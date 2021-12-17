快訊

出動近百名警消！台中家具工廠倉庫大火 3人跳樓逃生送醫

怪！7例改判本土但今天竟+0 旅館群聚遲6天公布挨轟

聽新聞
test
0:00 / 0:00

啟發臉書祖克伯「元宇宙」概念的預言小說《一級玩家》　續作《二級玩家》繁中版將於明年1月重磅上市！

聯合新聞網 / 麥田出版社
臉書母公司正式改名為Meta｜圖片來源：美聯社
臉書母公司正式改名為Meta｜圖片來源：美聯社

書名：《一級玩家》作者：恩斯特．克萊恩（Ernest Cline）出版社：麥田出版出版時間：2018年3月29日
書名：《一級玩家》
作者：恩斯特．克萊恩（Ernest Cline）
出版社：麥田出版
出版時間：2018年3月29日

文／麥田出版

臉書創辦人馬克．祖克柏（Mark Zuckerberg）於今年10月宣布臉書母公司正式改名為Meta可說是2021年科技圈最大的話題之一。就在大家一頭霧水，甚麼是「Metaverse」、「元宇宙」時，不少媒體直接以「《一級玩家》真實版」來形容祖克柏對於公司未來發展前景之野心。

在小說《一級玩家》故事設定的2045年，人類生活的真實環境是個糟糕透頂的地方，因此人們的時間多半消耗在虛擬的網路世界—「綠洲」；學習、辦公、社交、消費、娛樂都可以直接在這個虛擬空間完成。但當我們感到今日的科技發展已一步步距離《一級玩家》愈來愈近時，作者恩斯特．克萊恩（Ernest Cline）在小說續集《二級玩家》對於未來科技拋出了更巨大的想像。

《二級玩家》英文版新書預告

一款命名為ONI的耳機，可以傳送訊號到玩家的大腦皮層。藉此，玩家在虛擬空間裡不再只能感受到視覺與聽覺，他們亦可以聞到、品嘗到、感受到化身人物四周的虛擬空間。

這款耳機甚至可以記錄穿戴者在現實世界中的經驗：大腦接受到的所有感官都會被數位化，在耳機附加的外部硬碟裡儲存為「.oni檔」。檔案一旦上傳到綠洲，錄製者與檔案的共享者，都可以重播、重新體驗那段經歷。

然而這樣新穎的科技卻被「綠洲」創辦人祕密隱藏了八年，因為「它」就宛如潘朵拉的盒子，一旦公開便覆水難收……

作者恩斯特．克萊恩對於網路成癮的問題一向有所關注，在小說中也時常提出相關的討論。而續作《二級玩家》進一步模糊了現實與虛幻的界線，在臉書大動作預示未來經營走向之際，小說裡的挑戰也全面升級，再度創造了一個既迷人又發人深省的想像世界：在這樣一個充滿感官刺激的虛擬世界中，科技有何種潛力、可能性，又會如何影響人類文明，產生不同的火花呢？

書名：《二級玩家》兩款書封，一般版（左）與博客來獨家版（右）。作者：恩斯特．克萊恩（Ernest Cline）出版社：麥田出版出版時間：2022年1月
書名：《二級玩家》兩款書封，一般版（左）與博客來獨家版（右）。
作者：恩斯特．克萊恩（Ernest Cline）
出版社：麥田出版
出版時間：2022年1月

●本文推薦書來自麥田出版之《一級玩家》，與即將於2022年1月最新推出續作《二級玩家》。


祖克柏 麥田出版 閱讀風向球

延伸閱讀

開箱影片／大大一粒Sony WF-1000XM45技能沒點滿？音質靠這個「發現新世界」

點子農場／元宇宙浪潮席捲全球

嫌麻煩？他好奇問「誰還在用有線耳機」 內行人曝4優點不想換

想搭元宇宙順風車 選股清單卻只有宏達電？高純度元宇宙ETF、基金在這

相關新聞

從童年反覆遭性虐患者治療中，瞭解創傷及重生的歷程

早安，我心中的怪物：一個心理師與五顆破碎心靈的相互啟蒙，看他們從情感失能到學會感受、走出童年創傷的重生之路 勇氣不是單一的行動。是面對不可能贏的狀況，還每天起床重演整個苦難──從破碎走向痊癒的心靈之旅《早安我心中的怪物》

廖泊喬 ／去去酒杯走，再來就把你砸爛！ ——辛棄疾究竟想對酒杯說什麼？

蘇東坡釀酒、李白嗜酒、杜甫縱酒、李清照拚酒、陶淵明醉酒、辛棄疾填詞戒酒……。原來文豪們和你我一樣，都有脆弱、疑惑，及不顧一切狂歡謳歌的瞬間……。 將進酒，杯莫停，酒酣心自開！然而小飲怡情，大飲傷身，究竟該如何拿揑？ 《文豪酒癮診斷書》生動描繪了文豪們獨特的人生故事，並以活潑的佈局導引讀者「觀察」飲酒的各種變化，縱橫古今，交織出文學與科學的氣魄，令人嘖嘖稱奇。

挖掘「看不到」的商機！超級市場誘導掏錢購物的策略

全球商戰新風潮！3秒鐘的廣告配樂、簡報時的一句話…背後其實是一場企業精心策劃的心理戰！ 《聽著聽著就買了》各大頂尖企業都在瘋的聽覺行銷術，美國知名品牌顧問教你運用聲音圈粉，不僅打造最強品牌力，還要緊

欲抗衡逐年下滑生育率？從打造「女性友善」社會開始

《我不想當媽媽》背景寫於充斥厭女社會的韓國，39歲作者崔智恩，與先生結婚5年，一直以來沒有生育小孩的打算。某天她代替媽媽到姊姊家幫忙照顧兩個幼稚園的孩童後，被姊姊催促也生一個孩子，而開始省思：「難道不

議題思考──脫離事倍功半的「敗犬路徑」

面對複雜問題，我們更需要單純的心去感受、去思考。 眼前有一百個「看似問題」的「問題」， 當下應該解答而且可以找到答案的「真正問題」，只有一個而已， 這就是議題（issue）。

啟發臉書祖克伯「元宇宙」概念的預言小說《一級玩家》　續作《二級玩家》繁中版將於明年1月重磅上市！

臉書創辦人馬克．祖克柏（Mark Zuckerberg）於今年10月宣布臉書母公司正式改名為Meta可說是2021年科技圈最大的話題之一。就在大家一頭霧水，甚麼是「Metaverse」、「元宇宙」時，不少媒體直接以「《一級玩家》真實版」來形容祖克柏對於公司未來發展前景之野心。 在小說《一級玩家》故事設定的2045年，人類生活的真實環境是個糟糕透頂的地方，因此人們的時間多半消耗在虛擬的網路世界—「綠洲」；學習、辦公、社交、消費、娛樂都可以直接在這個虛擬空間完成。但當我們感到今日的科技發展已一步步距離《一級玩家》愈來愈近時，作者恩斯特．克萊恩（Ernest Cline）在小說續集《二級玩家》對於未來科技拋出了更巨大的想像。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。