用繪本培養孩子閱讀素養與批判思考，輕鬆陪小朋友探討課綱必修議題！

文/劉怡伶(Daphne)

當連欣賞美麗的花朵都僅限特權者才能擁有,這樣的階級社會對老百姓到底會造成哪些衝擊呢?繪本《Rou and the Great Race》故事中的小女孩 Rou,因想讓奶奶看到美麗的花朵,不畏強權的她,想藉由比賽奪冠贏得花朵,拿給奶奶欣賞,但事情會順利嗎?小故事大啟示,跟著 Rou 一起思索人權的重要性。

繪本《Rou and the Great Race》裡的用字淺顯易懂,孩子能夠很快理解所謂的權貴因自身的優勢,所能掌控的利益之龐大,而一般百姓只能任由宰割。孩子在閱讀時,一定會憤慨不已,替老奶奶和小女孩感到不平。這時,我們就可以讓孩子去想想有一天,如果自己能成為一個有權力的人,是不是應該要善用這些權力,去幫助他人,而不是欺負弱小。就像孩子在學校當小老師或股長時,是不是能先從幫助學習困難的孩子開始呢?這個世界從不缺權貴之人,但如果從小能在每個孩子心中種下一顆「善」的種子,當孩子長大後,也會因這顆善的種子得道多助,讓社會多些溫暖吧!

更多的人權教育書

The Rooster Who Would Not Be Quiet!

有一個很歡樂卻也很吵雜的小鎮,吵到人民想睡都睡不好的程度。因此,鎮民決定選出一位管很大的鎮長,好好管理這座小鎮。這位鎮長上任後,限制所有能發出聲音的活動,連茶壺煮沸的吱吱聲都不能有。鎮上從此過著無聲的日子。直到某一天有隻公雞受夠了,牠要做公雞本來就該做的事,那就是大聲的咕咕啼叫。無畏各方的壓力及來自鎮長的威脅,公雞靠自己的雞啼為那些不敢唱或忘記要怎麼唱的鎮民而鳴唱。牠要提醒大家不要忽視自己原有的權益,要為自己勇敢發聲!

故事中的小鎮不就是現實各類社會的縮影嗎?小至學校、社區、職場,大至財團、政府、國際,任何地方都會有強欺弱的現象。透過這本獲獎無數的趣味繪本,與孩子談論深遠且可貴的人權真諦吧!

書名:《用英文繪本讀出孩子的素養力:輕鬆三步驟,漫談新課綱19大議題》 作者:劉怡伶(Daphne) 出版社:日月文化/EZ叢書館 出版時間:2022年1月5日

Henry’s Freedom Box

打從出生就是奴隸的亨利,連自己的生日都沒有知道的權利。在主人家活得戰戰兢兢,甚至連自己深愛的家人被變賣都無法阻止。這樣的奴隸人生直到他遇到了貴人史密斯後,終於有了轉機。亨利把自己藏在將要郵寄的箱子裡,透過史密斯的幫助下,歷經重重關卡,終於他逃離了奴隸生活,讓自己有重生的無限可能。

這本《Henry’s Freedom Box》改編自真實故事,書中的亨利其實在1850年逃到了英國,並在之後成為了廢奴主義的演說家,而這本書在2008年榮獲凱迪克銀獎。能在自由的國度,享有自由的權利,是件多麼幸福的事情呀!

