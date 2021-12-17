啟發臉書祖克伯「元宇宙」概念的預言小說《一級玩家》　續作《二級玩家》繁中版將於明年1月重磅上市！

書名：《一級玩家》作者：恩斯特．克萊恩（Ernest Cline）出版社：麥田出版出版時間：2018年3月29日

文／麥田出版社

臉書創辦人馬克．祖克柏（Mark Zuckerberg）於今年10月宣布臉書母公司正式改名為Meta可說是2021年科技圈最大的話題之一。就在大家一頭霧水，甚麼是「Metaverse」、「元宇宙」時，不少媒體直接以「《一級玩家》真實版」來形容祖克柏對於公司未來發展前景之野心。

在小說《一級玩家》故事設定的2045年，人類生活的真實環境是個糟糕透頂的地方，因此人們的時間多半消耗在虛擬的網路世界—「綠洲」；學習、辦公、社交、消費、娛樂都可以直接在這個虛擬空間完成。但當我們感到今日的科技發展已一步步距離《一級玩家》愈來愈近時，作者恩斯特．克萊恩（Ernest Cline）在小說續集《二級玩家》對於未來科技拋出了更巨大的想像。

《二級玩家》英文版新書預告

一款命名為ONI的耳機，可以傳送訊號到玩家的大腦皮層。藉此，玩家在虛擬空間裡不再只能感受到視覺與聽覺，他們亦可以聞到、品嘗到、感受到化身人物四周的虛擬空間。

這款耳機甚至可以記錄穿戴者在現實世界中的經驗：大腦接受到的所有感官都會被數位化，在耳機附加的外部硬碟裡儲存為「.oni檔」。檔案一旦上傳到綠洲，錄製者與檔案的共享者，都可以重播、重新體驗那段經歷。

然而這樣新穎的科技卻被「綠洲」創辦人祕密隱藏了八年，因為「它」就宛如潘朵拉的盒子，一旦公開便覆水難收……

作者恩斯特．克萊恩對於網路成癮的問題一向有所關注，在小說中也時常提出相關的討論。而續作《二級玩家》進一步模糊了現實與虛幻的界線，在臉書大動作預示未來經營走向之際，小說裡的挑戰也全面升級，再度創造了一個既迷人又發人深省的想像世界：在這樣一個充滿感官刺激的虛擬世界中，科技有何種潛力、可能性，又會如何影響人類文明，產生不同的火花呢？

書名：《二級玩家》兩款書封，一般版（左）與博客來獨家版（右）。作者：恩斯特．克萊恩（Ernest Cline）出版社：麥田出版出版時間：2022年1月

●本文推薦書來自麥田出版之《一級玩家》，與即將於2022年1月最新推出續作《二級玩家》。