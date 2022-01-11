用繪本培養孩子閱讀素養與批判思考，輕鬆陪小朋友探討課綱必修議題！

文／劉怡伶（Daphne）

當連欣賞美麗的花朵都僅限特權者才能擁有，這樣的階級社會對老百姓到底會造成哪些衝擊呢？繪本《Rou and the Great Race》故事中的小女孩 Rou，因想讓奶奶看到美麗的花朵，不畏強權的她，想藉由比賽奪冠贏得花朵，拿給奶奶欣賞，但事情會順利嗎？小故事大啟示，跟著 Rou 一起思索人權的重要性。

繪本《Rou and the Great Race》裡的用字淺顯易懂，孩子能夠很快理解所謂的權貴因自身的優勢，所能掌控的利益之龐大，而一般百姓只能任由宰割。孩子在閱讀時，一定會憤慨不已，替老奶奶和小女孩感到不平。這時，我們就可以讓孩子去想想有一天，如果自己能成為一個有權力的人，是不是應該要善用這些權力，去幫助他人，而不是欺負弱小。就像孩子在學校當小老師或股長時，是不是能先從幫助學習困難的孩子開始呢？這個世界從不缺權貴之人，但如果從小能在每個孩子心中種下一顆「善」的種子，當孩子長大後，也會因這顆善的種子得道多助，讓社會多些溫暖吧！

（圖／Shutterstock）

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The Rooster Who Would Not Be Quiet!

有一個很歡樂卻也很吵雜的小鎮，吵到人民想睡都睡不好的程度。因此，鎮民決定選出一位管很大的鎮長，好好管理這座小鎮。這位鎮長上任後，限制所有能發出聲音的活動，連茶壺煮沸的吱吱聲都不能有。鎮上從此過著無聲的日子。直到某一天有隻公雞受夠了，牠要做公雞本來就該做的事，那就是大聲的咕咕啼叫。無畏各方的壓力及來自鎮長的威脅，公雞靠自己的雞啼為那些不敢唱或忘記要怎麼唱的鎮民而鳴唱。牠要提醒大家不要忽視自己原有的權益，要為自己勇敢發聲！

（圖／Shutterstock）

故事中的小鎮不就是現實各類社會的縮影嗎？小至學校、社區、職場，大至財團、政府、國際，任何地方都會有強欺弱的現象。透過這本獲獎無數的趣味繪本，與孩子談論深遠且可貴的人權真諦吧！

書名：《用英文繪本讀出孩子的素養力：輕鬆三步驟，漫談新課綱19大議題》 作者：劉怡伶（Daphne） 出版社：日月文化／EZ叢書館 出版時間：2022年1月5日

Henry’s Freedom Box

打從出生就是奴隸的亨利，連自己的生日都沒有知道的權利。在主人家活得戰戰兢兢，甚至連自己深愛的家人被變賣都無法阻止。這樣的奴隸人生直到他遇到了貴人史密斯後，終於有了轉機。亨利把自己藏在將要郵寄的箱子裡，透過史密斯的幫助下，歷經重重關卡，終於他逃離了奴隸生活，讓自己有重生的無限可能。

這本《Henry’s Freedom Box》改編自真實故事，書中的亨利其實在1850年逃到了英國，並在之後成為了廢奴主義的演說家，而這本書在2008年榮獲凱迪克銀獎。能在自由的國度，享有自由的權利，是件多麼幸福的事情呀！

●本文摘自EZ叢書館／日月文化出版之《用英文繪本讀出孩子的素養力：輕鬆三步驟，漫談新課綱19大議題》。