快訊

東加首名遇難者！50歲英國女子為救狗遭海嘯捲走遇害

德蕾莎修女變成了壞人？印度封殺修女會風暴

紫微泰斗天乙上人畢生心血之作《東方星理學III：雙星互聯篇》

聯合新聞網 / 春光出版
書名：《東方星理學III：雙星互聯篇》 作者：天乙上人 出版社：春光出版／城邦文化 出版時間：2022年1月8日
書名：《東方星理學III：雙星互聯篇》
作者：天乙上人
出版社：春光出版／城邦文化
出版時間：2022年1月8日

一加一會等於二嗎？若是兩顆星宿的特質南轅北轍又該怎麼解釋？

紫微泰斗天乙上人新作《東方星理學III：雙星互聯篇》則是探討單一區塊中雙主星的融合、互制，進一步討論兩顆星宿相互的影響和磁場變化。每種組合附有5張圖表，全書近400張，詳盡分析區塊位置、8項能力和14項人格特質，讓您充分了解自己的潛藏能量和人生的際遇變化，亦可掌握與他人的互動與應對模式。（編按）

文／天乙上人

什麼是「互聯」？

在系列作的第一冊《東方星理學1——單星篇》中，詳細描述了東方星理學中的十四顆主星、十八顆副星、以及八顆輔助星的特質、心態屬性和優缺點，讓讀者們可對每一顆星宿有初步的了解，在檢視自己的星盤時亦可針對總部內駐守的星宿，對自己的性向、人格特質和發展優劣勢有更好的掌握；在第二冊《東方星理學2——區塊篇》中，則由總部出發，看看個人具備了什麼樣的團隊，是積極型還是保守型？主動攻擊型還是被動守備型？然後再依序透視自己與父母、手足、夫妻、子女、朋友之間的互動，以及在理財職場、家庭、外緣等各個領域中的發展狀況，屬於全方位論斷的人生曲線說明書。

而了解單一星宿與各個區塊之後，第三冊則進入進階版的「互聯篇」。所謂「互聯」，顧名思義是兩個或以上的個體互相聯繫、組合、互通，讀者們若對東方星理學星盤略有了解，便可發現星盤中的每個區塊並不一定只會出現「單一星宿」，有時也可能出現「雙主星」或「完全沒有主星」的現象，這時該怎麼解釋？分別解讀兩個主星的特質就可以了嗎？一加一等於二嗎？若是兩顆星宿特質南轅北轍又該怎麼混合解釋？

因此在第三冊《東方星理學3——互聯篇》中，要討論的便是雙主星的組合和磁場變化，在第一冊中我們已了解主星的落盤方式有一定的順序和方向，星盤中是以皇帝星為主，皇帝星共有六種組合（皇帝星單守、皇帝星＋宰相星、皇帝星＋近侍星、皇帝星＋總管星、皇帝星＋將軍星、皇帝星＋前鋒星），而皇帝星可能落在十二個區塊中任一區塊，所以這張星盤就可能產生七十二種不同的總部。例如皇帝星落在Ⅰ或Ⅶ區塊時，只是主星和對面區塊的星宿互換而已，結構順序並未改變，而任何一張星盤都離不開這六種基本架構，所以只要稍加熟悉即可掌握這些組合變化。

每個人自出生就受到總部星宿所影響，行運時也會受到大限總部的星宿左右，如果總部組合不佳，但行運走到某一大限卻具備不錯的組合，那麼此大限十年也大有可為，值得把握！每一種架構、每一種組合，遇到的團隊星宿各不相同，這都會影響當事人的個性、心態和人生際遇，而本書將與讀者們一一細述雙主星組合落在總部時的影響，期望讀者對星盤、對個人特質都能有更進一步的了解，並在人生高低轉折處時，提前做好準備，避開劣勢掌握優勢，適時蟄伏與衝刺。

●本文摘自 春光出版／城邦文化 出版之《東方星理學III：雙星互聯篇》


理財 春光出版 職場 閱讀風向球

延伸閱讀

醜得有價值！史上最醜皇帝像獲文化部指定「重要古物」

9帝后像封國寶 「最醜皇帝」陪榜

塔羅密碼早看出王力宏自私自戀摳門 星占專家：未來一年是王最壞的一年

Sony歲末感謝祭超值開跑

相關新聞

任職24年哈佛商學院教授，點出一個致命創業失誤：「神點子、豬隊友」

為什麼新創企業很常失敗收場？而且就連優秀的哈佛學生採取精實創業的做法也會失敗，問題出在哪裡？為什麼Uber能夠順利拓展市場、Google找得到適任的執行長、臉書可以做對收購決策，而大多數新創企業都無法

「一兩銀子」值多少？中國物價古代與現代間的差異

歷史活久見！古代生活跟你以為的不一樣。 傳媒界「話題發源地」《新週刊》歷史專欄精選集結本書《顯微鏡下的古人生活》，為你解構歷史，挖掘埋藏在故紙堆裡的新鮮事，用最嚴謹的方式，揭開古人的遮羞布，帶你看透

陸怡臻／只要懷念還在，愛就會一直在──讀《長生石的守護者》

若你曾在青春期靠近殘缺，直面失落；若你也曾拼湊記憶碎片，經歷漫長時光中失去一個人的無盡想念；若你也喜歡靠海的荒涼小鎮，喜歡那個手腳細長、皮膚黝黑的男孩、喜歡海底綺麗珊瑚風光、喜歡古物散發出的質樸光芒⋯⋯那麼，你一定也會喜歡《長生石的守護者》。

活好，才有擔當做自己，活出不逃避的人生

大疫情讓世界倍速快轉，追不到的財富自由，愈來愈少的睡眠、愈來愈重的體重，日子過得凌亂落魄。有時候，太快是一種病，找到和自己呼吸合拍的節奏，日子才能活好。暢銷書《慢老》作者黃惠如最新作品《活好》，在每一

紫微泰斗天乙上人畢生心血之作《東方星理學III：雙星互聯篇》

紫微泰斗天乙上人新作《東方星理學III：雙星互聯篇》則是探討單一區塊中雙主星的融合、互制，進一步討論兩顆星宿相互的影響和磁場變化。 一加一會等於二嗎？若是兩顆星宿的特質南轅北轍又該怎麼解釋？ 每種組合附有5張圖表，全書近400張，詳盡分析區塊位置、8項能力和14項人格特質，讓您充分了解自己的潛藏能量和人生的際遇變化，亦可掌握與他人的互動與應對模式。

天天巡工地真有用？買預售屋監工6大重點

如果你買了預售屋，不管是不是要自己住，都要隨時關心進度，有機會也看看別的樓層以做比較。有沒有時時關心，工人可是精明得很，會大小眼看狀況施工的大有人在。 地產圈入門聖經，房市菜鳥的救命大補帖《買房勝經

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。