史上最強圈粉術！不耍噱頭、不買廣告，金字塔三步驟打造你的鐵粉王國

文／寶鼎出版編輯部

臉書粉絲、IG追蹤者可能會喜歡你發的其中一篇貼文、顧客或許會因為喜歡某項品牌而購買產品，但所謂「超粉」，不只不錯過你的每一篇貼文，更會迫不及待地告訴他們周遭的人你的貼文多有趣；會盡全力幫忙宣傳作品、產品或任何事，把你的事情當成自己的事情，就像你的經紀人、公司的代言人一樣，擔心你有沒有吃飽穿暖、商品賣得好不好，彷彿你賺的錢他也能分一杯羹。

但是，超粉在哪裡？沒有人會在一開始關注你的瞬間就成為超粉。累積超粉絕對不是難事，只是需要訣竅。跟著高人氣Podcast節目「聰明被動收入」主持人帕特，運用粉絲金字塔三步驟，一步步拉攏他們成為你的超級粉絲。

從路人甲到活躍者

讓想接觸的目標受眾喜歡上你，不自覺地向他人分享或發現你與眾不同的地方。首先，你要學習他們的用語，再用他們熟悉的文字與他們對話，引起他們的注意。當然，你也必須要讓他們淺嚐一下訂閱你的服務或使用你的產品，可以得到什麼樣的好處。

從活躍者到緊密社群

接下來，利用八種策略（由他們來決定、送作堆）建立連結與歸屬感，讓那些已經可以跟你輕鬆溝通的受眾自動靠上來，打造一個緊密社群。在社群裡，成員彼此間談笑風生、互動良好，如同大家庭般。他們會提供最真實的建議和反饋，幫助你的事業蓬勃發展。

從緊密社群到超級粉絲

最後，想成為他們的最愛，你必須做些別人做不到或不會做的事。VIP體驗、意想不到的一對一互動，讓你的粉絲覺得倍受尊榮，從此死心踏地，成為一輩子追隨你腳步的超級粉絲。

無論您是剛起步、害羞的YouTuber，還是各大企業的行銷小編，切記，粉絲是金，但超粉是命，與其花錢在廣告上或想破頭製造噱頭、話題，你更應該花時間在這些人身上。因為，一旦他們成為你的超粉，不論世界是正著轉還反著轉，他們將永遠死心踏地且無怨無悔。

想建立成功的事業不代表你得改變整個世界，你需要改變的只有某些人的世界。

●本文摘自寶鼎出版之《超級粉絲：不耍噱頭、不買廣告，從零開始的個人品牌到百大企業都適用的最強圈粉術》。