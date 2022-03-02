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邱慕泥／挑戰想像力的完美結局──讀《長生石的守護者》

聯合新聞網 / 麥田出版社
書名：《長生石的守護者》 作者：陳郁如 出版社：小麥田出版 出版時間：2022年1月06日
書名：《長生石的守護者》
作者：陳郁如
出版社：小麥田出版
出版時間：2022年1月06日

文／邱慕泥（戀風草青少年書房店長）

〈靈羊〉和〈智梟〉原是《動物星球推理事件簿》裡的短篇小說，以古今穿越為題材，從古物出發的故事脈絡，讓孩子眼睛為之一亮，深受孩子的喜愛。由於古文物的名詞十分罕見，如：〈雙羊尊〉、〈四羊方尊〉、〈龍冠鳳紋玉飾〉、〈鈴首曲背彎刀〉等，吸引孩子的注意與興趣。

點燃孩子的好奇心

筆者讓讀書會小朋友閱讀《動物星球推理事件簿》，看到〈雙羊尊〉與〈四羊方尊〉等商朝古物，曾讓我們疑惑──這是真的嗎？於是我們上網搜尋，當圖片出現時，「真的有耶！」孩子們發出一聲聲驚嘆。就這樣子，原本僅止於傳說的故事，有了真實存在的文物，曲折離奇的故事也有血有肉的鮮活了起來。閱讀過程中，我們也完成了一小堂歷史搜尋課。因為有古文物的出現，讀者也跟著回到商朝，不只對於古器物產生了濃厚的興趣，更好奇商朝的巫師與國王的權力關係。

作家陳郁如點燃了孩子的好奇心，孩子的好奇心是無比珍貴。因為好奇，他們樂意閱讀，追索劇情；因為好奇，他們樂意找尋真偽，扮起小小偵探。在這樣真實又虛幻的世界裡，享受閱讀與推理的樂趣。

一個完美的結局

除了推理之外，還有歷史故事。作者從古代出發，在現在的社會裡糾纏而引發故事，相當於在一則故事裡，讀者讀到了兩個以上的故事。以〈靈羊〉為例，必先理解古代的六隻羊、大巫奎、巫比之間的恩怨關係，帶著怨氣來到今日世界。回到現代社會的劇情時，讀者又必須清楚希洋、希海與宥銘故事線的發展。

孩子讀完兩則短篇故事，不約而同的疑惑著：「然後呢？」我知道他們意猶未盡的意思，在第二個短篇之後，故事裡的大壞蛋──大巫奎的下場將是如何呢？被燃起好奇心的孩子渴望知道。直覺認為應該會有第三集，當下安撫孩子稍安勿躁，靜心等候。如今傳來令人振奮的好消息，不是第三集，是完整的一本長篇故事，一次看完，不再疑惑。

一直期待〈靈羊〉和〈智梟〉故事最終結局的孩子們，精采的故事來了！作者更上一層樓，將故事發展成一長篇小說，再次以無比奇幻的說故事能力，挑戰讀者想像力，為故事寫下一個完美的結局。

●本文推薦書為麥田出版《長生石的守護者》


推理 文物 陳郁如 麥田出版 閱讀風向球

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