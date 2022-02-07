投資小白必讀！進場前，你該搞懂的12件事

文／麥克連

進入投資市場，不但要保持產業的敏銳度，還要了解哪些股票會漲，我將二十多年來的投資心法整理如下。

❶ 漲價題材。某家公司的產品漲價，這種股票容易成為飆股，如跟著晶圓代工漲價的IC 設計和IP 股。另一個是產業毛利率持續往上的股票，像台積電在2021 年股票大漲，就是因為毛利率上升。

❷ 賺錢的公司不一定會漲，成長的公司才會漲。一家公司，如果每年固定賺5 元，股價不見得會漲，因為獲利已經反應在股價上。但如果今年賺10 元，明年賺20 元，獲利一直在成長，就能吸引資金進入，推升股價，如2020 年至2021 年7月的航運股。

❸ 聰明資金都是跟著政府政策走。我指的政府不是台灣，而是全球，以美國、中國為主。現在最流行的政策就是電動車、再生能源、節能減碳（碳中和概念），這些都是未來的主流產業。

❹ 看知名企業、大老闆在做什麼。鴻海創辦人郭台銘成立MIH（電動車平台）聯盟，想打入電動車市場，他還想投入生技醫療產業，代表這兩者是未來的趨勢潮流。他的企業布局全球，創業以來，經歷幾十年的產業循環，一直能嗅出產業方向，所以跟著他找尋投資標的就對了。

在這裡我要強調，這必須是知名企業剛切入又做得很大的投資，不是已經做很久的事，如鴻海買下旺宏的製造晶圓廠，想投入第三代半導體。跟著知名企業，容易找到有前景的好股票。

❺ 在多頭股市裡，追強勢股會比去低接弱勢股，容易賺到錢。千萬不要去買股價感覺很低的公司，例如某檔股票跌了一陣子，有些投資人就會覺得現在的股價很低而進場。人性喜歡買便宜的東西，但在股市裡不適用。反而要去追強勢股，如前一陣子股價100 元，現在120 元的公司，比較容易賺到錢。

另外，當強勢股下跌時，是可進場的好時機；弱勢股漲了就要賣出。一檔股票會成為強勢股，代表有籌碼進場，籌碼指的是法人，他們很看好這家公司，且一直買進，當股價下跌，就是買進機會，如2021 年9 月至10 月的漢磊（3707）、景碩（3189）、智原（3035）。如何判斷是不是強勢股，可以和大盤的位階相比，個股下跌時比大盤強，回檔就要買它。

❻ 當買進理由沒有消失之前，別一跌就緊張兮兮。一檔股票，如果你當初買進它是因為外資買、投信買，或是基本面好，買了以後不要一下跌就想賣，在你的出場點還沒跌破前，不要賣出。

❼ 非基本面的利空要勇於進場。基本面很好的產業，受到非基本面的利空，要勇敢進場，如台積電（2330）、聯電（2303）、世界先進（5347）等未來產業基本面很好的企業，利空就是進場點。

❽ 少碰還沒獲利的個股，如疫苗股、生技股，因為公司沒有真的賺錢，當熱潮一過，股價就容易下跌。這類股票比較容易做夢，炒的是「本夢比」，踩到地雷的機會很大，像2014年，基亞（3176）曾因新藥第三期臨床試驗未過關，連跌19根跌停板，2015 年的浩鼎（4174）也是一個例子。

2015 年我曾經在浩鼎跌過一跤。當時，浩鼎研發乳癌藥物，前景不錯，股價從9 月的200 至300 元，漲到12 月21日，最高來到755 元。那時市場盛傳它會漲到1,000 元，我在500 至600 元時買進，漲到700 元時沒賣，直到下跌二至三成

才賣掉。我投資了千萬元，損失達二成多。自此之後，不再買沒有獲利的生技股。

在2021 年最知名的，是曾經的台股股后「康友-KY」下市一事。該公司股價曾在300 至400 元，今年爆出經營團隊掏空公司資產且財報不實後，股價一路下跌，直到4 月1 日，因無法簽出財報而下市。其後，投資人雖然籌組自救會，卻很難追回當初投資的資金。

投資人買進股票，是用自己多年積攢下來的辛苦錢。以康友-KY 來說，不少投資人血淚泣訴，將上百萬元退休金投入，卻沒想到全部歸零。因此，投資要很謹慎，最好選擇有產業前景、經營團隊優秀，且有獲利的公司。

❾ 新股比老股會漲。新產業、剛上市的股票比較會漲，以富邦媒（8454）和寶雅（5904）為例。寶雅在2002 年剛上櫃時是新股，因營運模式和傳統賣場不同，所以漲得很凶，股價最高漲到660 元。2020 年異軍突起的是富邦媒，2014 年上市股價才300 元，2020 年受惠疫情，全民瘋網路購物，在2021年股價突破2,000 元，成為市場的新寵。同樣是零售業，富邦媒就會比寶雅漲得多。所以，挑公司時，要買會漲的新產業或是新上市的股票。

書名：《最強散戶翻身買股術》 作者：麥克連 出版社：今周刊出版社 出版時間：2021年12月29日

❿ 新趨勢最會飆漲。每年市場都會出現新的趨勢產業，如2020 至2021 年的航運股、WFH（Work from home，在家工作）的電腦、面板等族群，以及車用電子、第三代半導體等。有新的趨勢，股票最容易漲，因為資金會往新的趨勢走。

⓫ 資金是最聰明的，要跟著市場資金走。從法人買盤就可以看出未來的趨勢，法人是大機構，裡面有很多研究人員會去研究最新的產業趨勢，以及哪一家公司是未來主流。掌握這些訊息後就會投入資金，我們跟著法人買進就可以搭轎。

另外，從資金流向表也可以看到資金流進哪一個產業，如航運、鋼鐵、面板很紅的時候，在那段時間，資金都流進這些族群，帶動股價往上飆升。在2021 年9 月，市場的主流是第三代半導體會用到的特用化學股，如中華化（1727）、永光（1711）等。跟著主流族群投資，可以事半功倍。

⓬ 選股是一種取捨，有一線股可挑不必看二線股，有二線股可挑不必看三線股。在同一個族群裡，要挑最強的股票，以金控股為例，買國泰金、富邦金、兆豐金、玉山金，不要買二線銀行股。也就是說，當一個產業在動時，要買龍頭股，二線股雖然也會漲，但漲得不持久，上去得快，下來也快。

●本文摘自今周刊出版社出版之《最強散戶翻身買股術》。