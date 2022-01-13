25年磨一劍！年過60歲賴魅客堅持完成畢生之作《武林舊事》

25年前《武林舊事》開始創作連載，2022年，60餘歲的作者賴魅客終於完成傾注一生的作品，即將於2022年正式推出76萬餘字《武林舊事》四卷作品！ 賴魅客武俠小說可堪比「金庸」之後，小說風格宛如《笑傲江湖》、《俠客行》，融合傳統武俠與新式風格，是新派武俠經典之作！（編按）

文／賴魅客

古劍跟著打起呵欠，他也困乏極了，卻不敢懈怠，繞著帳篷一圈一圈走著。不知過了多久，又發現東側人影晃動，接著北側又似有人接近。這次不敢再魯莽，奔過去把喬小七喚醒。

喬小七掙扎著起身，也聽到蟋蟋嗦嗦的聲音，定睛一看，四面八方鬼影幢幢，扯嗓叫道：「強盜來了！強盜來了！……」

只聽南側有人喊道：「弟兄們！併肩子上呀……」緊跟著一陣「殺」聲， 數十人從四方殺來！

鏢局的人很快在帳篷外圍成一圈，總鏢頭羅萬鈞、少鏢頭羅支平與何六發、趙敬各據四方。這是安西鏢局演練多時的陣勢，可護住鏢貨，也不怕盜匪以 多欺少。來襲的盜匪，怕有七八十名，這方雖才三十餘人，但無論鏢師還是趟子手多少練過一些功夫，一人可抵三五個囉嘍。

三個頭目中，大頭目舞著長鞭與羅支平戰得難分難解，另兩個手持鬼頭刀對上了羅萬鈞。雙刀鬥單刀，卻完全討不了好，不出數招便落了下風。二人一 般心思，今日貨硬，討不了便宜，想叫大哥退走。但此時已騎虎難下，只要一 方逃閃，另一人必死於刀下。

大頭目練山雄瞥眼見兄弟受難，也是著急，一轉身卻見對方一名趟子手落了單，被四五個囉嘍纏住。

這個人便是古劍，他那知道這個圍圈禦敵的陣勢，一見山賊便往前衝殺， 隨即被五個囉嘍圍住。這時才發現只有他一人身陷敵陣，不禁慌了起來。這是他的生平第一次的生死搏鬥，此時又累又慌又沒信心，竟把「無常劍法」忘得乾乾淨淨，使得全不對路！若非這些囉嘍也是膿包，見到劍就先怕了三分，早該挨刀。

練山雄後退數步，忽然一個轉身，長鞭倒捲，逕往古劍身上掃去。這長鞭以牛皮捲製而成，在昏沈夜色中不易看清。古劍以一戰五，早已弄得手忙腳亂，在昏暗中忽見一繩狀物打來，閃躲不及「啪」的一聲暴響，手腕中鞭長劍落地，各囉嘍的兵器全架在身上。

沒想到習劍的人也有那麼不濟事的，練山雄一招得手，隨即喊道：「大夥後退，不要打了！」眾山賊立刻退後數步，這時才發現有六名山賊被鏢局的人制住，其中包括三頭目饒火雄。

練山雄朗聲對羅萬鈞道：「『安西鏢局』名不虛傳，咱們『三星嶺』今天認了栽。羅總鏢頭，您把咱兄弟放了，咱發誓今後永不劫貴局的鏢。」

卻聽何六發道：「你該曉得鏢行規矩，不可能讓你們全身而退。」這是鏢局不成文的行規，若有盜匪敢來劫鏢，一定要讓他們付出代價，否則若每次都輕易放人，傳揚出去，還有誰會怕？

羅萬鈞道：「何師傅說得有理，你把我們的人給放了，這六個俘虜任你挑，另五個留下當作教訓。我們以一換一，誰也不吃虧。」練山雄卻道：「咱不管你什麼行規，咱弟兄跟著咱出來，咱就得保他們周全，你們不把咱六個人全放，咱就殺他抵命。」說著左手掐住古劍兩邊太陽穴，一用勁便可送他見閻王。

何六發手指著饒火雄道：「豈有此理！拿我們一個蠢趟子手來換你們一個頭目已佔了天大便宜，可別得寸進尺。」練山雄道：「就算是個小趟子手，也是跟著你們出生入死的兄弟，能不管他死活嗎？」

何六發笑道：「他是臨時趟子手，還來不到兩天，護完鏢就走人。裝聾作傻來路不明，功夫那麼蹩腳還敢衝第一個，說實在，我倒懷疑他是你們派來臥底的呢？要殺要刮請自便。」

練山雄突然發狠，雙手在古劍肚臍上方的中焦穴和右手姆指上的魚際穴分別用勁，古劍立時全身抽搐冷汗直流，看來十分痛苦。這古劍若跟山賊有關，練山雄不應如此對待。羅萬鈞見狀，施展快手，也一一點了六個俘虜身上的中焦、魚際兩穴，這種點法照說要比練山雄的持續加力還輕得多，卻見這六人個個痛苦不堪，滾在地上哇哇大叫。練山雄見兄弟受苦，心中不忍，長鞭在古劍脖子繞上一圈。悍然道：「既然如此！咱們就各自處決吧！」說著雙手分持兩端，準備用勁將古劍勒斃。

●本文摘自 奇幻基地／城邦文化 出版之《武林舊事‧卷一：青城劣徒》。