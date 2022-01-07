讓生活中的微小事物變得美好，是我對自己的誠意

文／全娥論（전아론）

我們值得擁有這樣的待遇，不是嗎？

「我沒想到，在家裡一睜開眼睛就可以上班的心情會這麼好！」

因為新型冠狀病毒疫情所以改成在家上班的朋友，在開始工作的第一天對我這麼說。由於事態嚴重，因此我身邊在家上班的人也有一個個逐漸增加的趨勢，剛開始的時候，大家都覺得很有趣：有人說心情像在放假的時候上班一樣；有人發出了（幸福的）悲鳴，說貓咪大人太礙事了；有人說因為減少了上下班時間，所以生活的品質發生了改變⋯⋯對於一直以來都是獨自工作、往返於家裡和工作室的我來說，周圍上班族的反應很可愛，總覺得自己有了同伴，所以也感到很開心。

然而，隨著在家上班超過一個星期、兩個星期、一個月，甚至無限期地持續延長，漸漸地就有人開始叫苦連天了。

「我開始想去公司了……」

當我從話筒的另一端聽到這句話的時候，我一時搞不清楚自己是該笑還是該擔心。

「我現在把你這句話錄音起來，等你重新去上班的時候，我一定會再放給你聽的。」

「啊啊，那也是很令人討厭。」

已經在家上班了好幾個月的S，也向我吐露了她的孤獨和憂鬱，所以我最近經常去她家上班（？）。因為她本來是不太會抱怨的朋友，所以讓我有點擔心，

不過另一個隱藏的原因是，只要去她家，就可以白白吃到美味的飯菜。

我去她家玩的第一天中午，她煮了散發著魚露香氣的泰式豬肉炒飯，第二個星期我再過去的時候，她則端出了鯷魚鮪魚三明治。

「因為我的關係，是不是每次都太麻煩你了？下次我們叫些什麼來吃吧。」聽到我這麼說，S一臉詫異地回答：「不會啊？我本來就是這樣吃的呀？」

對於動不動就靠泡麵、速食和外送餐點來解決的我來說，這是完全無法理解的誠意。抱持著懷疑的心態，我經常問她「你今天中午吃了什麼？」，結果每次得到的答案都不一樣：香蒜橄欖油義大利麵、牛肉米粉、○○蓋飯⋯⋯明明只是每天在吃的午餐，怎麼能這麼多采多姿呢？

在週末的時候，也許任何人都能夠擺上一、二頓像樣的食物在餐桌上，但是如果要天天持續準備飯菜，那又是另一回事了，畢竟以人類的天性來說，在上班的時候，就連要選擇午餐的菜單都會覺得很麻煩。要斟酌冰箱裡剩餘的食材，再來決定要煮什麼樣的料理，接著上菜市場挑選食材，然後剁一剁、切一切，煮好之後還要裝到盤子裡⋯⋯光是寫出來就讓人覺得麻煩。

因此，當我一個人工作的時候，午餐就很容易變成是在「解決一頓飯」，而不是在「享用食物」。問題在於，吃飯總是草草了事的日子不斷累積下來，就連帶影響了我對於自己的心態。

我記得當時在與自己獨處的時候，因為不想要增加洗碗的量，所以就把平底鍋整個放在桌子上，打開儲藏容器的蓋子直接吃，身上穿著沾了點東西、髒掉的寬大T恤，連褲子都沒穿，還頂著乾燥又亂蓬蓬的頭髮。桌子的一側同時擺著前一天喝過的啤酒杯和早上用過的咖啡杯，還可以看到剪刀、管理費通知單、一朵快要枯萎的花，以及數不清的雜物。我當下意識到，此時正在「形成自我」的事物之中，沒有任何一樣看起來是好的，更準確地來說，是我沒有「努力」讓任何一件事物看起來很好。

從那一天開始，我準備了兩套漂亮的睡衣，雖然沒辦法做出如S那般像樣的飯菜，不過有能力親手煮來吃的簡單料理卻一個個逐漸增加。當然，我依然有懶惰得只想迴避飢餓的時候，所以偶爾還是會假裝無可奈何地叫外送餐點來吃，不過現在的我已經在努力了：就算沒有時間，也會打開瓦斯爐的火，努力為自己做出對身體有益的料理；就算覺得洗碗很麻煩，也會努力選擇最適合那份料理的碗盤，把它擺得漂漂亮亮的；努力讓要同時處理工作與用餐的桌面保持整潔（這也是我最常失敗的努力）。

果不其然，在家上班持續了超過兩個月之後，S又再次向我吐露了不滿。

「在煮了午餐來吃之後，接著上個班，又到了煮晚餐來吃的時間。吃完之後先洗個碗，再打掃一下家裡，一天就這樣結束了。我沒想到每天在生活中要煮些什麼來吃會這麼累……」

在聽到這段話以後，（事實上明明沒有任何一件事情做得比S還好的）我激動地回答道：「愈是在這種時候，我們就愈是要煮些更好的東西來吃，讓自己過得更好。畢竟我們就是值得擁有這樣的待遇不是嗎？對吧？」

雖然我今天中午煮來吃的料理也不過只是烤蘑菇和炒蛋而已，但是在煞有介事地沖了杯手沖咖啡以後，我的心情非常愉快。美妙的咖啡香與一盤食物，裡面匯集了我最喜歡的食材，沒錯，我就是應該讓自己擁有這樣的待遇才行！——可是我難道就不能等一下再洗碗嗎？

●本文摘自 大好書屋 出版之《對自己也當個好人：停止苛待自己，在低潮中安頓自我，找到溫暖療癒的力量》。