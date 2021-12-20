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追新聞而打亂睡眠？《為什麼要睡覺？》當失眠成為一種流行病

聯合新聞網 / 天下文化
（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

近日，王力宏與李靚蕾婚變風暴持續延燒（延伸閱讀：王力宏李靚蕾離婚風暴！婚姻走向「核彈級毀滅」夫妻該如何全身而退？），引起媒體、讀者們高度關注而忽略了好的睡眠品質。是時候好好關心一下自身的睡眠！

超強睡眠顧問沃克傳授的睡眠全書《為什麼要睡覺？》，這本書總結數十年來的睡眠研究成果以及最新科學突破，其實我們的身體健康、心理健康、記憶力、學習力、創意、生產力、領導力、決策力、智商與情商、吸引力、運動表現，甚至食慾，這些讓日間生活更精采的能力，原來都與夜間那場神祕的睡眠息息相關。也告訴我們「睡眠」複雜且迷人的真相。（編按）

文／沃克 Matthew Walker

你自認過去一週睡眠充足嗎？

你還記得上一次不用鬧鐘就醒來、不用喝咖啡就感到神清氣爽，是什麼時候嗎？

如果至少有一個答案是否定的，其實你並不孤單。在所有已開發國家中，有三分之二的成年人無法滿足每晚八小時的建議睡眠量。

你對這個事實大概並不意外，但它的後果卻可能超乎你的意料。如果每晚睡覺的時間常常少於六、七個小時，你的免疫系統會遭受破壞，罹患癌症的風險也會提高到兩倍以上。至於你是否會得到阿茲海默症，生活方式上的一個關鍵因子就是睡眠不足。即使只是連續一週睡眠稍微減少，就會干擾血糖濃度，程度之大足以被診斷為糖尿病前期。睡眠太少會提高你冠狀動脈堵塞和脆化的可能，讓你朝向心血管疾病、中風、鬱血性心衰竭之路邁進。正如英國作家夏綠蒂．勃朗特(Charlotte Brontë)先知般的智慧之語：「煩躁之心，寢枕難安。」睡眠受到干擾會使各種主要精神障礙變得更嚴重，包括憂鬱、焦慮及自殺傾向。

或許你也注意到，自己在疲倦的時候會想吃更多東西？這不是巧合。睡眠太少時，讓你感到飢餓的激素濃度會提升，而另一種告訴我們已經吃飽的激素會受到抑制。雖然你已經飽了，卻還想再吃。睡眠不足，保證體重增加，對成人和兒童都一樣。還有更糟的：如果你嘗試節食，卻又睡得不夠，會讓你的努力白費，因為減掉的大部分體重會來自肌肉，而非脂肪。

把上面對健康的所有影響加起來，我們會更容易接受這項關聯：睡愈少，愈短命。這讓「至死方休」一詞蒙上不幸的陰影：抱持這種信念的人會死得比較早，而且這段較為短暫的生命中，生活品質也會比較差。睡眠剝奪和橡皮筋一樣，能夠承受的拉力有限，然而遺憾的是，人類是唯一會在無益的情況下故意剝奪自己睡眠的生物。

忽視睡眠的代價十分昂貴，正在侵蝕人類福祉的各個面向，以及社會組成的每條經緯。不管對人類本身或對世界經濟都造成傷害，程度之高，讓世界衛生組織（WHO）終於宣布，睡眠缺乏是所有工業化國家的流行病。過去一個世紀以來，睡眠時間減少得最為劇烈的國家，如美國、英國、日本、南韓和一些西歐國家，同時也是前述生理疾病及精神障礙增加程度最高的國家，這並非巧合。許多科學家（包括我自己）甚至開始呼籲醫師為病患開「睡眠處方」。這該算是最令人輕鬆愉快的醫囑了，但是不要誤會，這不是要醫師開更多安眠藥給病人，而是恰恰相反，因為證據顯示這些藥物對健康其實有不良影響。

不過，如果把狀況更加延伸，缺乏睡眠有沒有可能會殺人致死？答案是「會」，至少在兩種狀況下。首先，有一種非常罕見的遺傳疾病，在中年發病，一開始是失眠，然後逐漸變嚴重，病情發展幾個月後，病患會變得完全無法睡覺。到了這個階段，他們會開始喪失腦部與身體的許多基本功能。目前沒有藥物能幫助病患睡覺，他們失去睡眠十二到十八個月後會死亡。這種病雖然非常稀有，但的確是睡眠缺乏可以致死的例證。

第二種致命的情況，則是駕駛人沒有充分睡眠造成的。疲勞駕駛每年造成數十萬起交通事故與死亡，而且受到危害的不僅是睡眠不足的人本身，還會牽連四周的人。悲慘的是，在美國，每小時就有一人因疲勞駕駛事故而死亡。精神不振造成的交通事故件數，實際上比飲酒和使用毒品造成的交通事故加起來還多，實在令人難安。

令人困惑的愚蠢行為？

整個社會之所以對睡眠漠不關心，部分原因在於科學一直無法解釋我們為什麼需要睡眠。科學史上，睡眠一直是未解的重大生物謎題。各種科學上的高強解謎方法，如遺傳學、分子生物學及強大的數位科技，都不能撬開睡眠的牢固地窖。包括推論出DNA 雙股螺旋結構的諾貝爾獎得主克里克（Francis Crick）、有名的古羅馬教育家與修辭學家坤體良（Quintilian），甚至是佛洛伊德（Sigmund Freud），許多嚴謹的心靈曾試圖破解睡眠的神祕密碼，但都沒有成功。

讓我們用一個比喻來描述過去科學對睡眠的蒙昧無知。想像你的第一個寶寶剛在醫院裡出生，醫師走過來說：「恭喜，是健康的男孩。我們已做完所有初步檢查，看來都沒問題。」她面露肯定的笑容，並舉步準備離開。然而，她在離去之前，忽然轉過身說：「只有一件事。你的孩子從現在開始，持續一輩子，會反覆而規律的陷入一種看起來像是昏迷的狀態，有時候簡直像是死掉一樣。而當他躺在那裡一動也不動的時候，腦子卻裡常常上演驚人又奇怪的幻覺。這種狀態會占據他人生三分之一的時間。我完全不知道為什麼會這樣，也不知道這有什麼作用。祝好運！」

書名：《為什麼要睡覺？》 作者：沃克 Matthew Walker出版社：天下文化 出版日期：2019年1月30日
書名：《為什麼要睡覺？》
作者：沃克 Matthew Walker
出版社：天下文化
出版日期：2019年1月30日

聽起來雖令人吃驚，但到不久前，事實都還是如此：我們為什麼要睡覺，醫師和科學家無法提供完整一致的答案。生命中的其他三項基本驅力，即吃、喝、生殖，我們對其功能的了解，即使沒有數百年也已有數十年之久。然而第四項主要的生物驅力，也就是普遍存在於動物界的睡眠衝動，數千年來仍逃過科學的查驗。

如果從演化觀點來探討，又讓這個謎題更顯複雜。不管你從什麼角度來看，睡眠都像是生物現象中最愚蠢的一件事。你睡覺的時候無法採集食物，無法社交，無法找到生殖的對象，無法養育或保護後代。更糟的是，睡覺會讓你容易成為捕食者的獵物。睡眠真是最令人困惑難解的行為。

不管從上述哪一個生存適應的角度來看（更不用說所有角度全部加起來），按理應該會有強大的演化壓力來避免睡眠，甚至阻止任何類似睡眠的現象出現。正如一位睡眠科學家所說：「如果睡眠沒有提供任何關鍵性的重要功能，那就是演化犯下的最大錯誤。」

然而睡眠還是持續存在，堅毅不撓。的確，目前為止我們檢查過的所有物種都會睡覺。單就這件事實便讓我們知道，睡眠在地球上是和生命本身一起演化的，或至少該是生命誕生後不久就出現。更進一步來說，睡眠在整個演化史上持續存在，表示它必然有強大的好處，勝過那些看似明顯的危險和不利之處。

●本文摘選自天下文化出版之《為什麼要睡覺？》，未經同意禁止轉載。


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