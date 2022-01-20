快訊

疫情燒到高雄！一家三口確診足跡曝 遍布好市多、碼頭、水療館

新北公布桃園群聚2確診足跡 曾搭高鐵、捷運與公車

另眼看家！《倖存之家》看盡荷蘭大宅與半世紀家族悲歡

聯合新聞網 / 圓神出版
書名：《倖存之家》 作者：安．派契特（Ann Patchett） 出版社：寂寞出版 出版時間：2022年1月1日
書名：《倖存之家》
作者：安．派契特（Ann Patchett）
出版社：寂寞出版
出版時間：2022年1月1日

文／朱玉立（寂寞出版編輯 ）

你跟蹤過一棟房子嗎？

──歷經巨型家族風暴，劫後餘生的《倖存之家》

對一棟房子著迷，是怎樣的心情？其中堆疊的情感當然不光是迷戀建築風格、建材質感、裝潢擺設，還有更多引發浮想聯翩、心神激動的情境與故事都在其中醞釀。

《倖存之家》便是這樣一座大屋，興建於一九二〇年代，是暴發戶採荷蘭殖民時期建築規格起造的華麗屋舍，而隨著大蕭條來襲，屋主家道中落，主角一家得以入住這幢宅第。

這類故事往往會用上帝之眼的角度，講述數十個年頭流轉的家族興衰，但是這回安．派契特卻選用了小男孩丹尼之眼，從他看向身周人物的眼光，映照出搬演家族悲歡的舞台──荷蘭大宅。

打小懂事開始，丹尼看見的就是姊姊、是保母、是照顧起居的女傭，以及嚴肅到遙不可及的爸爸。這其中巨大的不在場，是拋下小姊弟、離家出走的媽媽，而丹尼對媽媽的看法，就只是「我要怎麼想念一個我基本上不認識的人？」（33頁）

被拋棄的主旋律成了姊弟相依的基調，各路書評也因此從中找到《糖果屋》《小公主》的蛛絲馬跡，甚至就連繼母帶著兩個女兒登場，都像是比照童話框架搭建的橋段。但是，作者透過男孩丹尼側寫映襯的是，荷蘭大宅這座舞台最閃耀的亮點，也就是作者堅持全球統一封面使用的肖像畫主角──梅芙，丹尼的姊姊。

「我有個在我小時候就離家出走的媽媽，我並不想念她。我有梅芙，紅大衣，黑頭髮，站在一樓樓梯口，腳下是有黑色方格的白色大理石地板，背後的窗戶大得像電影銀幕，窗外雪花飄下，一片片閃閃發亮。」（341頁）

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

短短幾句，梅芙來到眼前，前景立體、背景鮮明，在讀者跟著故事哭笑悲歡之前，先被這幅畫給震懾；在讀者陪著角色歷經人生風暴之前，先因這個風流人物而慨嘆──她到底會有多少苦難？能否從中脫身，覓得幸福？

然而隨著爸爸帶著新女友進入大宅，再步入禮堂，姊弟一步步從邊緣化，到最後爸爸甫過世，就雙雙被掃地出門。自此姊弟倆只能像跟蹤狂一樣，開車來到鄰近街道偷窺大宅，想著他們曾經有與沒有的、恨與更憎恨的──

「我們最後卻還是來到這裡：像燕子，像鮭魚，我們是受制於自己遷徙慣性的無助俘虜。我們假裝自己失去的是這幢大宅，而不是我們媽媽，我們爸爸。我們假裝我們所失去的，是被如今還住在大宅裡的某人奪走的。」（91頁）

書中有許多這般細膩深刻的文字，安．派契特以絕妙筆觸把看似老哏故事雕琢出了峰迴路轉、柳暗花明，給無解的家族糾纏翻出人心幽微掙扎的真貌，讓再多的不可原諒也能有一番風景，再堅持固執的恩斷義絕也有相互靠近的契機。正如同故事大師史蒂芬．金讀過《倖存之家》後直率而真誠的稱讚：「這本小說宛如感恩節大餐，豐盛精緻，你一翻開，就會深深陷進去了。」

這個姊姊的存在，讓讀者跟著丹尼看到「家」的範圍與規模。從他們能奔跑、遊玩的大宅，到只能在冰雪天從街道上窺看大宅的小車裡，這其中拉扯之迅速猛烈，讓讀者隨著作者筆法猛力甩盪，震撼與恍惚間，彷彿連姊弟倆吞吐的煙霧都還更真確堅實。

●本文摘選字寂寞出版之《倖存之家》編輯推薦文。


荷蘭 建築 圓神出版 閱讀風向球

延伸閱讀

砸1.1兆元聚焦氣候問題 荷蘭新政府10日宣誓就職

新造型演繹之旅 在虛實交錯中覺察時間流洩與自然本質

台灣麵包小傳 台語裡的「パン」不再只指吐司

經濟日報社論／台積電擴廠下的產業政策

相關新聞

另眼看家！《倖存之家》看盡荷蘭大宅與半世紀家族悲歡

一幢華美的「荷蘭大宅」，是梅芙與丹尼童年的家，卻也是媽媽拋下他們、爸爸組成新家庭，任憑他們陷入命運風暴的起點。 這對姊弟一生不斷以嘲諷、幽默和憤怒去回顧失去的一切，整整橫跨五十年歲月，只為拾回他們不曾有過的人生。

郝明義／臺灣漫畫的另一則傳奇：曾正忠

　　一九八八年，籌備創立《星期漫畫》的時候，首選要合作的三位本土畫家，都是我身為漫畫迷想要近水樓台先親近的對象。 　　也因此，《星期漫畫》創刊號（一九八九年二月）上就有了鄭問的《阿鼻劍》，麥人杰的《天才超人頑皮鬼》，還有曾正忠的《遲來的決戰》。三個連載不同類型，一個武俠，一個奇幻，一個是科幻。 　　怎麼會和曾正忠談出請他畫《遲來的決戰》，時間久遠，記不很清楚，除了希望有科幻這樣的類型之外，也可能和我喜歡他之前的《花心赤狐》有關。花心赤狐的造型帥又有科幻感，可能是因而激起的發想。 　　而曾正忠交出來的，是出乎意料，和他過去作品大異其趣，非常重裝備科幻的《遲來的決戰》。 　　其後很長的一段時間，曾正忠鑽進了他深愛的模型玩具軍火世界，退出了漫畫江湖，連帶《遲來的決戰》也逐漸封存在大家的記憶中。但是重新打開這本書，不但當年一期期等他連載交稿的情景重新浮現，更重要的是禁不住為阿忠當年的創作喝采。

許傑輝／沒有排練的即興表演──《我不是最耀眼的但可以是最努力的》

我不知道什麼會決定未來？ 但九歲在宮廟裡的一次公開表演， 那是場沒有排練的即興演出， 長大後回想起來⋯⋯ 總覺得那次的神蹟就像是解封我對表演狂熱的一道靈符。

黃達夫／多科際整合團隊醫療，是提升癌症治癒率的妙方──《改變生命的故事》

如果有一天生病了，你希望如何受到醫療照護呢？ 1990年，從美國醫界返國的醫學專家黃達夫，成立臺灣第一所癌症專科醫院：和信醫院。 所有曾經在此停駐的病人、家屬，以及醫師、護理師、醫學生、行政人員，都感受到這裡不是另一座白色巨塔，而是療癒病人身心的庇護所。 這些在和信醫院進出的病人與家屬，以書信道出自己的感動與感謝。字字句句發自肺腑，訴說病人及家人們曾有的無助與驚惶。他們回想在人生低谷時，如何得到來自和信醫護的全面奧援，其中經歷治療、照護、安慰、啟發，每一個日子都刻骨銘心。這些動人的病房傳奇，展現出人性中最華美的光輝！

「一兩銀子」值多少？中國物價古代與現代間的差異

歷史活久見！古代生活跟你以為的不一樣。 傳媒界「話題發源地」《新週刊》歷史專欄精選集結本書《顯微鏡下的古人生活》，為你解構歷史，挖掘埋藏在故紙堆裡的新鮮事，用最嚴謹的方式，揭開古人的遮羞布，帶你看透

任職24年哈佛商學院教授，點出一個致命創業失誤：「神點子、豬隊友」

為什麼新創企業很常失敗收場？而且就連優秀的哈佛學生採取精實創業的做法也會失敗，問題出在哪裡？為什麼Uber能夠順利拓展市場、Google找得到適任的執行長、臉書可以做對收購決策，而大多數新創企業都無法

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。