《讀繪本，學素養》以繪本在教學中創造美好

文／葉惠貞

我的第一本書《素養小學堂》在二〇二〇年五月出版，一上市便受到教師群及家長們的喜愛，原本擔心只是自己喃喃絮語，驚喜的是佳評如潮，美好回饋不斷湧入。老師們說我所提倡「簡易、可行、好操作」的有效教學策略拯救眾人於水火之中；家長們說在文字閱讀間彷彿如實感受教學與班級經營風貌，對孩子的課業指導上也更加得心應手。讀者粉絲紛紛許願詢問：「我們引頸期盼第二本書！」

歲月悠悠中，我在校園職場與學生及家長共同寫下一頁頁的故事，但這回該分享些什麼好呢？我敬重的兩位總編輯前輩余治瑩和李黨對我說：「你文本結合教學做得極好，尤其是繪本，寫出來讓大家看到繪本的好美與好用。」這個提點讓我大腦迴路猶如跑馬燈閃過起一幕幕精彩教學畫面，於是我確立書寫述說的方向，下筆不能自休。

繪本《這是一本書》在二〇一一年由小天下出版，真真實實說出「書」的特質。

書中拿著薄薄筆電的驢子問捧著書本的猴子手上拿的是什麼？猴子說：「這是一本書。」驢子不斷拋問要如何往下捲頁？可以寫部落格、傳簡訊、無線上網嗎？滑鼠在哪裡？需要插電嗎？猴子一律回答：「不行不行，這是一本書。」猴子把書遞給驢子，驢子翻開書頁慢慢被《金銀島》的情節吸引，一邊叨唸著書本怎麼這麼多字，一邊坐下來翻閱。時間從中午走到下午，驢子著著實實被書本吸引，甚至不想把書還給猴子，驢子說：「我會幫它充電的。」

這本書說明3C產品充斥生活已是不爭事實，我們擔心滑世代的孩子們遠離書本的溫度，因此，重視及培養孩子們的閱讀習慣與態度並讀出理解，此事至關重要，不分年齡年段，愈早愈好。

教學上我帶入多元文本補強課本的不足，藉由閱讀指向素養與自學的道路。我嚮往德式閱讀氛圍，我希望學生看待閱讀像呼吸一樣自然，我和學生聊書談書看書，繪本、故事書、橋梁書、報紙期刊雜誌及少年小說等，都是我們書海遨遊的種類。其中，繪本是小朋友接觸閱讀的啟蒙，也是我在教學應用及班級經營的利器。

示意圖（圖／Unsplash）

多數人對繪本的刻板印象停留在「繪本是給幼兒或低年級小朋友看的」，不鼓勵中高年級的孩子讀繪本。我曾聽過高年級孩子說老師不讓他們看繪本，因為「繪本太簡單，幾分鐘就可以讀完」。這個觀念誤會大了，繪本趣味性強，主題明確，篇幅不長，總在短短的文字與生動的圖畫間把主題包裝在故事中表達通澈，沒有說教的窒悶，但有深度的空間。

繪本由文字作者與繪圖者共同創作出深刻的故事與出色的繪畫，繪本的好圖勝千言，因此繪本有聲有色有美感，言簡意賅但饒富意涵的文學風格表現出「畫中有話，話中也有畫」，有的妙趣橫生，有的通情達理，有的談親情說友愛，有的蘊藏知識亮點，繪本述說多元。 書名：《讀繪本，學素養：清華大學附小資深名師葉惠貞這樣教繪本》 作者：葉惠貞出版社：天下文化 出版日期：2021年12月20日

繪本老少咸宜，我從中獲得的感動與啟發無以計數。我也以豐富的生活經驗以及教學網路做基底，將繪本帶進教學，最核心的目標便是給孩子一把鑰匙，開啟其思考之門與感動通路，繪本可說是「投資報酬率」相當高的教學媒材。

剛進小一的小暘擔心自己腳上的傷疤被同學取笑，於是我們讀《箭靶小牛》讓孩子們知道如何喜歡自己及尊重別人；性別平等觀念在《紅公雞》、《威廉的洋娃娃》、《我做得到！小工程師蘿西》等書中滋長；看重自己的價值我們向《小希的網不一樣》取經；《雷公糕》教我們勇敢；因為讀了《酷比的博物館》，孩子們學會了整理蒐集物品的妙方，還辦了一場展覽……繪本多美好啊！豐富了孩子們的學習，也豐美了生活。

英國哲學家培根說：「閱讀能陶冶個性，每一種心理缺陷都有良書可以補救。」而我的體會是「繪本能貼近生活，引起共鳴，每一種課堂需求都可以有相對應的繪本來強化教學成效。」這次，我將自己運用繪本於教學與班級經營的課堂故事書寫下來，書中有我積累的教學經驗，有疫情嚴峻停課期間我和學生及家長線上讀繪本尋求安心與生活樂趣的解方，更有我對閱讀推動的實踐。希望本書如一股清新活水，帶領你我跨越與超越傳統課室，讓教學與教養更有滋有味。

●本文摘選自天下文化出版之《讀繪本，學素養》自序，未經同意禁止轉載。