南韓中情局政鬥巨作《南山的部長們》　以血腥與權力寫下的歷史紀錄！

文／金忠植

第一章：金鍾泌，在南山建立梁山泊

01.五一六早晨，全斗煥出現了

全斗煥。（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

全斗煥上尉很早就登場了。

一九七九年朴正熙逝世以後，全斗煥便通過「雙十二政變行動」，一舉掌握大權。全斗煥的判斷力以及應對進退的才能，早在十七年前的五一六軍事政變便可預見。由此看來，他繼承朴正熙的位置、成為韓國第十一與十二屆總統，似乎並非偶然。

回顧朴正熙時代，當時的全斗煥從初階軍官起家，再從就任最高會議民情局的祕書官、中央情報部人事科課長開始，一路升至少將，並擔任保安司令官。隨後一九八○年，全斗煥上任中央情報部部長，再次重返南山，而朴正熙的時代就此走入歷史。五一六軍事政變當天，全斗煥還是東崇洞首爾大學文理學院儲備軍官訓練團（Reserved Officers Training Corps）的教官。

那天對全斗煥上尉印象最深刻的目擊者，應屬陸軍官校的姜英勳校長（後第六共和國國務總理）。姜英勳校長在與全斗煥上尉的一次偶然相遇後，被指控為「反革命」一派，所以在韓國歷經囚禁生活，隨後被當時的政權驅逐到美國。

姜英勳回想起五一六軍事政變當日，對記者們說道：

「一九六一年五一六當天凌晨，國防部長輔佐官金炯一將軍打電話來，問我有沒有聽到槍聲，還說好像發生政變了，聽說市政府前的光化門附近已經集結武裝部隊。我從碌磻里經過松湫、議政府，再繞行到泰陵，去見美軍第一軍團的團長萊恩中將，他見到我第一句話就說：『Time is bad.』 其實直到現在我還是對那句話真正的意思感到不解，究竟是說政變發起的不是時候呢？還是說我太晚出現了呢？基於朴正熙的南勞黨（南朝鮮勞動黨）的政變軍戰力約莫一千七百人的狀況之下，萊恩將軍甚至問我朴正熙將軍的想法會不會太詭異？面對此情形，我們雖然曾試圖與陸軍參謀總長張都暎中將通話，卻沒能聯絡上。我問了第一軍團司令官李翰林中將意向，他亦表示正在考慮中；我的大舅子、第六軍團的團長金雄洙少將也是舉棋不定。 但我是反對政變的。 首先，我認為必須實行民主主義才能與共產主義抗衡。當時南美國家雖然有右翼軍事獨裁的例子，但也沒能阻止共產主義。第二，張勉政府上臺未滿一年，現在讓他垮臺我認為這並不是正確的事情。就算是軍隊指揮官，要掌握部隊的狀況至少也需要幾個月的時間。 五一六當天上午，我把陸軍官校的學生們集合到大禮堂。 我說：『你們的前輩們想要參與政治，但那種事你們連看都不要去看，你們現在應該要努力學習，成為國家未來的棟樑。』於此同時，我也接到陸軍總部的通知，部分已畢業軍官主張，應當派陸軍官校的學生去支持軍事政變的遊行活動。我為了阻止學生參與支持軍事政變的遊行活動，趕緊前往陸軍總部，而吳致成（陸軍官校第八期，曾任內政部部長、議員）、朴蒼岩（革命檢察部部長）上校，正在馬場洞附近以卡車載著士兵前往陸軍官校。朴蒼岩本想強行帶走學生，但學生隊長金益權表示『不可沒有校長的指示』而堅持住。這是我後來才聽說的。 我抵達陸軍總部後去找張都暎、朴正熙，我說：『不要把學生當作政治工具，應該教導後輩民主主義，難道不該是這樣嗎？』同時，我幾乎是被政變分子強拉進會議室的。 我把想說的話全說出來：『軍隊指揮系統應該要以總長為主團結一心，不能掀起混亂，國軍之間不應該出現內部交戰的狀況啊！』說完氣氛急轉，也響起掌聲，我強調自己不會允許陸軍官校的學生參與政變遊行，隨即轉身離去。」

在這裡還有必要參考另一個紀錄。

五一六軍事政變的主要分子之一李洛善（日後成為國稅廳廳長、建設商工部長。一九八九年過世）少校，在舉事成功後，聽全斗煥上尉的陳述隨手寫下筆記，該筆記內容後來由記者趙甲濟挖掘，這對於還原當時的情形，有非常大的助益。

〈全斗煥、李相薰上尉，向金鍾泌中校抗議〉 全上尉迅速地在五月十六日上午八點左右抵達陸軍總部。 ◎五月十六日上午八點左右 全斗煥上尉與李東南上尉（陸軍官校第十一期，時任陸軍官校校友會首爾分部長）前往陸軍總部，與校友們見面，努力掌握革命軍的主力。 ◎五月十六日下午二點三十分 李東南、李相薰上尉（陸軍官校第十一期，第六共和國防部長）前往陸軍官校，向軍官們說明陸軍總部的情況，要求他們不要出賣陸軍官校的名譽，應當更加謹慎考量軍事政變的組織成員，再進行示威遊行等相關動作。 討論過程中，吳致成、朴蒼岩載了三輛卡車的士兵進入學校，當時李相薰上尉與畢業生軍官正在開會討論事情，吳致成與朴蒼岩上校等革命軍強行中斷他們的會議，並質問其是否支持革命軍行動，而軍官們則是表示尚未掌握狀況，所以必須慎重考慮以後再予以答覆。 ◎五月十六日晚上 全斗煥上尉當晚前往李東南大尉的宅第，與其互換情報資源，結果發現軍事政變背後的主導人是朴正熙將軍。通過朴正熙將軍的副官孫永吉上尉（十一期），即可知悉朴將軍為人耿直又充滿正義感的個性，故大家都十分尊敬朴將軍。 ◎五月十七日上午 全斗煥以及李相薰上尉等人，全員在陸軍總部集合，畢業於陸軍官校的眾人決定全力支持朴正熙將軍主導的軍事革命，接著將這項決議發布給位在仁川、烏山、陸軍官校以及ＭＩＧ部隊的校友們。全斗煥上尉等五人，前往陸軍總部的革命委員會時，剛好在那裡遇見金鍾泌中校，遂問金鍾泌中校這些事關重大的事情為何沒有向大家通報？金中校辯稱：「因為保安問題，故未能轉達。」並為此表示歉意，爾後，全斗煥上尉等人向金鍾泌中校，傳達陸軍官校畢業生決定支持政變行動的決議，並且從金鍾泌中校那得到軍事車輛支援的承諾。全斗煥上尉等人見過金鍾泌中校，又接著與吳致成上校見面，並向其提出帶領陸軍官校全體學生走上街頭示威的計畫，對此吳致成上校卻直接答覆：「那就去做吧！即使這很困難。」全斗煥上尉等人從革命委總部得到車輛和武器支援後，隨即前往陸軍官校。與此同時，陸軍官校的校長姜永勳向軍官們下達禁足令，並將陸軍官校的軍官幹部們聚集到ＢＯＱ（單身軍官宿舍），等待隨時加入革命軍的戰力。而李相薰上尉等人前往校長室會見姜永勳校長，全斗煥上尉則是與軍官幹部們討論革命計畫的相關事宜。前往校長室的李相薰上尉，直接向姜校長表明要積極協助軍事革命行動的決心，而姜永勳校長則是向其表示必須先與陸軍總部確認，便直接離開學校前往陸軍總部。 另一方面，全斗煥上尉在ＢＯＱ充滿自信地向眾人說：「通過校友會的各位軍官們，以及陸軍官校同心協力的支持之下，我方的革命示威已然獲得巨大的成功！」 ◎五月十七日晚 由於姜英勳校長的禁足令並未解除，無可奈何的全斗煥上尉在得知姜校長前往陸軍總部之後，隨即驅車追趕姜校長。 意圖驅使陸軍官校學生上街示威遊行的全斗煥上尉，和欲阻止政變行動的姜英勳中將，倆人的拉鋸戰持續進行中。首先抵達陸軍總部的姜英勳中將，先是表示自己收到張都暎、朴正熙的要求，倆人要求讓陸軍官校的學生參與示威遊行，但姜英勳主張反對，並表示：「學生中贊成與反對的意見不一，所以強迫學生參與示威遊行的話，其後果不可想像。」

全斗煥上尉擊敗姜英勳中將

當時全斗煥上尉出現在陸軍總部，時間是五月十八日的午夜時分，全上尉向主導革命的主要人物朴蒼岩、朴致玉校報告：「姜中將困住陸軍官校軍官們的行動，意圖破壞革命行動。」

又說：「即使學生和軍官們想團結起來支持革命，但因為姜中將的妨礙導致我們寸步難行。」其說法顯然與姜中將截然不同。

因此，朴蒼岩讓姜英勳與全斗煥進行對質。

●本文選自凌宇有限公司於12月29日最新出版的《南山的部長們》。