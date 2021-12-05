口臭、胃脹氣都是胃酸逆流惹的禍？10招讓你遠離酸害困擾

文／李婉萍

我也被酸侵蝕了嗎？剖析胃食道逆流症狀

偶爾的胃酸逆流、胃部有灼熱感，並不代表就是胃食道逆流症患者。如何得知自己可能有酸害危機呢？一般來說，如果發生酸水逆流或胸口感到灼熱等典型症狀，一週有兩天以上的話，原則上是可作為胃食道逆流疾病的臨床初步診斷。

不過，即便沒有持續的火燒心、胃灼熱、嘔酸水症狀，也不能排除胃食道逆流症的可能性，因為它的臨床表現是非常多樣化的。其他非典型的症狀包括：

1. 口臭和牙齒損傷：口臭可視為胃酸逆流的早期徵兆，畢竟當原本該在胃裡的東西向上湧入咽喉和嘴巴，味道總不會是好的吧？而胃酸除了會引來刺鼻難聞的壞口氣之外，也會侵蝕牙齒的琺瑯質，造成牙齒損傷。

2. 吞嚥困難：當胃酸逆流至食道，引起腫脹和發炎時，常會讓人難以吞嚥東西，比方吞入食物時會有卡在咽喉、胸部或造成疼痛等不適。

3. 胸悶胸痛：胸痛是通常與胃食道逆流症相關的另一種症狀，這種疼痛通常始於胸骨後面，並向上延伸至喉嚨，通常會在進食後不久發生，可能持續幾分鐘到幾小時。有些人的胸痛情況較為嚴重，致使人們常誤以為自己有心臟病發作的風險。

4. 長期咳嗽：當咳嗽持續超過8週以上，通常就會被定義為慢性咳嗽。一部分的胃食道逆流症患者會有慢性乾咳的症狀，尤其是在晚上。

5. 喉嚨異物感咽喉緊繃：當胃酸逆行進入咽喉時，某些人可能會覺得自己經常喉嚨疼痛、感覺有痰需要清喉嚨，或是老覺得喉嚨內有個小腫塊。

6. 氣喘：研究顯示氣喘和胃食道逆流相關，而且是相互影響和作用的雙向關係。也就是說，胃食道逆流會對肺部造成刺激，使氣喘症狀惡化，但用來治療氣喘的藥物也有可能使胃食道逆流的症狀變得較嚴重。

7. 聲音沙啞：通常稱為咽喉逆流，這是當胃酸來到食道並通過食道上括約肌，向上溢至喉嚨時所引發的聲音變化。這跟平時我們看到上呼吸道感染常見的併發症並不一樣，酸害依然繼續存在，無法透過充分的休息來改善，最終聲帶會被灼傷。

8. 頻繁的鼻竇感染：胃裡的內容物不但會回流到喉嚨，也會滲入鼻竇這個中空的空腔內，引起慢性鼻竇問題。

（圖／Pixabay）

預防胃酸逆流有妙招！同步這樣做才能改善症狀、不復發

事實上，觀察自己的症狀做出相對應的生活方式調整，也是根治胃食道逆流或消化相關疾病的重要環節。否則，即使這次用藥物治療好了，之後也可能很快再復發。因此，無論你現在胃酸逆流或消化不適的症狀或輕或重，定時服用藥物，都建議從現在開始積極審視並改變可能致病的生活型態。

第1招 飲食宜定時定量，勿暴飲暴食：減少飲食的份量，可預防胃脹氣，並減少胃酸逆流的症狀。用餐應慢慢吃，直到不再飢餓、略有飽足感即可，千萬別努力想塞滿它。對於食量較大的人來說，把一天的份量分成四到五次吃完，相對會比吃三頓大份量正餐較好。可以不定量但要定時，即使是小量也可以。

第2招 少吃或避免容易導致胃食道逆流的食物：某些食物可能會使胃酸倒流症狀加重，目前已知的像是過量咖啡因、酒精、咖啡、碳酸飲料、酸性食品、茶、含薄荷的食品、甜食、油炸和高脂肪食物，或辛辣、具刺激性的食品。不過，食物觸發胃酸逆流的反應會因人而異。

第3招 盡量不在睡前進食：由於胃酸倒流通常發生在用餐後，因此吃飽後不要馬上躺下休息或有彎曲身體的姿勢，應保持直立，讓胃裡的內容物能保持在適當的位置上。建議應在睡前3至4小時用餐完畢，晚餐盡量清淡，將有助降低胃食道逆流症患者夜間出現胃酸回流的風險。

第4招 嘗試調適生活壓力：儘管現代生活腳步快速忙碌，用餐時間還是應盡量放鬆情緒，有證據顯示壓力和焦慮可能會引起胃酸逆流或使症狀加重。此外，消化道肌肉層內含有奧氏神經叢，是由交感和副交感神經纖維組成，所以心情的愉悅或緊張，也會影響胃腸道運動的調節。

（圖／Pixabay）

第5招 調整睡眠姿勢：針對特別容易在晚上發生胃灼熱症狀的人，睡覺時可將頭部略墊高，使頭和肩膀略高於胃部，利用重力來防止胃酸流進食道。比方說，可以把床頭部位（將床腳整個墊高）抬高約15～20公分，或是選擇具有類似傾斜度、且符合人體工程學設計的楔形側睡枕做為輔助。

第6招 體重過重者應適當減重：美國胃腸道內視鏡學會（American Society for Gastrointestinal Endoscopy）已確認肥胖是經常引發火燒心的主要因素。體重過重會使腹部壓力增加，使胃酸倒流的可能性更高，減重與避免肥胖發生將有助改善。部分懷孕期間的女性也會有胃灼熱困擾，但隨著生產完恢復至正常體重後，症狀通常就會消失。

第7招 戒菸有助減緩病情：有調查指出，吸菸者胃酸逆流的發生率，和不吸菸者相比來得更高。抽菸不僅不利於上消化道的健康，也會減少唾液的分泌，且會直接影響下食道括約肌的運作，引發或加劇咳嗽症狀，使胃酸逆流更加頻繁。

第8招 避免穿著過緊的衣物：經常穿著緊身衣、塑身衣或緊身褲，或者皮帶束得太緊，都會對胃部形成壓迫，導致食物無法正常消化，特別是在吃得比較多的時候；也會使胃部周圍的肌肉收縮，增加下食道括約肌鬆弛的機會，以致胃酸向上衝回食道。如果偶爾想穿這一類衣物或是穿上了新褲子時，那麼當天吃飯時就要多注意自己的飲食內容與用餐速度。

書名：《護胃聖經台灣版》作者： 李婉萍出版社：商業周刊出版出版時間：2021年9月7日

第9招 嚼口香糖或口服錠劑：凡是咀嚼的行為都能刺激唾液的生成，透過吞嚥動作將有助更快清除口腔中的任何酸性物質，讓胃酸能向下流回胃部。如果飯後想藉著嚼口香糖防止胃酸倒流，記得選擇無糖的口香糖，以免反而提升了蛀牙的機會。咀嚼口香糖記得要閉嘴咀嚼，有些人容易不自覺張嘴咀嚼反而會吞下空氣，讓脹氣更明顯。

第10招 練習腹式呼吸：吞入空氣被認為是導致脹氣、胃食道逆流的原因之一，透過腹式呼吸的練習可以學習到正確的呼吸方式，鍛鍊橫膈、使下食道括約肌能保持在關閉的狀態。此外，這種深呼吸方式也有助減輕壓力和焦慮，緩解胃酸逆流症狀。只要放鬆地坐著或躺著，並將雙手放在肚子上，用鼻子慢慢吸氣後，感覺空氣進到肚子裡、下腹部鼓起，接著再透過嘴巴慢慢吐氣，讓肚子向內縮，橫膈膜就會往上升。

●本文之摘選自商業周刊出版之《護胃聖經台灣版》。