堂》在二〇二〇年五月出版，一上市便受到教師群及家長們的喜愛，原本擔心只是自己喃喃絮語，驚喜的是佳評如潮，美好回饋不斷湧入。老師們說我所提倡「簡易、可行、好操作」的有效教學策略拯救眾人於水火之中；家長們說在文字閱讀間彷彿如實感受教學與班級經營風貌，對孩子的課業指導上也更加得心應手。讀者粉絲紛紛許願詢問：「我們引頸期盼第二本書！」

歲月悠悠中，我在校園職場與學生及家長共同寫下一頁頁的故事，但這回該分享些什麼好呢？我敬重的兩位總編輯前輩余治瑩和李黨對我說：「你文本結合教學做得極好，尤其是繪本，寫出來讓大家看到繪本的好美與好用。」這個提點讓我大腦迴路猶如跑馬燈閃過起一幕幕精彩教學畫面，於是我確立書寫述說的方向，下筆不能自休。

繪本《這是一本書》在二〇一一年由小天下出版，真真實實說出「書」的特質。

書中拿著薄薄筆電的驢子問捧著書本的猴子手上拿的是什麼？猴子說：「這是一本書。」驢子不斷拋問要如何往下捲頁？可以寫部落格、傳簡訊、無線上網嗎？滑鼠在哪裡？需要插電嗎？猴子一律回答：「不行不行，這是一本書。」猴子把書遞給驢子，驢子翻開書頁慢慢被《金銀島》的情節吸引，一邊叨唸著書本怎麼這麼多字，一邊坐下來翻閱。時間從中午走到下午，驢子著著實實被書本吸引，甚至不想把書還給猴子，驢子說：「我會幫它充電的。」

這本書說明3C產品充斥生活已是不爭事實，我們擔心滑世代的孩子們遠離書本的溫度，因此，重視及培養孩子們的閱讀習慣與態度並讀出理解，此事至關重要，不分年齡年段，愈早愈好。

教學上我帶入多元文本補強課本的不足，藉由閱讀指向素養與自學的道路。我嚮往德式閱讀氛圍，我希望學生看待閱讀像呼吸一樣自然，我和學生聊書談書看書，繪本、故事書、橋梁書、報紙期刊雜誌及少年小說等，都是我們書海遨遊的種類。其中，繪本是小朋友接觸閱讀的啟蒙，也是我在教學應用及班級經營的利器。

示意圖（圖／Unsplash）
示意圖（圖／Unsplash）

多數人對繪本的刻板印象停留在「繪本是給幼兒或低年級小朋友看的」，不鼓勵中高年級的孩子讀繪本。我曾聽過高年級孩子說老師不讓他們看繪本，因為「繪本太簡單，幾分鐘就可以讀完」。這個觀念誤會大了，繪本趣味性強，主題明確，篇幅不長，總在短短的文字與生動的圖畫間把主題包裝在故事中表達通澈，沒有說教的窒悶，但有深度的空間。

繪本由文字作者與繪圖者共同創作出深刻的故事與出色的繪畫，繪本的好圖勝千言，因此繪本有聲有色有美感，言簡意賅但饒富意涵的文學風格表現出「畫中有話，話中也有畫」，有的妙趣橫生，有的通情達理，有的談親情說友愛，有的蘊藏知識亮點，繪本述說多元。

書名：《讀繪本，學素養：清華大學附小資深名師葉惠貞這樣教繪本》 作者：葉惠貞出版社：天下文化 出版日期：2021年12月20日
書名：《讀繪本，學素養：清華大學附小資深名師葉惠貞這樣教繪本》
作者：葉惠貞
出版社：天下文化
出版日期：2021年12月20日

繪本老少咸宜，我從中獲得的感動與啟發無以計數。我也以豐富的生活經驗以及教學網路做基底，將繪本帶進教學，最核心的目標便是給孩子一把鑰匙，開啟其思考之門與感動通路，繪本可說是「投資報酬率」相當高的教學媒材。

剛進小一的小暘擔心自己腳上的傷疤被同學取笑，於是我們讀《箭靶小牛》讓孩子們知道如何喜歡自己及尊重別人；性別平等觀念在《紅公雞》、《威廉的洋娃娃》、《我做得到！小工程師蘿西》等書中滋長；看重自己的價值我們向《小希的網不一樣》取經；《雷公糕》教我們勇敢；因為讀了《酷比的博物館》，孩子們學會了整理蒐集物品的妙方，還辦了一場展覽……繪本多美好啊！豐富了孩子們的學習，也豐美了生活。

英國哲學家培根說：「閱讀能陶冶個性，每一種心理缺陷都有良書可以補救。」而我的體會是「繪本能貼近生活，引起共鳴，每一種課堂需求都可以有相對應的繪本來強化教學成效。」這次，我將自己運用繪本於教學與班級經營的課堂故事書寫下來，書中有我積累的教學經驗，有疫情嚴峻停課期間我和學生及家長線上讀繪本尋求安心與生活樂趣的解方，更有我對閱讀推動的實踐。希望本書如一股清新活水，帶領你我跨越與超越傳統課室，讓教學與教養更有滋有味。

●本文摘選自天下文化出版之《讀繪本，學素養》自序，未經同意禁止轉載。


猴子 素養 天下文化 閱讀風向球

延伸閱讀

基隆嬰幼兒借閱證 美展作品「徬徨少年時」當卡面

台南億載國小為愛朗讀好識多 學習「3個罐子理財法」

用繪本培養孩子閱讀素養與批判思考，輕鬆陪小朋友探討課綱必修議題！

骨髓受贈者重獲新生 慈濟出版繪本讓愛延續

相關新聞

《讀繪本，學素養》以繪本在教學中創造美好

翻開繪本馬上讀很容易，以繪本深化教學不簡單！打破迷思，從低年級到中高年級都適合讀繪本、教繪本！ 《讀繪本，學素養》透過多元主題繪本，培育多面向素養與良善品格。以繪本激發「教學創新」，以繪本打造「深度

適合減糖族的懶人食譜：一鍋兩吃雞里肌肉瘦身餐

文／大橋由香、藤原高子(監修) 【Basic 基本菜色】 清蒸雞里肌肉 容易乾柴的雞里肌肉，發揮燒酎效果就能煮得鮮甜。讓零醣、低脂又高蛋白質的雞里肌肉，變得多汁又美味。 20公分鍋／含醣量0

另眼看家！《倖存之家》看盡荷蘭大宅與半世紀家族悲歡

一幢華美的「荷蘭大宅」，是梅芙與丹尼童年的家，卻也是媽媽拋下他們、爸爸組成新家庭，任憑他們陷入命運風暴的起點。 這對姊弟一生不斷以嘲諷、幽默和憤怒去回顧失去的一切，整整橫跨五十年歲月，只為拾回他們不曾有過的人生。

「一兩銀子」值多少？中國物價古代與現代間的差異

歷史活久見！古代生活跟你以為的不一樣。 傳媒界「話題發源地」《新週刊》歷史專欄精選集結本書《顯微鏡下的古人生活》，為你解構歷史，挖掘埋藏在故紙堆裡的新鮮事，用最嚴謹的方式，揭開古人的遮羞布，帶你看透

現代人必懂交友心態！沒有未收到的訊息，只有他不想回的你

一箭穿心是什麼樣的感覺，就是你看見這句話的滋味，我們都一樣，誰都體會過這種他不夠愛你的為難。 當他沒回訊息給你的時候你不要想太多，不回訊息的他可能是死了。哦！當然也可能是在忙，萬事皆有可能。 我知道我知道我知道，你常常看著對話視窗，他連已讀都沒有，你從LINE跑到IG，看見他明明在線上，然後你又在IG裡傳訊息給他。他依然沒有回。

《大逃離》：中國式大一統帝國的缺點

為何只有歐洲逃離了大一統帝國？本書將以全球史的尺度，分析比較東亞、南亞、中東與北非等地的大帝國，特別是對照差異最大的歐洲與中國：前者在羅馬之後再無大一統帝國，反觀後者則從秦漢之後就陷入朝代興替的大一統帝國循環，而且帝國疆域還越來越大、分裂期越來越短。 為什麼大逃離不是出現在中國？為何歐洲與中國在帝國發展上，走上了如此不同的道路？是地理環境的影響，還是人為制度的操作？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。