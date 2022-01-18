紫微泰斗天乙上人畢生心血之作《東方星理學III：雙星互聯篇》

文／天乙上人

什麼是「互聯」？

在系列作的第一冊《東方星理學1——單星篇》中，詳細描述了東方星理學中的十四顆主星、十八顆副星、以及八顆輔助星的特質、心態屬性和優缺點，讓讀者們可對每一顆星宿有初步的了解，在檢視自己的星盤時亦可針對總部內駐守的星宿，對自己的性向、人格特質和發展優劣勢有更好的掌握；在第二冊《東方星理學2——區塊篇》中，則由總部出發，看看個人具備了什麼樣的團隊，是積極型還是保守型？主動攻擊型還是被動守備型？然後再依序透視自己與父母、手足、夫妻、子女、朋友之間的互動，以及在理財、職場、家庭、外緣等各個領域中的發展狀況，屬於全方位論斷的人生曲線說明書。

而了解單一星宿與各個區塊之後，第三冊則進入進階版的「互聯篇」。所謂「互聯」，顧名思義是兩個或以上的個體互相聯繫、組合、互通，讀者們若對東方星理學星盤略有了解，便可發現星盤中的每個區塊並不一定只會出現「單一星宿」，有時也可能出現「雙主星」或「完全沒有主星」的現象，這時該怎麼解釋？分別解讀兩個主星的特質就可以了嗎？一加一等於二嗎？若是兩顆星宿特質南轅北轍又該怎麼混合解釋？

因此在第三冊《東方星理學3——互聯篇》中，要討論的便是雙主星的組合和磁場變化，在第一冊中我們已了解主星的落盤方式有一定的順序和方向，星盤中是以皇帝星為主，皇帝星共有六種組合（皇帝星單守、皇帝星＋宰相星、皇帝星＋近侍星、皇帝星＋總管星、皇帝星＋將軍星、皇帝星＋前鋒星），而皇帝星可能落在十二個區塊中任一區塊，所以這張星盤就可能產生七十二種不同的總部。例如皇帝星落在Ⅰ或Ⅶ區塊時，只是主星和對面區塊的星宿互換而已，結構順序並未改變，而任何一張星盤都離不開這六種基本架構，所以只要稍加熟悉即可掌握這些組合變化。

每個人自出生就受到總部星宿所影響，行運時也會受到大限總部的星宿左右，如果總部組合不佳，但行運走到某一大限卻具備不錯的組合，那麼此大限十年也大有可為，值得把握！每一種架構、每一種組合，遇到的團隊星宿各不相同，這都會影響當事人的個性、心態和人生際遇，而本書將與讀者們一一細述雙主星組合落在總部時的影響，期望讀者對星盤、對個人特質都能有更進一步的了解，並在人生高低轉折處時，提前做好準備，避開劣勢掌握優勢，適時蟄伏與衝刺。

●本文摘自 春光出版／城邦文化 出版之《東方星理學III：雙星互聯篇》。