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「感冒」一詞非出自中醫典籍？讓國學行家帶你重返歷史現場

聯合新聞網 / 麥田出版社
清朝官吏畫像。（圖／紐約公共圖書館The New York Public Library　提供）
清朝官吏畫像。（圖／紐約公共圖書館The New York Public Library　提供

讓國學行家帶你重返語文的歷史現場，一次看完「365+1」則詞條當初如何誕生，又如何演變成今日的用法，既長知識又長見識。

原來，語言是活的，是有生命的，這些詞條隨著歷史改變，早已不是當初最早的意思了。一天讀一則，每天五分鐘，讓你既長見識又長知識，從此再也不會誤用、錯用和濫用中文了！（編按）

文／許暉

感冒」是常見的流行病，可是沒有任何一部中醫典籍中有記載「感冒」一詞。原來，「感冒」這個常用語最初不是醫學術語，而是來自官場，是一個官場專用語。

宋朝有專門的機構分掌圖書經籍和編修國史等事務，這些機構是昭文館、史館、集賢院三館和祕閣、龍圖閣等閣，通稱「館閣」。按照規定，館閣中每天晚上要留一位官員值夜班，以防圖書被盜，如果因故不能值夜班，就要在請假簿上寫上這麼一句：「腹肚不安，免宿。」當然不一定是真的「腹肚不安」，而是一種相沿成習的藉口。請假不能連續超過四天。因此館閣的官員們俗稱這本請假簿為「害肚曆」。這一則記載出自北宋著名科學家沈括所著的《夢溪筆談》一書，原文是：「館閣每夜輪校官一人直宿，如有故不宿，則虛其夜，謂之『豁宿』。故事，豁宿不得過四，至第五日即須入宿。遇豁宿，例於宿曆名位下書：『腹肚不安，免宿。』故館閣宿曆，相傳謂之『害肚曆』。」

南宋時期，時為太學生的陳鵠也在館閣中供職，陳鵠喜歡別出心裁，他在《耆舊續聞》一書中記載了自己的發明：「余為太學諸生，請假出宿，前廊置一簿，書云『感風』，則『害肚曆』可對『感風簿』。」陳鵠偏偏不願意寫「腹肚不安，免宿」，而是寫上「感風」，還沾沾自喜地聲稱「感風簿」跟「害肚曆」可謂一聯絕對。

書名：《這個詞，原來是這個意思》作者：許暉出版社：麥田出版／城邦文化 出版時間：2021年12月02日
書名：《這個詞，原來是這個意思》
作者：許暉
出版社：麥田出版／城邦文化
出版時間：2021年12月02日

陳鵠創造的「感風」一詞其實是有來歷的。與他同時期有個中醫學派，史稱「永嘉醫派」，創始人叫陳無擇，他寫了一部醫書《三因方》，將複雜的疾病按照病源分為內因、外因和不內外因三種：外因稱「六淫」，即風、寒、暑、濕、燥、火；內因稱「七情」，即喜、怒、憂、思、悲、恐、驚；不內外因指虎狼毒蟲等意外疾病。陳鵠於是很具創意地把外因之首的「風」信手拈來，前

面冠上一個「感」字，「感」者，受也，故稱「感風」。「感風簿」一詞從此開始風靡官場。

到了清朝，「感風簿」演變成了「感冒假」，成為官員請假休息的託辭。清朝學者俞樾在《茶香室叢鈔》一書中說：「按今制官員請假，輒以感冒為辭，當即宋時『感風簿』之遺意。」清朝官員的創意在於將「感風」變成了「感冒」，「冒」是透出的意思，「感冒」即是感風之後仍然帶病堅持工作，終於病情全面爆發了！

從官場發源，「感冒」一詞開始進入人們的日常口語。人人都會感冒，人人都會說「感冒」這個俗語，可是它有趣的來歷卻全被遺忘了。

●本文摘選自麥田出版之《這個詞，原來是這個意思》。


感冒 中醫 麥田出版 閱讀風向球

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